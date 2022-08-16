Еще 3 смертных приговора для иностранных наемников
Новости смертной казни.
В ДНР вынесли приговор пяти наёмникам, воевавшим на стороне ВСУ
В суде Донецкой Народной Республики огласили обвинение пяти иностранным наёмникам, которые воевали на стороне ВСУ на территории Донбасса.
Матиасу Густавссону из Швеции, Векославу Пребегу из Хорватии и Джону Хардингу из Британии вменяется участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти. Двух других британцев, Эндрю Хилла и Дилана Хила, обвиняют в участии в военных действиях в качестве наёмника и вербовке наёмников, соответственно. Наказанием первым трём станет смертная казнь. При этом никто их них не согласился с выдвинутыми обвинениями.
Их согласие или несогласие вопрос малопринципиальный.
Ждем начала Мариупольского процесса. Ну и приведения приговоров в исполнение.
главное ведь исполнение приговоров,не так ли?А скорее будет торг головами..Вчера в РБ начались суды на типа заговорщиками.Каким то образом присутствуют журналисты Австрии,Англии,Польши,то ли парламентеры и наше девчушка лет 23 бегает за ними и каждому по 10 вопросов в один текст(вам жалко детей Донбаса ,вы зачем поставляете оружие ,ваши граждане не довольны ценами и т.д)-ноу коммент -отвечают..Рискнет ли наш приговорить к расстрелу??А эти цуки чувствуют себя уверенно-хоть и не получилось откусить Рб..