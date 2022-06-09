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3 иностранных наемника приговорены к смертной казни в ДНР

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Новости смертной казни.
Суд Донецкой Народной Республики приговорил 3х иностранных наемников (2 британцев и 1 марроканца) к высшей мере наказания. Поделом.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7667224.html
Метки: ДНР, донбасс, донецкая народная республика, наёмники, смертная казнь
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