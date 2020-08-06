Новости Украины и Новороссии 06 августа 2020

Эксперт: Белоруссия и раньше не считалась безопасной территорией для защитников ДНР

Если задержанные россияне будут выданы Киеву, можно ожидать, что завтра Белоруссия схватит и передаст Украине даже членов контактной группы, которые приедут в Минск на очередные переговоры. Об этом заявил бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин, комментируя обещание Лукашенко сотрудничать с Украиной в вопросе выдачи участников войны в Донбассе.

Донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин, который ранее и сам принимал участие в переговорах в Минске, напоминает, что Белоруссия и раньше не считалась полностью нейтральной территорией для защитников ДНР и ЛНР.

«Белоруссия всегда была закрыта для людей, участвовавших в гражданской войне в Донбассе. Лукашенко бывало уже выдавал Киеву ополченцев, оказавшихся на территории Белоруссии. Поэтому белорусские граждане, которые отвоевали здесь, до сих пор не могут вернуться на родину. Они знают, что там будут арестованы. Поэтому до недавнего ареста группы из 33 россиян я не слышал о таких случаях, чтобы получившие паспорта РФ ополченцы ездили в Белоруссию. Никто особо не рисковал», – добавил бывший вице-премьер ДНР.

Но теперь, после ареста 33 россиян, опасается Пургин, от Лукашенко можно ожидать всего чего угодно. Даже участники мирных переговоров, которые приезжают в белорусскую столицу из Донецка и Луганска, уже не смогут чувствовать себя там в безопасности.

«Правда, еще в рамках подписанного 5 сентября 2014 года соглашения, участникам переговоров была гарантирована неприкосновенность, в том числе представителям Донбасса», – напомнил Пургин.

Но если задержанные в Минске россияне будут выданы Киеву, то теоретически можно продолжить логическую цепочку и допустить, что завтра-послезавтра Украина потребует от Лукашенко выдать ей еще и членов переговорной группы.

«По договоренности с Москвой Лукашенко вообще не должен выдавать российских граждан Киеву, а по договору с Украиной – должен. Что он будет делать в этой ситуации, очень интересно», – констатировал Пургин.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в среду телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Белоруссии боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», передает БелТА.

В свою очередь пресс-служба Зеленского сообщила, что два президента обсудили вопрос не только сотрудничества, но и экстрадиции задержанных под Минском участников событий в Донбассе.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

Иван Абакумов

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Украина расторгла ещё одно соглашение СНГ

Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности. Соответствующее решение было принято на заседании правительства «незалежной». Оно по традиции мотивировано «вооруженной агрессией России против Украины», а также связывается с тем, что Киев так и не ратифицировал часть договоров в сфере пограничного сотрудничества СНГ и принимал участие в совете командующих пограничных войск только в качестве наблюдателя. Указанное соглашение было подписано в 1996 году в Москве. Напомним, в июне 2020 года замглавы МИД Украины Василий Боднар сообщил, что с весны 2014 года Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров — о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года). Читайте также: Подготовка к перевороту: Будет ли у Лукашенко возможность сбежать, как у Януковича? (ВИДЕО)

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Гордон: Лукашенко пообещал выдать задержанных бойцов ЧВК Украине (ФОТО, ВИДЕО)

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал выдать Украине бойцов ЧВК (граждан РФ), задержанных под Минском 29 июля. Гордон утверждает, что Лукашенко рассказал ему об этом в ходе интервью, которое пока не вышло в эфир. «Он сказал, что Зеленский попросил его передать Украине тех, кто принимал участие в боях на Донбассе против Украины, включая украинцев. Он (Лукашенко — прим. РВ) отметил, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые согласно белорусскому законодательству сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине», — заявил одиозный журналист в комментарии «Радио Свобода». Команда Гордона анонсировала выход интервью с Лукашенко в ближайшие дни. Сам пропагандист и главред издания «Гордон» Алеся Бацман обещают украинцам «абсолютный эксклюзив и сенсационные вещи о Путине, Зеленском, Тихановской и “вагнеровцах”». Интервью записывалось в Президентском дворце в Минске, в той же комнате, где проходили памятные 17-часовые переговоры лидеров стран «нормандской четвёрки» — Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко — по итогам которых был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»). Читайте также: По делу о взрыве в Бейруте Кипр разыскивает россиянина, — СМИ

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Декоммунизация в Киеве: «Родина-мать» без герба и памятник Щорсу без лица

В рамках декоммунизации Киева «Родина-мать» и мост Патона могут остаться без гербов. Об этом заявил директор Института национальной памяти Антон Дробович, который сменил на этом посту скандально известного декоммунизатора-русофоба Вятровича. В планы неуёмных борцов с наследием «коммунистического режима» входит и изменение памятника Щорсу. «Сейчас появился проект под названием „Тёмный всадник”, который должен будет обезличить Щорса», — сказал Антон Дробович. Кроме того, Дробович прокомментировал решение Киевского городского совета о гимне Украины, который школьники должны будут исполнять перед началом уроков. Он считает, что это будет иметь «скромный эффект». «Сейчас происходит недостаточно осмысленная дискуссия. Кто-то говорит — это хорошо или плохо, но мало кто опирается на выводы возрастной психологии, на выводы учителей, международный опыт, где это срабатывает, а где — нет. Как дети себя ведут, действительно ли они поют», — заявил Дробович. Читайте также: Это не военные сборы — кого и для чего на самом деле готовят к мобилизации в Белоруссии

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Нужно отказаться от услуг Минска как переговорной площадки, — Ходаковский

Военно-политический деятель ДНР, создатель бригады «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал переговоры президентов Белоруссии и Украины о выдаче задержанных под Минском россиян. «Лукашенко обсудил с Зеленским вопрос выдачи Украине задержанных россиян, принимавших участие в событиях на Донбассе. Полагаю, с этого момента следует отказаться от услуг Минска как переговорной площадки. Кто его знает, что взбредёт в голову этому явно утратившему адекватность человеку?» — написал он в своем Telegram-канале. «На месте Пушилина или Пасечника я не стал бы больше рисковать своими гражданами и отменил бы их командировки в Минск, чтобы не снабжать „диктатора“ обменным фондом для Украины», — добавил Ходаковский. Читайте также: Это не военные сборы — кого и для чего на самом деле готовят к мобилизации в Белоруссии

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