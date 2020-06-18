Игра «Как стать спортсменом, сбросить лишний вес и избавиться от компьютерной зависимости». Тоха Ха

Предисловие

Данную статью я писать не собирался, она написана исключительно по просьбе друзей и предназначена людям независимо от пола и возраста, которые в данный момент далеки от спорта, имеют проблемы с лишним весом, физической подготовкой, а также для тех, кто страдает зависимостью от вредных привычек и компьютерных игр. Для людей, мечтающих измениться в лучшую сторону, но не знающих с чего начать. Если бы этот текст попал мне в руки в детстве – я бы расцеловал автора.

Сразу скажу: я не профессиональный спортсмен и не качок. Все мои спортивные достижения заключаются в том, что однажды за полгода я сбросил 18 кг (фото прилагается). После чего у моих друзей и знакомых стали возникать закономерные вопросы: как добиться того же? Меня начали донимать расспросами: сколько и чего я ел, пил, как занимался и т.д. Сначала я подумал: да какие могут быть секреты? Просто напишу на листочке свой рацион, программу тренировок, и всем сразу станет хорошо. Одним выстрелом всех зайцев – бах!

Что может быть проще – обрадовался я и взялся за дело. Упражнения, формулы, цифры, цифры, цифры – их у меня было полно. Но, когда я начал перечитывать готовый план, меня охватил ужас: и вроде бы всё точно, действенно и проверено на себе… но что если, не дай бог, кто-то всё это начнёт делать?! Я представил этого несчастного человека. Мне стало жаль бедолагу до слёз. Что я творю? Сначала мои друзья возненавидят диету, потом – спорт, потом – свою жизнь, а затем – и меня… А я очень не люблю, когда меня ненавидят.

Осознав это, я тут же удалил все записи и сел за написание новой работы. Сейчас я поведаю вам кое-что более ценное. То, что действительно поможет. Никаких диет. Никаких тренировок. Я опишу вам МЕТОД, который я, сам того не зная, создавал на протяжении пяти лет. А питание и упражнения вы сможете нанизать на него самостоятельно, как бусинки на ниточку. Пять лет тяжёлых неудач и горьких разочарований понадобилось мне для того, чтобы собрать всё в одну картинку и всего за полгода избавиться от лишнего веса. Надеюсь, я сейчас уберегу вас от пяти лет ненужных страданий и сразу выведу на нужную дорогу.

Примечание

В этой статье я буду часто использовать слово «СПОРТ» не в значении профессиональной деятельности, а как физическую активность и здоровый образ жизни. Поэтому и спортсменом я называю каждого, кто следит за своим здоровьем и тренируется, а не тех, кто выступает на профессиональных соревнованиях. Здесь в формате игры я опишу свой путь, мои ошибки и открытия. Также для наглядности я буду использовать примеры и сравнения. Самый сложный момент, пожалуй, – сдвинуться с мёртвой точки, и, чтобы объяснить, как это сделать, больше всего мне подошёл для показательности образ автомобилиста, собравшегося в путь. Этот образ мы и будем использовать, как образ человека, намеренного стать спортсменом.

Но перед тем как отправиться в это увлекательное путешествие, давайте сначала хорошенько подумаем, а надо ли нам вообще куда-то ехать, стоит ли тратить время, силы и деньги на занятия спортом? Один мой знакомый, которого постоянные читатели давно знают как Семёныча, однажды искренне меня спросил:

«Зачем ты себя так гробишь в зале? У тебя же может давление повыситься!»

И это сказал человек, выкуривающий каждый день две пачки сигарет и выпивающий минимум бутылку самогона.

«Не бережёшь ты себя, Тоха, издеваешься над своим организмом».

Так сложно порой объяснить людям, что спорт – это не бессмысленный расход сил и энергии, а развитие, и не только физическое, но и духовное. Как сказал один известный спортсмен:

«Когда тренируешься годами, тебе не о чем сожалеть, даже если ты не сумел стать чемпионом. Ты всё равно стал лучше».

Тут главное – всё делать правильно. Поймите, у вас нет никого ближе и роднее, чем ВЫ, вы каждый день ходите на работу и трудитесь на благо других людей. Так почему же не поработать часик над собой? Но в основном люди почему-то думают, что спорт – напрасная трата усилий и времени, и не задумываются о том, что, не занимаясь своим здоровьем, они тратят ещё больше времени, усилий и денег на больницу и таблетки.

Да и много ли придётся потратить? Я знаю множество людей среди знакомых, которые всё свободное время убивают за компьютерными играми. Они каждый день занимаются бессмысленным занятием: прокачивают виртуальных (несуществующих) персонажей или танк! За эти годы, не то, что похудеть, они могли бы стать чемпионами мира. Так почему бы вам не прокачать себя реального? Выйти на новые уровни. Тем более что времени на это уйдёт в разы меньше, а результатом будут не цифры на экране, а настоящие успехи в жизни. Да и сам процесс намного увлекательней и «графика» поразит! Здесь вам предстоит сразиться с главным боссом – самим собой. А в качестве приза вы не только улучшите здоровье, но и избавитесь от компьютерной зависимости, разовьёте суперспособности:

функционал,

дисциплину,

волю,

повысите свои шансы в экстремальной ситуации,

станете настоящим героем, способным прийти на выручку попавшему в беду человеку.

Как вам такая игра? Поиграем в квест!

Начало игры

Итак, всё, как всегда, началось с мысли. Вам в голову пришла шальная идея о том, что было бы неплохо сбросить пару лишних килограммчиков, избавиться от вредных привычек и заняться спортом. Ну, пришла да и пришла. С кем не бывает. Вон их сколько приходит. Начну со следующего понедельника. Потом. Когда-нибудь. Может быть…

Увы, в основном люди дальше этого порога не заходят никогда, иначе мы сейчас жили бы в мире здоровых подтянутых красавчиков. Этого не происходит из-за отсутствия одного волшебного компонента: мотивации. Без этой составляющей мы будем как машина без топлива: и вроде бы всё для путешествия есть, и колёса, и мотор, и маршрут построен, а не едет, зараза, никуда. И можно сколько угодно мечтать о стройном здоровом теле, но… Без мотивации – ничего не будет. Дальше мысли этот автомобиль не поедет. И многие несчастные люди так и просидят всю жизнь, разглядывая в своём зеркале один и тот же унылый тучный «пейзаж».

А вам интересно, что находится за пределами этой мысли? Тогда вам необходимо добыть первый артефакт в нашей игре – мотивацию. И далее я расскажу, как это сделать. Сейчас мы заправим ваш автомобиль и отрегулируем зажигание. Нам нужна искра, которая заставит эту ржавую колымагу сдвинуться с мёртвой точки и помчаться вперёд!

Лично я начал заниматься спортом после того, как у меня появился лишний вес.

«Это кто жирный?!! Ну уж нет! Со мной этот номер не пройдёт!» – твёрдо сказал себе я.

Я объявил войну, я начал бороться, я ненавидел свой жир, в общем, делал всё по максимуму. По максимуму неправильно: морил себя голодом, тренировался по четыре часа каждый день, заматывался клеёнкой и даже пил раствор с содой. Я методично наступал и наступал на всевозможные грабли. Самочувствие ухудшалось, зато вес никуда не уходил. Если и удавалось что-то сбросить, оно тут же возвращалось с бонусами. Я успел заработать кучу травм и вообще походил на развалину. Я был в отчаянье…

Если сравнивать с машиной, то я делал следующее: яростно пинал ногами свой несчастный автомобиль в надежде, что он заведётся. Чудо, как вы понимаете, не произошло. Негодование и недовольство собой – плохая мотивация. И только после того, как я поменял местами недовольство на радость, – машина с лёгкостью завелась. Оказывается, ключ зажигания поворачивался в другую сторону! Сегодня я очень рад, что у меня предрасположенность к полноте: она послужила мне хорошим толчком. Если бы не она, то, возможно, я бы так никогда и не стал заниматься спортом и развивать себя. Нужно уметь обратить свои минусы в плюсы. Для этого порой достаточно посмотреть на вещи с другой стороны.

Задание перед первым туром

К сожалению, большинство людей начинает всерьёз заниматься своим здоровьем только после того, как с ним уже начались проблемы. Мотивация серьёзная, но зажигание – позднее. Но, как говориться, лучше уж поздно, чем никогда. Надеюсь, вы один из тех счастливчиков, который не стал дожидаться болезни и читает эту статью здоровым. Если так, то скорее одевайтесь. Мы идём в поликлинику. Главное условие: вы должны быть АБСОЛЮТНО здоровы. Кому придёт в голову идти в больницу просто так, когда ничего не болит и не тревожит? Нас туда палкой не загонишь, верно? А вы сходите туда, как на экскурсию. Постойте в какой-нибудь очереди. Посмотрите на людей, как они выглядят, попробуйте угадать, что их сюда привело, их возраст, профессию, привычки, образ жизни. Какое будущее их ждёт. Обратите внимание, с каким выражением лица они заходят и выходят из кабинета. Вписываетесь ли вы в общую картину? Поставьте таймер. Пробудьте в поликлинике один час. Просто наблюдайте.

И вот вы вышли из больницы. Теперь вы знаете, как можно выйти оттуда здоровым и полным сил: только если вы будете держаться подальше от врачей и их таблеток с уколами и поймёте, что ваше здоровье – это в первую очередь не их работа, а ваша. Какого здоровья вообще мы ожидаем от места, которое называется: «БОЛЬНИЦА»? Само слово как бы говорит о том, что здесь заинтересованы в том, чтобы болели, а не выздоравливали.

Ускорьте шаг. Невесёлое местечко. Что можно сделать, чтобы избежать его? Возможно, спорт – это и не панацея от всех болезней, и никто не застрахован от несчастных случаев, но повышенная физическая активность – хорошее средство избежать встречи с хирургами. Подумайте. И если ваше решение в пользу спорта укрепилось, возникает следующая мысль: с чего бы начать? И пока вы думаете, я отвечу вам, с чего начинать нельзя:

НИ В КОЕМ случае не с тренировок! НИ В КОЕМ случае не с диеты!

И вот вы пришли домой с твёрдым решением вести здоровый образ жизни. Стоп. Замрите! Не двигайтесь. Это очень важно! Потом поймёте. Ведь вы собираетесь сейчас не просто поделать зарядку, вы собираетесь поменять жизнь. Если новая жизнь начнётся с голода и изнурительных тренировок, максимум, на сколько вас хватит – это на неделю. Сколько раз уже такое было, верно?

Медленно уберите руки от гантели, чтобы я их видел, и не спеша сядьте на стул. Вот так. Насладитесь моментом: теперь вы спортсмен. Тихо! Не вспугните. Аккуратно зафиксируйте эту мысль, пустите её в голову. И пока она там приживается, самое время приступить к приготовлениям.

Первый тур. «Зажигание»

Итак, теперь вы СПОРТСМЕН и поэтому ничего тяжёлого вам поднимать категорически нельзя! Ни в коем случае! Это ГЛАВНОЕ ЗАДАНИЕ первого тура.

Обратимся к философии. С древних времён длится спор о том, что есть ученик. Сосуд, который надо наполнить, или факел, который нужно зажечь? Я, как поджигатель со стажем, склоняюсь ко второму. Приготовьтесь: будем вас зажигать.

Цель первого тура: вы должны искренне захотеть тренироваться. Вы должны захотеть этого так, как игрушку на Новый год в детстве. Изо всех сил. Как в последний раз. С криками: «Хочу! Хочу! Хочу!»

Как мы этого добьёмся? Придётся немножко раскошелиться на новые артефакты.

Купите весы. Они обязательно должны быть у вас дома. Не поскупитесь и приобретите дорогую одежду, о которой давно мечтали. Обязательное условие: она должна быть на два размера меньше. Поверьте, это выгодное вложение денег. Подпишитесь на различные спортивные каналы по фитнесу. Просто смотрите. Выбирайте то, что вам по душе. Отсеивайте лишнее. Слава богу, выбрать сейчас есть из чего, могу порекомендовать: Ярослав Брин и Игорь Войтенко Увлекитесь каким-нибудь видом спорта. Только я вас очень прошу – не футболом. Мы же говорим о спорте, а не о мерзком шоу-бизнесе. Изучайте биографии людей, которые, так же как и вы, начинали с нуля и добивались результата, например, как этот человек: Виктор Чукарин — узник 17 концлагерей и 7-кратный олимпийский чемпион У ваших коллег спортсменов зачастую очень интересные судьбы способные вдохновлять. Какое счастье, что вы теперь один из них! О вас снято множество замечательных фильмов. Обязательно смотрите их. Мне, например, понравились такие:

«Поддубный», «Легенда №17», «Мирный воин», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» Составьте и запишите в блокнот точное представление чего вы хотите добиться и как хотите выглядеть. Самое сложное. Не торопите события!

Второй тур. «Поехали!»

И вот вы загорелись. Это чувство нельзя перепутать. Вы точно будете знать, когда это произойдёт. Добро пожаловать во второй тур, здесь всё куда интересней и круче. Ваш автомобиль завёлся, у вашего персонажа появились искры в глазах. Он наполнился энтузиазмом и азартом, пересмотрел множество различных тренировок, переписал кучу программ и диет. Вам уже не терпится всё попробовать. Стоп, ещё рано – это фальстарт. Вы должны пожить с этим прекрасным чувством ещё какое-то время.

Сформулируйте точную конкретную дату своей новой жизни. Первое апреля, третье сентября – вы должны точно знать эту цифру. И пока вы плавно приближаетесь к ней, составьте небольшой план, разбейте всё на этапы. Напрягаться с первых дней архиневерно.

Стратегия такая: в самом начале вес будет уходить довольно быстро с помощью куда более лёгких приёмов, а когда он станет замедляться, мы будем прибегать к следующим трюкам, и так далее подключая всё новые и новые хитрости. Я их распишу по порядку. Не забывайте – это игра, сразу ходить с козырей глупо.

Следующий артефакт: скачайте и установите на телефон шагомер. Если вы загорелись, вам уже нельзя стоять на месте.

Ваше задание: 10 000 шагов в день.

Чтобы пройти второй тур, нужно набирать баллы, шагомер будет внимательно считать и накапливать «пробег».

И вот путешествие началось! Встаньте пораньше, пойдите на работу пешком. Это же так классно: идти рано утром по сонному городу, смотреть на людей. Пусть вокруг осень, серость, холод, а у вас на душе лето, солнце, тепло, вы в пути. Вы идёте к своей цели ровно, с радостью, шаг за шагом с улыбкой на устах. Далеко работа? Пройдите полпути. Близко? Расширьте маршрут. Изучайте город. Идите туда, где никогда не бывали, запоминайте название улиц. Помните, вы в игре: пройдите всю карту. Современная жизнь устроена таким образом, что у нас почти не бывает времени побыть наедине с собой, со своими мыслями. Вот она – уникальная возможность. В шесть утра под зонтом обнаружить себя в этом странном городе, пообщаться с собой, как со старым другом, с которым не виделись много лет, о себе, о мире, о вечном…

Также хорошая альтернатива — велосипед.

Чтобы провести время с пользой, я часто слушаю в дороге плеер. Следует быть внимательным и одно ухо оставлять свободным. Найдите в своём телефоне что-нибудь современное, лёгкое, попсовенькое, клубное. Нашли? Немедленно удалите! Что оно вообще у вас делает?! Ай-ай-ай. Мы сейчас не деградировать собрались, а наоборот. Время для самообразования. Я обычно слушаю в дороге различные лекции и аудиокниги, разбавляю их музыкой между главами, чтобы не загрузиться и не заскучать. Если всё грамотно подобрать и смешать – получаются отличные «коктейли для ума».

Обычно я создаю плейлист заранее перед прогулкой тщательно и вдохновлённо, словно готовлю вкусный обед. Как только информационная обойма заряжена – мне сразу не терпится выйти из дома, лишь бы только скорее попробовать всё, что там приготовлено. Не останавливает даже плохая погода, если на улице меня ждёт продолжение интересной истории или приятная компания с каким-нибудь лектором. По этой причине я давно избавился от телевизора, никакого сравнения! Гуляя с книгами я сделал открытие: оказывается, в пути информация усваивается гораздо лучше. Бывает, выйдешь одним человеком, а домой возвращаешься уже другим.

Выучить какой-нибудь язык, освоить новую профессию, повысить IQ, просто возвращаясь с работы домой, – как вам такая физкультура?

Кстати, вы не заметили, вы уже неплохо худеете. Всё что вам нужно – это не есть на ночь и пить воду. Секрет с водой я узнал не сразу. Скажу больше: только после этого у меня началось получаться худеть. Это был первый успех. А всего-то надо выпивать три литра в день мужчинам и два литра женщинам. Чай и соки не учитываются. Я делал так: разливал в пластиковые пол-литровые бутылки (6 шт.) – моя дневная норма, и каждые два часа (даже будильник ставил) выпивал залпом. Я не спрашивал себя: хочется – не хочется, очень скоро это превратилось в привычку. Обычно я пил перед едой, что хорошо помогает не наедаться. Также я делал лимонный и фруктовый морс, прокручивая на мясорубке или в блендере лимон, яблоки, вишни, малину и смешивая с тремя литрами воды. Оставлял на ночь, а утром цедил и наслаждался витаминами. Главное – никакого сахара. Получается очень вкусно и полезно, к газировкам вы больше не вернётесь.

В первые месяцы килограммы будут таять быстрее всего. Не расстраивайтесь, если потом результаты будут меньше, это нормально, так должно быть. Отталкивайтесь от стартового веса, то есть если вы в первый месяц сбросили 3 кг, а во второй – 2, то вы сбросили не 2, а целых 5 килограммов.

Ни в коем случае не взвешивайтесь каждый день! Цифра будет необъективной, вы будете фиксировать циркуляцию воды в организме. Я взвешивался один раз в десять дней. Обязательно заведите журнал и записывайте результаты – это дневник ваших побед и навигатор для «автомобиля». Я делал так: в тетрадке прочертил горизонтальную линию (путь, который я собирался пройти) в первой точке я записал нынешний вес, потом в каждой клеточке я отнимал от него по полкило: 87, 86,5; 86,0; 85;5… И так до желанной цифры. Каждые десять дней я взвешивался и ставил на линии точку, к примеру, 86, в этом месте я фиксировал свой нынешний рекорд (место своего нахождения), над точкой писал дату и проводил поверх карандаша чёрной ручкой от точки 87 до 86. Так шаг за шагом я приближался к заветной цифре. Бывало, что за десять дней я не сдвигался, бывало, что ехал не в ту сторону. Такие результаты я не записывал.

Один день в неделю я посвящал голоданию – это очень полезно! Только вода. Это абсолютно не сложно. У меня была маленькая хитрость, я анализировал степень голода по шкале от 0 до 10, где 10 – голодный обморок и смерть. И в течение дня эта цифра у меня не менялась, это был ноль. Когда возникало лёгкое чувство дискомфорта, я спрашивал себя: а точно ли это голод или просто аппетит разыгрался, достойно ли это чувство хотя бы единицы на шкале? И, хорошо поразмыслив, единицу я всегда превращал в ноль. Кроме того, я проводил и более длительное время без пищи, и первые три дня коэффициент моего голода по-прежнему составлял ноль.

Мои максимальные голодания длились семь дней. Это помогает в очищении организма, но использовать голодание, чтобы похудеть, я не советую. Даю гарантию: всё, что вы сбросите, вернётся в ближайший месяц и, скорее всего, с хорошим плюсом.

Итак, чтобы пройти в следующий тур, вам необходимо набрать 300 000 баллов (шагов) и сбросить минимум 3, а лучше 5 кг.

Третий тур. «Тренировки дома. Создание привычки»

Пришло время первого испытания. Вам предстоит сдать на права. В этом туре мы о вас всё узнаем: кто вы, спортсмен или зритель (эксперт).

Многие на данном этапе совершают большую ошибку: сосредотачиваются на конечной цели (а наша конечная цель – здоровое стройное функциональное тело). Не делайте так. Я знал людей, которые, позанимавшись полчаса, бежали к зеркалу смотреть, насколько увеличился их бицепс. Как правило, дня через три такие товарищи навсегда завязывали с «большим спортом» и становились ЭКСПЕРТАМИ. К спорту они относятся разочарованно, а к спортсменам – пренебрежительно:

«Вот мы в своё время тренировались так тренировались – не то, что вы. Да и вообще, спортом занимаются те, кто в себе не уверен».

Почитайте комментарии под спортивными (да хоть любыми) видео, критика – главная черта эксперта. В жизни вы легко можете узнать их по пивному животу и футбольному шарфику. Кто-то делает, а кто-то смотрит. Зрители свято верят в то, что если посещают спорт-бары, то они спортсмены. В обратном вы их никогда не убедите. Даже не стоит и пытаться. Они всё знают лучше вас. Одним словом – эксперты. Если, дочитав до этих строчек, вы думаете:

«Да чему ты меня учишь, сопляк? Я всё это и так знаю. Где программа тренировок? Только время зря трачу. Не статья, а сплошное графоманство!»,

– то, скорее всего, вы эксперт. Читать дальше вам и правда незачем, вы это и так знаете.

Если всё же ваш внутренний спортсмен победил, то продолжим.

Вернёмся к цели. Ваша цель должна быть у вас в голове, но сосредотачиваться и концентрировать всё внимание вы должны на конкретной тренировке. Я называю это «лесенка». Один из этапов игры. Представьте, что вы карабкаетесь по отвесной вертикальной лестнице. Наверху ваша цель. Из стены торчат ступеньки. Чтобы добраться до верха, необходимо пройти все ступеньки. Иначе к цели не добраться, как бы вы на ней ни сосредотачивались. Нужно сконцентрировать всё внимание на одной ступенечке. Это совсем не сложно. Шаг за шагом. День за днём. Как говорится: большого слона есть маленькими частями.

Первая цель: 50 тренировок

Нарисуйте в тетрадке эту самую лесенку. Я понимаю, что, скорее всего, вы великий художник венецианского стиля, но достаточно будет прочертить в тетради линейкой две параллельные линии снизу вверх с расстоянием между ними в четыре клеточки. Теперь прочертите внутри этих линий пятьдесят одинаковых отрезков, чтобы получилась лесенка. Отлично, я не сомневался в вас. После каждого занятия зачёркивайте цветным карандашом расстояние между чёрточками. И так пока не доберётесь до самого верха.

Делайте фотоотчёт. Сфотографируйте себя подробно до первой тренировки и после пятидесятой. Разница обязательно будет.

В ваших дебютных домашних упражнениях мы будем использовать только пол, но вы же не эксперт: у вас обязательно должны быть гантели, а в перспективе – турник.

Перед тем, как мы начнём, я бы порекомендовал избавиться от вредных привычек, если они, не дай бог, у вас есть. Я имею в виду алкоголь и курение. Они не позволят вам соблюдать режим (опуская ещё миллион вредных факторов) Если вы спортсмен, то главная ваша черта – ДИСЦИПЛИНА. Без неё НИЧЕГО не получится. Это то, что будет вас отличать от непосвящённых. Мы же не в детском садике. Мы – спортсмены. Алкоголь и курение – удел экспертов. Но не будем терять время: спорт хорошо помогает бросить в процессе. Например, бросаете вы курить, случилось сильное желание затянуться – упор лёжа, 10 – 15 отжиманий, уверяю – желание на время пропадёт или сильно уменьшится. Через время опять приступ, вы – 20 приседаний или упражнений на пресс, хоба! Всё. Через месяц – у вас новая привычка. Теперь вы смотрите по углам, где бы отжаться или поприседать. Шутка. А вот самый лучший в мире метод, как можно навсегда избавиться от всех вредных привычек:

И отдельно по курению: Легкий способ бросить курить – Аллен Карр

Скачивайте в аудиоформате, заряжайте в плейлист и лечите себя на прогулках. Главное, не всё сразу, а то будет каша. И физические и умственные нагрузки нужно правильно дозировать! Всё-таки хорошо, что есть интернет! Знание – это наша главная суперспособность, оно увеличивает не только ум, но и мышцы.

Любую тренировку всегда нужно начинать с разминки и растяжки, чтобы основные упражнения выполнять на «разогретые» мышцы и не повредить их. Вспомните уроки физкультуры. Да, те самые взмахи руками туда-сюда, раз-два, три-четыре, а лучше посмотрите, как делать разминку, в интернете. Это обезопасит вас от травм и ускорит ваш прогресс. 10 минут разминки – это обязательное золотое правило.

Мои первые тренировки выглядели так: это были четыре упражнения (отжимание, сгибания на пресс, что-нибудь с гантелями и приседания) по три подхода. Так как я на тот момент был хилым, я всё начинал с десяти повторений. Но чтобы себя оправдать, да что там – тупо похвастаться, скажу, что каждое из этих упражнений со временем я довёл до ста с лишним раз. С отжиманиями вначале часто бывают проблемы. Если вы никогда раньше не отжимались, обязательно посмотрите видео ниже. Девушки, при желании, могут заменить отжимание на планку.

Обязательно работайте с таймером:

интервал между подходами 1 – 1,5 минуты.

Между упражнениями – 2 минуты.

Важное правило: тренировка никогда не должна длиться дольше часа +/- 10 минут! Всё что дольше – только во вред.

Тренироваться каждый день не нужно, 4 – 5 раз в неделю – самое то. На следующий день после первого раза отдохните.

Крепатура – это хорошо. Научитесь получать удовольствие от этого чувства. Это знак того, что вы растёте. Вы скоро привыкнете, да и она будет всё меньше. Она ваш друг, она делает вас сильнее. Помните, если вам тяжело, значит, вы подымаетесь по лесенке. Только вниз идти легко, но это путь на дно. А вы растёте. Вы развиваетесь. Класс!

Вторую тренировку продублируйте с первой, закрепите. А дальше с каждым новым занятием добавляйте количество повторов по схеме (+5 к броне) или (+3), кому что подойдёт. Примерно так:

3 день – 15, 10, 10;

4 день – 15, 15, 10;

5 день – 15, 15, 15;

6 день – 20, 15, 15… и т.д.

Если забуксовали: отнимите 5 (3) повторений с каждого подхода и продолжайте путь снова. Если стало слишком тяжело – фиксируйте результат до тех пор, пока не почувствует, что готовы идти дальше. Если вы выбрали вместо отжиманий планку, то всё то же самое, только прибавляйте не повторения, а секунды. Обязательно ведите дневник занятий! Не торопитесь. Всё будет.

Важно не количество повторений, а количество дней – вот главный ключ к успеху. Если пауза между тренировками превысила три дня – стирайте по одной ступеньке за каждый день простоя. Вы движетесь вниз. Очень опасный момент!

Питание

Тут вообще всё просто. Кто бы вам что ни рассказывал, существует всего одна эффективная рабочая формула стройности:

Если вы сжигаете больше калорий, чем потребляете – вы худеете. Если наоборот – то наоборот. Всё. Это неизбежно. Это математика.

Если поставить на чаши весов тренировки и правильное питание, для сжигания жира всегда перевесит второе. С помощью диеты можно худеть, даже не занимаясь спортом, но идеальной фигуры и хорошего самочувствия без тренировок вы не добьётесь. Диета и физкультура – лучший тандем на пути к здоровью. Если вы прилежно соблюдали режим в течение недели и провели один день на голодании – вы заслужили то, что спортсмены называют «чит-мил». Если вам не нравится это слово, так же как и мне, придумайте своё. Я называю это «День еды», когда раз в неделю можно есть абсолютно всё, что захочется. В пределах разумного. Только следите, чтобы этот день стоял не рядом с днём голодания.

Удобно проводить «День еды» на какие-нибудь торжества, чтобы не сидеть за праздничным столом с пустой тарелкой и не объяснять каждому, что вы на диете. Чтобы привести мозги в порядок, я бы вам очень порекомендовал эти книги по питанию:

Это обязательные артефакты! Их тоже можно слушать во время ваших ежедневных прогулок.

И вот первая цель взята: вы сдали на права и первый тест на спортсмена успешно пройден. Пятьдесят тренировок показали, что вы точно не эксперт! Им такое и не снилось. Выходим на новый уровень. Надеюсь, теперь у вас есть и турник и гантели. Хорошие занятия с помощью них описаны здесь: «Упражнения, тренировки, Александр Добромиль».

А я предлагаю вам дополнительную функциональную, жиросжигающую тренировку. На манеже всё те же четыре упражнения. Но выполнять мы их будем особым хитрым способом. По системе «кроссфит»: опять возвращаемся к десяти повторениям в каждом упражнении, теперь это вообще не проблема. Но выполняем их безостановочно. В моём случае: отжимание, упражнения на пресс, что-нибудь с гантелями и приседания – всё по десять. Это первый круг. Мы делаем пять. Перед стартом ставим тяжёлую музыку, засекаем время. Как только последнее повторение последнего упражнения последнего круга выполнено – нажимаем на стоп, смотрим результат. Время записываем в журнал. На следующей тренировке нужно этот рекорд побить.

Победы, поражения, ничьи – записываем, ведём статистику в формате боксёров. Вы связались с главным боссом игры. Вы соревнуетесь с собой.

«Победи себя и ты выиграешь тысячу битв»

© Брюс Ли.

Через каждые три – пять занятий добавляем один круг. Такая тренировка, если она выполнена до конца, независимо от времени, записывается в статистику побед.

Максимум, к которому желательно прийти: десять кругов (раундов). Далее, если захотите продолжить, добавляйте повторения в упражнениях. Создавайте свои модели, свои задания и упражнения, турник сюда тоже подходит идеально.

Итак, ещё пятьдесят тренировок позади. Пора задуматься о следующем уровне.

Четвёртый тур. «Спортзал»

Игра становиться всё серьёзней. Вы уже продвинутый геймер (водитель). Отныне спорт – неотъемлемая часть вашей жизни, как умываться по утрам или ходить на работу. Это не на две недели, не на месяц – это как женитьба: на всю жизнь. И если есть такая возможность, обязательно занимайтесь в зале. Самые лучшие и быстрые результаты – там. С тренером – вообще идеально.

У многих новичков существует комплекс:

«Вот зайду я в зал, там одни олимпийские чемпионы: в каждой руке по гире, начнут надо мной смеяться, а я сниму хилыми, дрожащими ручками штангу, и она меня тут же раздавит, как жука, под общий хохот качков с бандитскими рожами. Стыд. Позор. Больница. Смерть».

Скажу сразу: ничего подобного вас там не ждёт. По большому счёту, никому там до вас вообще не будет дела. Там в основном серьёзные люди, они тратят время и деньги с конкретной целью, а не ради забавы. Эксперты туда не ходят, а спортсмены слишком сосредоточены на собственных результатах. И скорее всего всё будет наоборот. Вы сами будите добиваться от них какого-то внимания, просить их чему-нибудь вас научить или показать как правильно. Отзываются они не всегда охотно, а смеяться и тыкать на вас пальцами так точно уж никто не станет. А если вы наймёте тренера, то всё будет ещё проще. Он научит вас делать базовые упражнения и поставит правильную технику.

Вот вроде бы и всё. Оставляю вас здесь. Если вы смогли добраться до этого уровня, дальше вы уже можете уверенно идти сами.

Несколько советов напоследок

Не бойтесь быть одиночкой. Не бойтесь менять окружение. Ищите людей по интересам. Не обращайте внимания на «экспертов», на людей которые говорят, что вы не сможете. Это они не смогут. Посмотрите, чего добились они, кроме алкогольной зависимости. Не воспринимайте их серьёзно, они обязательно будут тянуть вас вниз, в свой клуб неудачников. Это часть игры. Когда кто-то вырывается из их клуба – это болезненно бьёт по самолюбию каждого его участника. Они будут делать всё, чтобы никогда не выпустить вас. Не вздумайте принимать таблетки для похудения и всякие чудо-пояса и мази, способные по версии маркетологов превратить вас за неделю в стройного атлета. Это всё дикое ВРАНЬЁ! Если это работает, то почему тогда спортсмены вообще ходят в зал и строго следят за питанием? Глупые, наверно, да? И вам ещё очень повезёт, если эти безделушки не помогут, ведь в худшем случае можно лишиться здоровья. Не вздумайте принимать анаболики и прочую подобную дрянь – мы играем по правилам. Наша цель – быть здоровыми, а не наоборот. Никогда не останавливайтесь, но и не зацикливайтесь на одном. Спорт многогранен, это не только сгибание штанги на бицепс. Ищите своё и постоянно импровизируйте. Проявляйте фантазию. Если у вас нет гантель, турника и денег на спортзал – это не повод не заниматься собой. Нет вообще такого повода. Есть повод пошевелить мозгами. Есть пол под ногами, есть баклажки с водой, стулья, я тренировался при помощи кирпичей, фланцев и гантелей, вылитых из бетона, на пеньке вместо скамьи для жима. Использовал табуретки, столы и даже швабру. Любое место, в котором я долго находился, постепенно превращалось в спортзал.

















Нет такого возраста, когда уже поздно заниматься спортом. Начать новую жизнь можно всегда.

«Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш»

© Рой Джонс Не бойтесь делать ошибки, а они у вас обязательно будут. На ошибках мы учимся, главное – извлекать правильные выводы.

«Неудача – это повод начать заново, но уже имея опыт»

© Генри Форд Полюбите свои недостатки, и ваши минусы превратятся в плюсы – именно они заставляют вас двигаться вперёд, а значит расти. Полюбите их: они часть вас, а себя нужно любить. Если вы решились сыграть в эту увлекательную игру, то время от времени перечитывайте данную статью. Информация, которую я вам дал, сильно сконцентрирована. Её надо равномерно распределить на длинный период времени. Намазать, как масло на хлеб. Мой самый главный посыл, красной нитью проходящий через всю статью: НЕ ТОРОПИТЕ СОБЫТИЯ. Бицепс – это награда, присуждаемая за долгие годы преданности спорту.

Тоха Ха

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/kak-stat-sportsmenom/