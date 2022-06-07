Главная » Политика

ЕСПЧ, давай, досвидания!

13 0


Госдума сразу во 2 и 3 чтениях приняла закон разрешающий не исполнять решения ЕСПЧ.
Согласно закону:

1. Все решения ЕСПЧ вынесенные с 15 марта Россией исполняться не будут.
2. Решения российских судов с 15 марта имеют верховенство над решениями ЕСПЧ.
3. Все выплаты и компенсации по решениям вынесенным до 15 марта будут осуществляться, но только в рублях и только на счета в российских банках.

PS. Кроме того, сегодня в федеральный розыск был объявлен "профессиональный оппозиционер" Милов, а также известный русофоб Глуховский.
PS2. Когда уже за Ройзманом придут?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7663223.html
Метки: Европа, ЕСПЧ, право, Россия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Создание новой русской Конституции. Константин Крылов [Общественный Договор]
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 мая 2018
В Казахстане идет антитеррористическая операция
Брифинг Минобороны России (15.04.2022 г.)
9 МАЯ. Бой за звание Человека!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru