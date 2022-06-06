Брифинг Минобороны России (06.06.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ.
◽️Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
◽️Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области.
Ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.
Даже малолетнему пацану ясно, что в условиях наступления всякие разговоры о переговорах — это чистое предательство, ибо противник перегруппируется и прибавит силы…
Смерть жидобендеровцам!
Всякие переговоры разрешены тогда, когда выходят с полябоя.
И почему сразу смерть ? Вы какой то дикий человек.
России нужно оборудовать малороссию нужно. Вот с газом уже решили.
А им еще Киев восстанавливать. Или вы хочите ?
“И почему сразу смерть?”
А потому, что война!
Не убьешь врага – он убьет тебя!
Донбасс это хорошо усвоил.
А восстанавливать Киев кто будет ?
…Киев стоит целехонький, восстановления не требует.
Донбасс придется восстанавливать военнопленным.
А если нацисты разбомбят Киев а военнопленных всех убить по вашей рекомендации, то кто будет восстанавливать Киев ?
Поэтому смерть жидобандеровцев по вашему желанию это очень расточительно для народного хозяйства. Еще в планах четыре города-миллионника в Сибири. Еще наш Сибирь-як получит квартирку на Таймыре.
Словоблудие не ведёт к истине!
С этим обратитесь к Сове.
Авиацией поражено 73 района скопления живой силы в результате погибло 150 нацистов.
Артиллерией и системами залпового огня поражено 431 района скопления живой силы. В результате погибло 300 нацистов.
Районов поражено больше чем погибло солдат.
https://t.me/rian_ru/166113…ни зьим так надкусаю
Обстрелы Донецка ведутся с целью провокации в среде сторонников ЛДНР в России с целью обвинить Россию в бездействии в ответ на атаки на город.
…
Разумно ответной мерой уничтожить один из центров принятия решения в Киеве. Военный объект с теми, кто непосредственно передал приказ на обстрел Донецка из Киева.
Точечный удар с гарантированным уничтожением.