ЕСПЧ, давай, досвидания!
Госдума сразу во 2 и 3 чтениях приняла закон разрешающий не исполнять решения ЕСПЧ.
Согласно закону:
1. Все решения ЕСПЧ вынесенные с 15 марта Россией исполняться не будут.
2. Решения российских судов с 15 марта имеют верховенство над решениями ЕСПЧ.
3. Все выплаты и компенсации по решениям вынесенным до 15 марта будут осуществляться, но только в рублях и только на счета в российских банках.
PS. Кроме того, сегодня в федеральный розыск был объявлен "профессиональный оппозиционер" Милов, а также известный русофоб Глуховский.
PS2. Когда уже за Ройзманом придут?