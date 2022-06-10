Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают разминирование дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районе освобожденных населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое. К настоящему времени российскими военнослужащими очищено более пяти квадратных километров территории населенных пунктов Яровая и Студенок, обнаружено и уничтожено 224 взрывных устройства, в том числе 66 противотанковых мин.



◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины.

В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки Донецкой Народной Республики, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмута, Берестового Донецкой Народной Республики и Лоскутовки Луганской Народной Республики.



Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град».



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области. Также, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики.

◽️ Кроме того, перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У» в районах Попасная Луганской Народной Республики, Ледовка, Калиново Харьковской области и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Малая Камышеваха, Нижнее Купье Харьковской области и Яковлевка Донецкой Народной Республики.



Ракетными войсками и артиллерией поражено 62 пункта управления, 138 огневых позиций артиллерии, а также 303 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов артиллерии уничтожено: более 350 националистов, 7 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 5 орудий полевой артиллерии и минометов, 16 специальных автомобилей, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники.