День музыки Александра Даргомыжского (1988)
День музыки Александра Даргомыжского
В передаче, посвященной 175-й годовщине со дня рождения Александра Даргомыжского, ведущий – режиссер Борис Покровский
- рассказывает о творчестве композитора и его новаторстве в музыкальном искусстве. Романсы Александра Даргомыжского исполняют Артур Эйзен, Галина Писаренко, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Константин Лисовский, Алла Аблабердыева, Александр Науменко.
Также вы увидите фрагмент кинофильма “Дон Кихот” (режиссер – Георг Вильгельм Пабст, 1933 г.), в котором Федор Шаляпин исполняет на французском языке “Рыцарский романс”.
Передача посвящена не только романсам Александра Даргомыжского, но и его операм. В исполнении актеров Алексея Кривчени и Андрея Соколова вы услышите сцены из оперы “Русалка”.
Главная редакция музыкальных программ, 1988
Композитор – Александр Даргомыжский
Ведущий – Борис Покровский
#гостелерадиофонд #ДеньМузыки #АлександрДаргомыжский #романсы
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