Брифинг Минобороны России (11.06.2022 г.)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, за прошедшие сутки поражено: 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Иильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, 8 специальных автомобилей, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Краснополье Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. Также сбито: 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ильичевка, Чкаловское, Красное, Малые Проходы, Заводы, Бражковка, Вернополье, Оводмитровская, Грушеваха Харьковской области, Васильевка, Стаханов, Теплогорск Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня «Ураган» в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений. Уничтожено более 300 националистов, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 орудий полевой артиллерии, 9 специальных автомобилей, а также 9 полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов, 337 зенитных ракетных комплексов, 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке.,там же находятся гражданские около 1000 человек.Они требуют выпустить их в Лисичанск,прихватив в качестве аргумента мирных.
Как интересно! Заблокированные на заводе “Азот” укровоены, в смысле военнослужащие Вооружённых Сил Украины, чей долг и прямая обязанность по Конституции защищать граждан Украины , понахватав мирных жителей, сейчас торгуются о выходе с заводя, шантажируя жизнями этих мирных жителей Украины? Это те, которые восемь лет бомбили донецких “террористов”?:)))
А где сейчас российские правозащитники, геи и демократические журналисты, проклявшие Россию и Путина за пособничество террористам? Ге эти извечные плакуны за слезинку демократического ребёнка? Или на проамериканских “военофф света” их убеждения не распространяются?
Россия испытала на Украине технологию
воздушных войн будущего:
https://vz.ru/society/2022/6/9/1162360.html