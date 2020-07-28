Новости Украины и Новороссии 28 июля 2020

Этруски – сыны Праукраины

Прекрасное, живо напомнившее времена Ющенко, который носился с Трипольскими горшками. https://www.facebook.com/photo?fbid=3455453334486710&set=a.783668934998510 – цинк

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На Донбассе подправили памятник «героям ВСУ» (ФОТО)

В Лисичанске (оккупированная Киевом территория ЛНР) неизвестные подправили памятник «героям ВСУ», залив красной краской стелу, установленную в память о «всушниках», погибших при «освобождении Лисичанска» (захвате города — прим. РВ) в июле 2014 года. Сам инцидент произошёл ночью 24 июля. 27 июля так называемая «прокуратура Луганской области», которая подчиняется украинским оккупационным властям, завела по факту произошедшего уголовное дело и грозит неизвестным активистам 5 годами тюрьмы. Уголовное производство ведётся по факту «осквернения памятного мемориала лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины» (ч.2 ст. 297 УК Украины). Читайте также: В МИД России высмеяли Зеленского за глупые заявления по Донбассу

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Украина и Польша договорились вместе отбиваться от «Северного потока — 2»

Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович договорились действовать вместе, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2». «Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект “Северный поток — 2” несет угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации», — сообщает пресс-центр украинского МИД. Также на встрече в Варшаве министры обсудили взаимодействие в сфере энергетики и «важную роль», которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. «Они (Кулеба и Чапутович) согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения», — информирует пресс-служба МИД Украины. Читайте также: Экс-глава израильской спецслужбы указал на фатальную ошибку Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

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Украина встала в неудобную позу

фото: РИА Новости фото: РИА Новости Владимир Зеленский после довольно длительного перерыва позвонил Владимиру Путину. Стороны обсудили вопросы выполнения договоренностей, достигнутых лидерами 9 декабря 2019 года в рамках “нормандского формата”, а также поприветствовали достижение соглашения о полном прекращении огня в Донбассе в рамках Контактной группы — эта информация присутствует на сайтах обоих президентов, пишет РИА Новости.

В остальном акценты расходятся.

На сайте украинского президента внимание уделено традиционной для Зеленского теме обмена удерживаемыми лицами. И довольно неожиданно упомянуто обсуждение законопроектов (почему-то названных законами) о децентрализации и об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины.

А вот на сайте Кремля акцент сделан на том, что принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. И выражена озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о необходимости пересмотра соглашений.

Если заявления — это всего лишь слова (противоречащие друг другу заявления представители украинской власти делают уже почти шесть лет), то отмена противоречащего “Минску” постановления Рады выглядит малореальной. Особенно в условиях, когда Зеленского партия войны обвиняет в “зраде” даже за подписание очередного соглашения о прекращении огня.

Показательно, что и договоренность о прекращении огня, и звонок Владимиру Путину состоялись через несколько дней после публичного обращения главы Чечни Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому. Дело тут вряд ли в том, что Зеленский испугался за свою жизнь. Скорее в его окружении правильно восприняли это обращение как открытый сигнал о том, что Россия готова перейти к новому формату взаимоотношений с недоговороспособной украинской властью. При этом сам Зеленский, блефовавший переходом к “плану Б” в случае, если Минские соглашения не будут выполнены до конца 2020 года, разумеется, никакого альтернативного плана не имел и не имеет.

А тут еще и перестала работать одна из спасительных для рейтинга Зеленского соломинок — встреча лидеров в “нормандском формате”. От таковой без выполнения решений прошлой встречи не только наотрез отказалась Россия, идея ее проведения не нашла особой поддержки в Берлине и Париже.

А эта встреча в канун октябрьских местных выборов теряющему рейтинг Зеленскому жизненно необходима.

Природа демонстративных, но пока отнюдь не необратимых шагов украинской власти по прекращению огня, упоминанию обсуждения законопроектов и т. п. кроется именно в этом.

Но вот одобренное 15 июля Верховной радой постановление, в котором местные выборы в стране назначены на 25 октября 2020 года, на данный момент выглядит именно как необратимое решение — оно было принято конституционным большинством в 326 голосов.

Согласно этому документу, выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав состоятся 25 октября, но: “кроме определенных пунктами 2 и 3 постановления“.

В упомянутых пунктах постановления указано, что аналогичные выборы “на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся”.

А пункте 4 определены пять условий, при выполнении которых будут назначены выборы в Крыму и неподконтрольном Донбассе:

— прекращение временной оккупации и военной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывод незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины;

— восстановление полного контроля Украины над государственной границей;

— разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, действующих на временно оккупированных территориях Украины;

— восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины;

— обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях, создающее возможности для соблюдения стандартов проведения выборов ОБСЕ.

Разумеется, в отношении Крыма эти условия выглядят как мантры и “Минска-2″ никак не касаются. Но вот в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не заметить противоречия обязательствам Украины, взятым в рамках “Минска-2″, очень сложно.

С момента подписания соглашений прошло пять с половиной лет, и уже, наверное, даже слепоглухонемым известны их основные положения и последовательность действий сторон. Соглашения не предполагают роспуска и разоружения вооруженных формирований ДНР и ЛНР до выборов на их территории. Граница должна быть передана под контроль Киева после завершения процесса голосования и закрепления особого статуса территорий в Конституции Украины. После чего из Донбасса и должны быть выведены иностранные воинские формирования, военная техника и наемники, а также должно произойти “разоружение всех незаконных групп“.

В принципе, эти соглашения, включая конституционную реформу, должны были быть реализованы еще в 2015-м. Из недавно обнародованного на Украине телефонного разговора президентов Путина и Порошенко , который состоялся 30 апреля 2015 года, следует, что украинская сторона даже вроде бы собиралась Минские соглашения выполнять.

Однако уже с лета 2015-го целями украинских властей — видимо, не без подсказки из Вашингтона — стало затягивание процесса достижения мира и реинтеграции и одновременное использование самого факта невыполнения Минских соглашений для продления санкций против России.

И именно летом 2015 года, а точнее 17 июля, Верховная рада Украины впервые приняла постановление, суть которого прямо противоречила Минским соглашениям. В постановлении о назначении и проведении местных выборов 25 октября 2015-го содержатся те же условия для проведения выборов, что и в принятом 15 июля этого года.

Правда, тогда этот факт не привлек внимания ни политиков, ни журналистов — на всех уровнях обсуждали возможность проведения в ЛДНР самостоятельных, не согласованных с Украиной и ее законодательством выборов, что противоречило бы соглашениям. Происходило это на фоне заверений высших должностных лиц Украины о приверженности их выполнению и даже просьб об их продлении на следующий год.

С тех пор кое-что изменилось. Минские соглашения по умолчанию стали бессрочными. Высшие должностные лица Украины хоть и продолжают нехотя заявлять о приверженности Минскому процессу, но одновременно обращаются к участникам “нормандской четверки” с просьбами об их пересмотре. Прямо говорят об отказе от ряда положений — прежде всего относительно передачи контроля над границей. Разглагольствуют о том, что соглашения были подписаны в рамках военного поражения, подразумевая отчего-то, что уж сегодня-то Украина является победителем.

Но тем временем в разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель, состоявшемся 15 июля, заявления официальных лиц Украины о необходимости пересмотра Комплекса мер едва ли не впервые удостоились негативной оценки обеих сторон.

И вот в этих изменившихся условиях Верховная рада решила повторить финт 2015 года с утверждением непредусмотренных Минскими соглашениями условий.

Но на этот раз он не только не остался незамеченным, Украина нарвалась на обвинение в прямом нарушении “Минска”. И поскольку шансы Зеленского решить эту проблему крайне малы, выходит, что принятие данного постановления поставило весь дальнейший ход “нормандского процесса” в зависимость от доброй воли России и от желания Берлина и Парижа закрывать глаза на саботаж со стороны Киева. Сергей Левченко

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Крыша Муму пробита в двух местах

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Протестующие против мира на Донбассе спели гимн «Порох-тура», назвав его гимном Украины (ВИДЕО)

На акции под Офисом Зеленского против мира на Донбассе спели гимн ОУН*, назвав его гимном Украины. Под Офисом президента Владимира Зеленского в Киеве прошел митинг «Европейской солидарности» против перемирия на Донбассе. Один из его участников призвал собравшихся спеть гимн Украины, после чего включили фонограмму «Марша украинских националистов» — официального гимна ОУН. «Какой-то парень по фамилии Иванов объявил о старте акции, которая начнётся гимном Украины. И тут же гитарист начал исполнять… песню, с которой Петр Порошенко ездил с предвыборной кампанией по Украине — „Марш украинских националистов”. В партии Порошенко его уже считают гимном Украины?» — задал риторический вопрос Telrgram-канал «Политика Страны». Напомним, марш начинается куплетом: Зродились ми великої години,

З пожеж війни і з полум’я вогнів,

Плекав нас біль по втраті України,

Кормив нас гнів і злість на ворогів. Он стал чем-то вроде неофициального гимна «Порох-тура». Читайте также: Что означает разговор Путина и Зеленского о Донбассе? * Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Ответственность за перемирие на Донбассе несёт Россия, — Резников

Вице-премьер-министр Украины — министр «по вопросам временно оккупированных территорий», первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение прекращения огня на Донбассе, но она все равно ее несет. Резникова попросили прокомментировать высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не должна становиться гарантом соблюдения перемирия Донбассе, поскольку не является стороной конфликта. «Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И в том числе санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений», — сказал вице-премьер. Он добавил, что, по информации украинских военных и разведчиков, все подразделения Народных милиций ДНР и ЛНР входят в 1-й и 2-й армейские корпуса Вооруженных сил РФ. «Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня — ред.). Они просто его никогда не покажут и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что „вооруженные формирования ОРДЛО“ — это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году», — заявил Резников. Читайте также: В МИД России высмеяли Зеленского за глупые заявления по Донбассу

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Как долго продлится перемирие?

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