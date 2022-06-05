Брифинг Минобороны России (05.06.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине КИЕВА уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах КРАМАТОРСК, ДРУЖКОВКА и ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожено: две пусковых установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов ЧЕРКАССКОЕ Донецкой Народной Республики и ОРЕХОВ Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта КОРОТЫЧ Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах МАЯКИ и СЛАВЯНСК Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе СЕВЕРСКА Донецкой Народной Республики,
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено: три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники, и три склада боеприпасов.
Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также в районе железнодорожной станции КОНСТАНТИНОВКА цистерны с топливом, предназначенным для группировки войск ВСУ на Донбассе, и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов БАХМУТ Донецкой Народной Республики и ЛОСКУТОВКА Луганской Народной Республики.
В ходе воздушного боя в районе населенного пункта СЛАВЯНСК Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе ОДЕССЫ сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику. Также за сутки уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов ВИДРОЖДЕННЯ, РЯСНОЕ, СВЯТОГОРСК Донецкой Народной Республики, КИРОВСК, ПРУДОВКА, БОРОВЕНЬКИ, ВАРВАРОВКА Луганской Народной Республики, ВОЛЧИЙ ЯР, БОЛЬШИЕ ПРОХОДЫ Харьковской области, ЗАЗОРНОЕ Запорожской области, в том числе в районе БЕРЕЗОВКИ Харьковской области – беспилотный летательных аппарат «Байрактар ТБ2». Кроме того, над населенным пунктом НОВОГЕОРГИЕВКА Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов СУХАЯ КАМЕНКА, ДОЛГЕНЬКОЕ и КАМЕНКА Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
Ракетными войсками и артиллерией поражено: 46 пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники.