Будущее территории Белоруссии, атомное будущее европы и новая эпидемия
0:37 Судьба Белоруссии: что будет после ухода Лукашенко?
11:50 Почему Грузия не присоединилась к санкциям?
16:40 Перспектива российско-китайских отношений: что будет дальше?
28:10 Как устроена верхушка российской власти?
33:20 Кем был для России князь Потёмкин: ложь и правда о фаворите Екатерины II;
53:10 Сход “элит” в Давосе: к чему пришли глобалисты?
1:00:40 Европа отказывается от “зелёной энергетики”?
1:07:45 УПЦ УП обрывает все связи с Московским Патриархата – к чему это приведёт?
1:14:40 Оспа обезъян – ожидать ли глобальной пандемии?
1:19:30 Возвращение сатанизма?
Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
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