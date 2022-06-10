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О причинах продовольственного кризиса

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Инфографика о причинах проводовольственного кризиса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7669732.html
Метки: война на украине, голод, еда, Украина, холодная война
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