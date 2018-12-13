Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2018

Сбежавший на Украину Бабченко подал на Россию иск в ЕСПЧ

Бывший российский журналист Аркадий Бабченко, сбежавший на Украину, заявил, что подал в Европейский суд по правам человека иск против России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Бабченко, весной участвовавший в инсценировке собственного убийства, организованной СБУ якобы для предотвращения реального его устранения, сегодня подтвердил, что подал иск против России в Европейский суд по правам человека. При этом он утверждает, что в иске не только обвинение России в организации его убийства, но и другие претензии, которые он изложил “на четырнадцати листах мелким шрифтом”. Бабченко обвиняет Россию в “травле, незаконных уголовных делах, слежке и удушении свободы слова”. При этом “беглец на Украину” добавил, что всю информацию он сопроводил фотографиями, видеозаписями и “доносами”.



Бабченко уверен, что выиграет иск у России, так как его адвокатом стал Бен Еммерсон – адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. С суммой иска Бабченко пока не определился, но заявил, что сумма будет “нормальной”, а потратит он ее на украинских снайперов, “которым всегда что-то надо”.



Между тем, в Страсбургском суде подтвердили, что иск Бабченко к России уже получен.

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Порошенко ликует: Европа вогнала Украину в нищету

Фото: Зураб Джавахадзе/ ТАСС

Украинская политика давно уже стала образцом того, как не надо поступать. Киевские власти в своих ежедневных абсурдных решениях оказались так далеко за чертой нормальности, что она, эта самая черта, кажется им лишь невнятной точкой на горизонте.

В рамках акции «ни дня без поучительной истории» нам продемонстрировали элегантную схему развода на деньги людей, которые так хотят независимости от надоевшего «старшего», что готовы радостно и добровольно отдать свои деньги кому угодно, лишь бы подыграл их «борьбе».

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны, или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров», — сообщает Министерство экономического развития и торговли этой страны.

При этом тариф, установленный «Нафтогазом» для населения с 1 ноября, составляет 8,5 тысячи гривен (около 300 долларов) за тысячу кубометров, для предприятий теплокоммунэнерго — 8,36 тысячи гривен. Уже появляются сообщения о повышении с 1 января тарифов для населения на тепло на 23,5% вместо обещанных ранее 16. Главное, как еще в марте с гордостью рассказывал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, хоть теперь и приходится платить за топливо в четыре раза больше, зато «европейским партнёрам», а не России.

В то же время Пётр Порошенко ликующе пишет у себя в соцсетях, что Киев получил от Евросоюза 500 миллионов евро финансовой помощи. При этом ожидается, что в течение трёх месяцев ЕС, на основе оценки выполнения реформ в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий, примет решение о перечислении ещё такого же количества денег.

Что характерно, недавно в публичном споре с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин рассказал, что Германия в 2019 году будет покупать российский газ по цене 250 долларов за тысячу кубометров. Причём гордый отказ Киева от покупок топлива у Москвы, мягко говоря, не повлиял на рынок. В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил Дмитрию Медведеву, что поставки газа в дальнее зарубежье в 2018 году станут рекордными, превысив показатель в 200 млрд кубометров в год.

Таким образом, Евросоюз неплохо так наживается на украинской борьбе за независимость от Москвы. В рамках «поддержки всего цивилизованного мира» этот самый мир даёт Киеву деньги в долг, на которые Киев покупает в Европе российский же газ, дотирует собственных граждан, неспособных оплачивать новые коммунальные платежи, а в итоге «цивилизованный мир» получит свою выгоду.

В принципе, у Порошенко нет поводов не ликовать: выплачивать этот кредит придётся только через 15 лет, и это уже будут не его проблемы. Зато хорошее подспорье преемнику: «Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы так и сделали бы, если бы не должны были 2019−2020 гг преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов», — сказал украинский президент в середине ноября, и то же самое дословно, изменив только годы, смогут повторить новые руководители страны, поскольку, не считая этих 500 млн евро, майданная власть в рамках строительства независимой Украины за четыре года уже назанимала только у Европы 2,8 млрд евро. А есть ещё США и Канада.

В общем, Киев наиболее наглядным образом демонстрирует работу принципа «назло маме отморожу уши», причем с наступлением холодов это выражение может стать буквальным.

Данил Шипицин

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Вакарчук должен петь

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