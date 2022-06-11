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Прощай ЕСПЧ

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Прощай ЕСПЧ.

1. Путин подписал ранее принятый Госдумой закон, который разрешает не исполнять любые решения ЕСПЧ принятые после 15 марта 2022-го года.
2. По решениям принятым до 15 марта 2022-го выплаты могут производиться. но только в рублях и только через рублевые счета в российских банках.
3. По факту, наконец то избавились от ЕСПЧ. Было немного странно, что страна признает решение органа подконтрольного враждебным государствам.
4. В целом же, процесс ликвидации связей с Европой и зависимостей от Европы в сложившемся с начала 90х формате приближается к логическому завершению.
5. Новый формат отношений будет выстраиваться с нуля после войны. Уже без всяких розовых соплей про "благословенный запад" и "европейские ценности".
6. На текущем историческом этапе, это еще один гвоздь в крышку гроба актуальной итерации российского западничества, которое привело страну в тупик, из которого приходится выходить через войну.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7672104.html
Метки: государственная дума, Европа, ЕСПЧ, Путин, Россия
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