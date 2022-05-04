В минувшие выходные дни эта новость стала одной из главных в западном медиапространстве. Со ссылкой на директора отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартина Фрика сообщалось, что почти 4,5 млн тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но не могут быть вывезены из страны. При этом делается откровенный намек на действия России, дескать, из-за ее «вторжения» на Украину «мир нуждается», продовольственный кризис «усугубляется» и т.п.

Фрик, мягко говоря, привирает. Во-первых, это Киев закрыл все украинские морские порты, и в результате более 70 иностранных судов не могут выйти в море. Во-вторых, от этого зернового объема ситуация на мировых продовольственных рынках не зависит в такой степени, как это «рисуется». Главная причина паники в другом. Дело в том, что основными продавцами украинского хлеба на внешнем контуре были американцы из контор Bunge и Cargill. По их «милости» в хранилищах можно встретить зерно из урожаев начала века, а также, по последним данным украинского Госрезерва, недостачу в несколько сотен тысяч тонн. Явно под антироссийским пиар-прикрытием «партнеры» Киева пытаются скрыть следы своей бурной деятельности.

Действительно, еще годом ранее Украина вместе с Россией обеспечивали до трети мировых поставок пшеницы и 75% масла подсолнечника. Перебои в поставках и логистические проблемы, возникшие, прежде всего, из-за антироссийских санкций, ставят поставки этих видов продовольствия под удар.

На рынках предложение не обеспечивает спрос, цена пшеницы растет рекордными темпами. Впервые за 14 лет она поднялась сразу на 40%. И пока в Европе ломают голову над тем, как обойтись без российских ресурсов, экономят газ и электричество, у развивающихся стран проблемы посерьезнее: там скоро будет нечего есть.

В ООН предупреждают, что многие государства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки оказались на грани продовольственной катастрофы из-за резкого роста цен на продукты и энергоносители, грядущего дефицита зерна и удобрений. Проблемные регионы накрывает «голодный ураган», экономисты ждут повторения «арабской весны».

Примечательно, что автор «адских» санкцией против России Джо Байден вроде как гордится трагическими последствиями для мирового рынка продовольствия. Почему бы и нет? В цену санкций для США и Европы он заложил рост стоимости зерна и другого продовольствия. Но, как пишет Елена Панина, директор Института РУССТРАТ, Европа хотя бы достаточно богата, чтобы покупать втридорога, а вот Африка — наоборот. Если развитые страны не соберут миллиарды для субсидирования цен на зерно, то третий мир столкнется с «голодом, дестабилизацией и массовой миграцией», предупреждает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Иными словами, только на этом направлении европейцам придется заплатить как минимум трижды. Сначала — по взлетевшим тарифам и ценам. Затем — за помощь голодающим континентам. И наконец — за размещение все новых потоков беженцев на улицах Парижа, Берлина и Рима.

Развитие продовольственного кризиса является последствием решений Вашингтона и Брюсселя закрыть пространство Брюсселя, заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов (РИА Новости). На брифинге для журналистов стран Азии и Африки сенатор подчеркнул, что из-за санкций Россия не может доставлять продовольствие через Черное и Средиземное моря. По мнению Климова, теперь это нужно делать через Владивосток. Он напомнил, что Запад запретил транспортным компаниям обслуживать Россию, а также экспортировать минеральные удобрения из России и Белоруссии. Ранее в Минпромторге РФ заявили о саботаже российских грузов. По данным министерства, ряд крупных международных перевозчиков отказываются от сотрудничества в доставке российских грузов, речь идет о транспортных компаниях преимущественно из недружественных стран. Климов обратил внимание журналистов также на тот факт, что из-за действий западных стран многие государства уже испытывают проблемы с продовольствием. Сенатор убежден, что «Запад создает всемирный голод».

Приведем лишь несколько примеров, как правительства западных стран искусственно формируют дефицит продовольствия в мире. По странной случайности, с начала февраля число серьезных аварий на предприятиях пищевой промышленности США исчисляется десятками. В ЕС значительная часть посевных площадей осталась незасеянной из-за дороговизны удобрений, в хозяйствах, решивших сеять без удобрений, урожай ожидается значительно меньший, чем в обычные годы. Ходят упорные слухи, что в Великобритании фермерам официально предлагают денежные выплаты, чтобы они перестали выращивать продукты питания (дыма без огня не бывает!).

Правительство ФРГ создает «зерновой мост» для вывоза с подконтрольной бандеровской власти территории Украины 20 млн тонн зерна, обрекая население на голод, сообщает один из телеграмм-каналов. В то же время статс-секретарь Федерального министерства транспорта Германии Михаэль Тойрер заявляет, что к «зерновому мосту» готовы присоединиться Польша, Чехия, Словакия и Румыния. И удивляться тут нечему: в силу исторической традиции эти страны как рыбы-прилипалы к сильным мира сего, пользуясь ситуацией, тоже хотят сделать бизнес на голоде. По информации Всемирной продовольственной программы ООН, голод коснется 44 млн человек из 38 стран. В Африке, заметим, и без того уже голодают порядка 300 млн чел., при этом торговый оборот Черного континента с Россией составляет— 4 млрд долл., и это на 90% пшеница. Возникший из-за санкций и логистических проблем хаос с поставками существенно повысил риск «полномасштабного голода» в регионе.

Но дефицит зерна — это не только нехватка хлеба, это еще и сокращение производства мяса птицы и свинины — наиболее доступных населению. На производство мяса будут давить не только дефицитом, возникшим из-за дороговизны зерна, но и болезнями.

Скажем, в Китае, на территории провинции Хэнань, зафиксировано первое заражение человека штаммом птичьего гриппа H3N8, что грозит Китаю и всему миру массовым забоем и уничтожением домашней птицы. В то же время транснациональные компании приготовились зарабатывать на голоде, как ранее зарабатывали на эпидемии коронавируса, а теперь — на украинском конфликте. Уже сейчас, например, Билл Гейтс и компания Beyond Meat предлагает «мясо» из растительного сырья и разрабатывает меню из… мучных червей (на нашем ТВ тоже усиленно рекламировали некое растительное «немолоко», которое якобы уже «покорило» многие страны, и аналогичное «мясо»). Кстати, Европейское агентство по безопасности продуктов питания признало желтых мучных червей Tenebrio Molitor безопасными для употребления в пищу человеком.

«Так что нет, я не думаю, что 80 самых бедных стран будут есть синтетическое мясо. Но я действительно считаю, что все богатые страны должны полностью перейти на искусственную говядину. К отличию во вкусе можно привыкнуть, тем более что производители со временем улучшат его», — считает Билл Гейтс.

По прогнозам специалистов, в 2023 г. человечество может столкнуться с самым большим голодом за всю мировую историю. Об этом предупреждает немецкий экономист Матин Каим. Эксперт считает, что кризис затронет не менее 100 млн человек по всему миру и будет напрямую связан с ситуацией на Украине. О грядущем мировом голоде предупреждает немецкое издание Compact. По его данным, украинский кризис привел к нарушению поставок и дефициту минеральных удобрений, производимых в России. «Примерно одна треть всего экспорта российских удобрений приходится на страны Европы и США. Европа достаточно сильно зависит от экспорта российских удобрений, так как их доля составляет порядка 25%, в США она ниже, около 11-12%», — отмечают аналитики «Фридом Финанс». Из-за нехватки удобрений у европейских фермеров в следующем году значительно сократится собранный урожай. Все это приведет к жесточайшему продовольственному кризису. Немецкое издание отмечает, что продовольственный кризис может стать катализатором глобальных изменений. И тоже напоминает, что в 2010 г. аналогичные события спровоцировали так называемую арабскую весну. Нестабильность на Ближнем Востоке привела к росту терроризма, войне в Ливии и Сирии.

При этом западные СМИ и аналитики, как всегда, лукаво меняют местами причины и следствие. Они вроде бы и не замечают, что первопричиной всех нынешних продовольственных невзгод стала не специальная военная операция России на Украине, а антироссийские санкции, которые деформировали все экономические отношения в мире, некоторые из них напрямую, другие косвенно, но общий результат — глобально негативный.

Однако США готовы закрыть глаза на голод ради удара по России. «Возможно, необходимы жертвы, чтобы справиться с неоправданной войной, которую решила начать Россия», – заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак во время виртуального мероприятия, организованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Сам он не хотел бы побывать в роли одной из таких жертв? Конечно, нет, как и те лидеры западных стран, руководители ведущих мировых организаций, что одновременно, словно по команде, заговорили о грядущем глобальном голоде, который якобы будет исключительно следствием российской спецоперации на Украине. И других причин вроде как нет и никогда не было.

К этому бэк-вокалу подтянулся Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который, как известно, «вещает» по отмашке из Вашингтона. По его словам, военные действия на Украине вызвали рост цен на продовольствие, удобрения и энергоносители, а это, дескать, грозит вызвать глобальный продовольственный кризис. Следом забеспокоилась генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. «Нам следует быть очень встревоженными. Влияние цен на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным. Еда и энергия — это две наиболее крупные позиции в потребительской корзине бедных людей по всему миру», — сказала она. И выразила обеспокоенность тем, что в нынешнем году может быть сорвана посевная кампания на Украине.

Посевной г-жа Оконджо-Ивеала обеспокоилась, а вот тем, что два наиболее промышленно развитых региона страны были фактически исключены из мировой торговли на долгих восемь лет по причине гражданской войны, развязанной Киевом, понесли огромный ущерб, — отнюдь нет, хотя это ей, как говорится, по долгу службы положено. Но действительно, исторически сложилось так, что сельскохозяйственной житницей Украины являются восточные регионы – Харьковская, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области. Сейчас на этих территориях либо активная фаза спецоперации, либо уже находятся российские войска. Но если во второй ситуации начать посевную теоретически несложно, то сопротивление националистов в первом случае ставит крест на сельском хозяйстве. Уже сорвана посевная на украинском пространстве, а фермеров на освобожденных землях запугивает СБУ, обвиняя желающих сеять в коллаборационизме, грозит «гестаповскими» застенками. А Оконджо-Ивеала твердит между тем: «Если мы не подумаем над тем, как снизить влияние войны, то станем свидетелями еще одной катастрофы — не только в текущем году, но и в следующем».

В ту же дуду дует и ставшее рупором власти американское издание Politico. По его мнению, конфликт на Украине сотрясает международные продовольственные рынки, усугубив и без того серьезную проблему голода в мире из-за перебоев с поставками и взвинчивания цен. По этому поводу можно сказать так, как однажды выразился президент Путин: «Пургу гонят».

Еще в 1996 г. на саммите Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) было решено к 2015 г. снизить в два раза количество голодающих людей в мире. Искоренить голод и недоедание предлагалось путем исключительно быстрого развития сельского хозяйства в странах «третьего мира». 22 ноября 2005 г. директор организации Жак Диуф в своем докладе осторожно заявил, что, скорее всего, эта цель выполнена не будет. За обтекаемыми фразами доклада ФАО кроется неприятная картина: во-первых, количество голодающих на планете будет, в лучшем случае, не уменьшаться, а во-вторых, так называемые цивилизованные страны не собираются предпринимать никаких кардинальных шагов для решения этой проблемы. По сути дела, доклад ФАО стал очередной декларацией. И так называемый цивилизованный мир обратил на нее ровно столько же внимания, сколько и на все предыдущие, — круглый ноль. Никакой «российской войны» тогда на Украине не было, значит, причина грядущего голода отнюдь не в России.

Парадокс в том, что чем больше проблем у человечества на национальном уровне и чем более жесткие нужно принимать меры для их решения, тем все больше находится желающих оказать помощь кому-то. Тому же Афганистану, например, оказали разного рода содействия на 7 трлн долл., в результате получили гражданскую войну, которая продолжается даже после бегства американцев из страны в прошлом году, а еще — рост производства наркотиков и прочие «прелести» цивилизованного мира. Потом настал черед «помогать» Ливии и Сирии. В Ливии, чем больше ей помогали извне, тем больше там становилось хаоса. Сирию сначала развалили, а теперь на ее восстановление скидывается то ООН, то гуманитарные и правительственные организации. Причем очевидно, что толку от этой помощи не будет либо совсем никакого, либо она приведет к еще большим проблемам и для самой Сирии, и для ее соседей.

А еще есть Африка, которой помогают на протяжении десятков лет. Но чем больше в денежном эквиваленте ее оказывают африканским странам, тем они становятся беднее, а экономический рост континента стабильно замедляется. При этом главная проблема помощи Африке и другим континентам состоит в том, что в современных «рыночных» условиях ее оказание — это удобная возможность обогатиться любому, кто под эту «помощь» сможет списать все, что имеет материальную ценность, — оборудование, продовольствие, оружие и много денег.

В конце марта МВФ опубликовал доклад, в котором говорится, что конфликт на Украине может «фундаментально изменить мировой экономический порядок», и все (?) уже понимают, что эта ситуация будет иметь далеко идущие последствия. Но давайте сконцентрируемся на деталях. В докладе говорится, что мировой экономический рост замедлится, а инфляция продолжит расти. Также там ожидаемо сказано, что растет неопределенность в сфере инвестиций, а это может привести к оттоку капитала с так называемых развивающихся рынков. В переводе это означает, что бедные страны пострадают больше всех.

В то же время ежегодно только британские супермаркеты отправляют на помойку столько еды, сколько хватило бы на приготовление 190 млн блюд. Как пишет газета The Independent, топ-10 крупных продуктовых магазинов Альбиона передают нуждающимся менее 9% продуктов, чей срок годности уже вышел или только подходит к концу.

Иными словами, это лишь 24 242 тонны из 282 338 тонн такой еды. Как подсчитали в благотворительной организации Waste and Resources Action Programme, вдобавок к этому объему продовольственные сети могли бы в год жертвовать голодающим еще по 80 тыс. тонн продуктов. Для сравнения: из одной тысячи тонн можно приготовить примерно 2,4 млн блюд.

В США, по данным организации Feeding America, производители, продуктовые магазины и рестораны ежегодно выбрасывают около 23,5 млн тонн еды. В одном только штате Нью-Йорк супермаркеты, рестораны, колледжи и больницы отправляют на помойку более 250 тыс. тонн продуктов, многие из которых на момент выброса пригодны к употреблению в пищу. А в Канаде, сообщала организация Second Harvest, супермаркеты каждый год выбрасывают порядка 1,3 млн тонн потенциально съедобной пищи — столько весят, как посчитал Greenpeace, примерно 10 башен Си-Эн Тауэр, что расположены в Торонто.

Согласно данным Программы ООН по окружающей среде, в марте 2020 г. на каждого жителя планеты приходилось в среднем по 121 кг выброшенной еды. И это только на этапе потребления: часть продуктов выбрасывают еще до того, как они попадут на полки магазинов и в холодильники. Принято считать, что больше всего продуктов выбрасывают потребители в странах с высоким доходом. Но это не так — среднее значение почти одинаково для разных экономик. Так, в странах с высоким уровнем дохода количество пищевых отходов составляет 79 кг на человека в год, в странах с доходом выше среднего — 76 кг, а с доходом ниже среднего — 91 кг. Но 3 млрд землян не имеют возможности есть здоровую пищу, и количество голодающих в мире растет.

Вместе с тем Запад пытается перевести «стрелки» на Россию: якобы именно из-за проводимой ею на Украине военной спецоперации миру грозит голод, не говоря уже о прочих бедах, скажем, инфляции в США и наметившегося раскола Евросоюза. Да, Россия и Украина являются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы, говорится в отчете американской зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза.

Но есть и другие поставщики, почему только Россия должна отвечать за мировой продрынок? В сезоне 2021-2022 гг. на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%. А лидирует Евросоюз, на него приходится 18%, у Австралии 13%, США — 11%, Индии — 5%.

Им почему-то никаких вопросов не задают. В то же время, по данным ООН, в десятку крупнейших стран-экспортеров продовольствия входят, например, кроме России, занимающей 5-е место, США, Франция, Германия, Турция и Япония. Но именно Запад стенает о нехватке продуктов, не странно ли?

Поставки оружия и военной техники странами Запада на Украину решающего значения на боевые действия не оказывают, но способны ожесточить сопротивление укронацистов и затянуть ход операции, соответственно — поставки зерновых и удобрений. И именно такие действия вполне соответствуют внешней политике Вашингтона и Брюсселя. По большому, историческому, счету они и только они являются главными виновниками голода на планете, как в прошлые времена, так и в настоящие. Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы, в интервью Politico Бизли предупредил, что Европа должна срочно пожертвовать больше средств, иначе она понесет основную тяжесть последствий. «Нам не хватает миллиардов, — сказал глава Всемирной продовольственной программы. — Неспособность выделить в этом году несколько дополнительных миллиардов долларов означает, что нас ждут голод, дестабилизация и массовая миграция».

Между тем в США 30%— 40% всего продовольственного снабжения в конечном итоге оказывается пищевыми отходами. В денежном эквиваленте это составляет примерно 161 млрд долл. Добавим к этой сумме еще 773 млрд долл., которые в 2023 г. Пентагон собирается потратить на оборону. Иначе говоря, тоже выбросить на ветер.

К ним следует прибавить еще 40 млрд долл. из бюджета министерства энергетики, которые в основном пойдут на развитие ядерного потенциала США. Приплюсуем сюда и суммарные военные расходы членов НАТО, которые в 2021 г. выросли на 6,1% — до 1,174 трлн долл. США (в 2020-м было 1,106 трлн). (Военный бюджет России в 20 раз меньше.) При этом затраты «евронатовцев» увеличились на 13% – до 363,1 млрд долл. (в 2020-м — 321,4 млрд). Генсек альянса Й. Столтенберг отмечал, что «европейские страны и Канада стабильно наращивают свой военный вклад» — с 2014 г. он вырос на 73,8 млрд долл. Могли бы, наверное, от щедрости своей англосаксонской выделить бедным странам на продовольственные потребности необходимую сумму «зеленых».

Ан нет, у них даже мысль подобная не шевельнется. Западные «Мальбруки» собираются на войну со всем миром вместо того, чтобы этот мир накормить!.. Изуверская логика, но нам с ней жить. И в духе этой логики свои «игры» с голодом Запад использует как геополитический инструмент давления, прежде всего, на нашу страну. Но вот несколько дней назад секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что из-за введения антироссийских санкций появилась вполне реальная перспектива продовольственного кризиса мирового масштаба. При этом сама Россия решит все проблемы, которые возникли из-за западных рестрикций. Так давайте же, наконец, отделим их «мух» от наших «котлет», и пусть свои проблемы они решают сами. По крайней мере, хотя бы попытаются что-то полезное для человечества сделать без нас. Благодаря Специальной военной операции России Запад получил такой шанс. Отойдем в сторонку и не будем ему мешать, то есть помогать, по нашей вековой традиции.





