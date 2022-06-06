Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Брифинг Минобороны России (06.06.2022 г.)

116 11

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ.

◽️Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

◽️Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области.

Ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/16515
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Специальный брифинг Минобороны России по вопросам катастрофы рейса MH17 в небе Украины
Брифинг Минобороны России (24.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г. Вечер)
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (21.03.2022 г.)
11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 987 737
    Ленид три часа назад

      Даже малолетнему пацану ясно, что в условиях наступления всякие разговоры о переговорах — это чистое предательство, ибо противник перегруппируется и прибавит силы…
      Смерть жидобендеровцам!

      1
      1
      • 9265 6917
        чужойЛенид два часа назад

          Всякие переговоры разрешены тогда, когда выходят с полябоя.
          И почему сразу смерть ? Вы какой то дикий человек.
          России нужно оборудовать малороссию нужно. Вот с газом уже решили.
          А им еще Киев восстанавливать. Или вы хочите ?

      • 9265 6917
        чужой два часа назад

          Авиацией поражено 73 района скопления живой силы в результате погибло 150 нацистов.
          Артиллерией и системами залпового огня поражено 431 района скопления живой силы. В результате погибло 300 нацистов.
          Районов поражено больше чем погибло солдат.

        • 24175 20157
          марина час назад

            https://t.me/rian_ru/166113…ни зьим так надкусаю

          • 18680 9610
            BlackCat только что

              Обстрелы Донецка ведутся с целью провокации в среде сторонников ЛДНР в России с целью обвинить Россию в бездействии в ответ на атаки на город.

              Разумно ответной мерой уничтожить один из центров принятия решения в Киеве. Военный объект с теми, кто непосредственно передал приказ на обстрел Донецка из Киева.
              Точечный удар с гарантированным уничтожением.

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

            Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
            Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
            Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru