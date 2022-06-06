Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ.

◽️Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.



Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема Донецкой Народной Республики, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой Народной Республики.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

◽️Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области.



Ракетными войсками и артиллерией поражен 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.