Новости Украины и Новороссии 28 июля 2020
- 11:34 Этруски – сыны Праукраины.
- 10:19 На Донбассе подправили памятник «героям ВСУ» (ФОТО).
- 09:52 Украина и Польша договорились вместе отбиваться от «Северного потока — 2».
- 09:09 Украина встала в неудобную позу.
- 07:19 Крыша Муму пробита в двух местах.
- 00:30 Протестующие против мира на Донбассе спели гимн «Порох-тура», назвав его гимном Украины (ВИДЕО).
- Вчера 22:18 Ответственность за перемирие на Донбассе несёт Россия, — Резников.
- Вчера 20:09 Как долго продлится перемирие?.
Этруски – сыны Праукраины
Прекрасное, живо напомнившее времена Ющенко, который носился с Трипольскими горшками.
В книге историка и писателя Сергия Пиддубного «Українська мова – мова вільних людей» (2019 год, 209 стр) раскрываются неизвестные ранее тайны происхождения украинцев и украинского языка.
Автор разрушает претензии евреев на богоизбранность: «Трипильцы (древние украинцы) были учителями если не всего мира, то большей его части. Получив миссию от Всевышнего, они разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль».
«Украинцы впервые упоминаются Геродотом как «теукры» (то укры) – царь Теукр был основателем Трои и отцом царицы Амазонок Мирины».
«Укры – древнее название украинцев. Походит от имени верховного Бога – Акрая (Зевса) и означает «божественные». Аналогичное санскритские слово «ugra» означает – могущественный, великий, мощный, благородный».
Интересно автор объясняет значение слова «голова: «го» – гора, «ло» – лицо, «ва» – мова. То есть это говорящая верхняя часть тела».
«Орать» (пахать) – для украинцев священнодействие, так как происходит от имени Бога-Отца Ора. В тоже время, российский аналог «пахать» можно связать со словом «пах» или «пахан».
"Если прочитать слово «дума» (мысль) в обратном порядке "муд" оно становится основой слова «мудрый».
"Украинский поэт еврейского происхождения Моисей Фишбейн называет украинский язык «божественным, богоданным, богоизбранным».
Про Украину, оказывается, писал еще Григорий Богослов (330-390 гг.): «Но и ноне по украинам молятся ему, проклятому Богу Перуну».
«Этруски – сыны Праукраины»
https://www.facebook.com/photo?fbid=3455453334486710&set=a.783668934998510 – цинк
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На Донбассе подправили памятник «героям ВСУ» (ФОТО)
В Лисичанске (оккупированная Киевом территория ЛНР) неизвестные подправили памятник «героям ВСУ», залив красной краской стелу, установленную в память о «всушниках», погибших при «освобождении Лисичанска» (захвате города — прим. РВ) в июле 2014 года.
Сам инцидент произошёл ночью 24 июля. 27 июля так называемая «прокуратура Луганской области», которая подчиняется украинским оккупационным властям, завела по факту произошедшего уголовное дело и грозит неизвестным активистам 5 годами тюрьмы.
Уголовное производство ведётся по факту «осквернения памятного мемориала лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины» (ч.2 ст. 297 УК Украины).
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Украина и Польша договорились вместе отбиваться от «Северного потока — 2»
Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович договорились действовать вместе, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».
«Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович подчеркнули, что российский проект “Северный поток — 2” несет угрозу энергетической безопасности всей Европы, и договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить его реализации», — сообщает пресс-центр украинского МИД.
Также на встрече в Варшаве министры обсудили взаимодействие в сфере энергетики и «важную роль», которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.
«Они (Кулеба и Чапутович) согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения», — информирует пресс-служба МИД Украины.
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Украина встала в неудобную позу
А тут еще и перестала работать одна из спасительных для рейтинга Зеленского соломинок — встреча лидеров в “нормандском формате”. От таковой без выполнения решений прошлой встречи не только наотрез отказалась Россия, идея ее проведения не нашла особой поддержки в Берлине и Париже.
Однако уже с лета 2015-го целями украинских властей — видимо, не без подсказки из Вашингтона — стало затягивание процесса достижения мира и реинтеграции и одновременное использование самого факта невыполнения Минских соглашений для продления санкций против России.
И вот в этих изменившихся условиях Верховная рада решила повторить финт 2015 года с утверждением непредусмотренных Минскими соглашениями условий.
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Крыша Муму пробита в двух местах
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Протестующие против мира на Донбассе спели гимн «Порох-тура», назвав его гимном Украины (ВИДЕО)
На акции под Офисом Зеленского против мира на Донбассе спели гимн ОУН*, назвав его гимном Украины.
Под Офисом президента Владимира Зеленского в Киеве прошел митинг «Европейской солидарности» против перемирия на Донбассе. Один из его участников призвал собравшихся спеть гимн Украины, после чего включили фонограмму «Марша украинских националистов» — официального гимна ОУН.
«Какой-то парень по фамилии Иванов объявил о старте акции, которая начнётся гимном Украины. И тут же гитарист начал исполнять… песню, с которой Петр Порошенко ездил с предвыборной кампанией по Украине — „Марш украинских националистов”. В партии Порошенко его уже считают гимном Украины?» — задал риторический вопрос Telrgram-канал «Политика Страны».
Напомним, марш начинается куплетом:
Зродились ми великої години,
З пожеж війни і з полум’я вогнів,
Плекав нас біль по втраті України,
Кормив нас гнів і злість на ворогів.
Он стал чем-то вроде неофициального гимна «Порох-тура».
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Ответственность за перемирие на Донбассе несёт Россия, — Резников
Вице-премьер-министр Украины — министр «по вопросам временно оккупированных территорий», первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение прекращения огня на Донбассе, но она все равно ее несет.
Резникова попросили прокомментировать высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не должна становиться гарантом соблюдения перемирия Донбассе, поскольку не является стороной конфликта.
«Это старая песня на новый лад о том, что якобы они тут не причастны. Они, на самом деле, боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что как раз эту ответственность несут. И в том числе санкции касаются их не только из-за оккупации Крыма или MH17, а и невыполнения Российской Федерацией Минских соглашений, поскольку они являются стороной Минских соглашений», — сказал вице-премьер.
Он добавил, что, по информации украинских военных и разведчиков, все подразделения Народных милиций ДНР и ЛНР входят в 1-й и 2-й армейские корпуса Вооруженных сил РФ.
«Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня — ред.). Они просто его никогда не покажут и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что „вооруженные формирования ОРДЛО“ — это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году», — заявил Резников.
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Как долго продлится перемирие?
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