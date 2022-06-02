Польша с 1 июля прекращает выплаты пособий украинским беженцам
Польша с 1 июля прекращает выплаты пособий украинским беженцам
Польша с 1 июля прекращает выплачивать пособия украинским беженцам. Теперь им надо идти работать и самим зарабатывать себе на жизнь.
Лафа ожидаемо заканчивается, постепенно настают суровые будни уже традиционной для украинских холопов работы на пана.
Сама история с постепенной отменой пособий (причем не только в Польше) конечно же не нова, в свое время, первые потоки беженцев из Сирии также встречали различными льготами и пособиями, так как ожидалось, что Асада скоро победят и они вернутся домой в "свободную и демократическую Сирию без диктатора Асада, который должен уйти". Но шли месяцы, годы, а Асад все не уходил и не уходил. А беженцы все не уезжали и не уезжали.
И уже через несколько месяцев после начала войны в Сирии страны, которые принимали сирийских беженцев, начали думать, как бы их больше к себе не пустить (в том числе путем выплаты миллиардов евро Эрдогану, чтобы тот не пускал их в Европу) или же спровадить обратно в Сирию или Турцию. "Сказка про бесплатные печеньки" тогда уже в 2012-м году закончилась. С Украиной в рамках ее сириизации происходит тоже самое. Беженцы это недолговечная игрушка, которая очень быстро надоедает и на первый план выходят не вопросы помощи, а такие вопросы как "ограничение миграционного потока", "эксплуатация дешевой рабочей силы", "минимизация расходов на перемещенных лиц".
Вы например много сейчас слышите про беженцев из Афганистана, которые в августе 2021-го года бежали вслед за американскими войсками из страны на фоне накатывающего прилива Талибана? Там "сказка западной помощи" закончилась еще быстрее.
а МО наконец-то через 100 дней решилось:
“Отсюда шли поставки западных вооружений Украине
Крылатыми ракетами был нанесен удар по Бескидскому ж/д тоннелю, который проходит через Карпатские горы,сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Отсюда шли поставки западных вооружений Украине.
Целью являлось нарушение сообщения и остановка поставки топлива и вооружений с Запада Украине. Попадание по тоннелю подтверждают российские военкоры.
«С мест подтверждают ракетные удары в Стрыйском районе Львовской области. В Стрые расположен крупный железнодорожный узел, сразу на пять направлений. Не так далеко и Бескидский туннель», – пишет Поддубный.