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День музыки Александра Даргомыжского (1988)

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День музыки Александра Даргомыжского
В передаче, посвященной 175-й годовщине со дня рождения Александра Даргомыжского, ведущий – режиссер Борис Покровский
- рассказывает о творчестве композитора и его новаторстве в музыкальном искусстве. Романсы Александра Даргомыжского исполняют Артур Эйзен, Галина Писаренко, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Константин Лисовский, Алла Аблабердыева, Александр Науменко.

Также вы увидите фрагмент кинофильма “Дон Кихот” (режиссер – Георг Вильгельм Пабст, 1933 г.), в котором Федор Шаляпин исполняет на французском языке “Рыцарский романс”.

Передача посвящена не только романсам Александра Даргомыжского, но и его операм. В исполнении актеров Алексея Кривчени и Андрея Соколова вы услышите сцены из оперы “Русалка”.

Главная редакция музыкальных программ, 1988

Композитор – Александр Даргомыжский
Ведущий – Борис Покровский

#гостелерадиофонд #ДеньМузыки #АлександрДаргомыжский #романсы


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f4AQgwvpMDA
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