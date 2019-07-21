Новости Украины и Новороссии 21 июля 2019
- 12:31 Азаров о новом курсе экономического развития Украины.
- 11:41 Предвыборный телемост Украины.
- 10:34 Что ждёт Донбасс после выборов?.
- 08:15 Выборы в Раду — ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — Следите и комментируйте с РВ.
- 07:31 Подкуп, угрозы и беспредел под Горловкой: украинские боевики ставят своих депутатов на Донбассе (ВИДЕО).
- 06:36 Зеленский выдвигает «грозные ультиматумы» Москве (ВИДЕО).
- 05:53 «К работе! И пасть закрой»: почему в Польше участились издевательства над украинскими заробитчанами (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:30 СБУ пришла с обысками на крупнейший металлургический завод Украины.
Азаров о новом курсе экономического развития Украины
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Предвыборный телемост Украины
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Что ждёт Донбасс после выборов?
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Выборы в Раду — ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — Следите и комментируйте с РВ
Сегодня на Украине проходят досрочные выборы в парламент — Верховную Раду. В 8:00 открылись избирательные участки по всей стране.
ЦИК зарегистрировал 22 политических силы: большинство из них — перетасованные старожилы украинской политики под абсолютно новыми названиями. Из «старичков» только «Батькивщина» Юлии Тимошенко, неофашистская «Свобода», «Самопомощь» львовского мэра Садового, «радикалы» Ляшко и совсем уж беззубые украинские «зелёные».
Под разными флагами в очередной раз идут на выборы условно оппозиционные силы — Оппоблок (Мураев и Вилкул) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бойко, Рабинович, Медведчук).
Зато объединились неофашисты: под изрядно потрёпанной маркой «Свободы» скрывается не только Тягнибок. Вторым номером в партийном списке значится главарь банды «Нацкорпус», экс-командир полка «Азов» Андрей Билецкий. Третьим — экс-глава «Правого Сектора»* Дмитрий Ярош.
До закрытия избирательных участков в 20:00 «Русская Весна» будет сообщать об основных событиях и казусах, коих в дни выборов на Украине в избытке.
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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Подкуп, угрозы и беспредел под Горловкой: украинские боевики ставят своих депутатов на Донбассе (ВИДЕО)
Самый маленький избирательный округ на Украине в прифронтовой зоне Донбасса. 4 поселка. Менее 3 000 избирателей. И за их голоса сражаются 26 кандидатов! В ход идет подкуп избирателей, минирование зданий, боевики и угрозы. Ситуация напряженнее, чем в финале «Игры Престолов».
Совсем немного остается до выборов в парламент Украины… Последнее время страсти накалялись, с каждым днем становилось всё горячее. Одной из самых интересных территорий для кандидатов является 51 округ, который расположен под Горловкой у самой линии разграничения.
По словам журналиста украинского канала «Klymenko Time», сюда не ведут отремонтированные дороги Омеляна, на пути встречаются ямы от разорвавших снарядов. Здесь нет магазинов, нет воды и почти полтора года не было электричества. Знакомьтесь, это прифронтовой Донбасс.
Самый маленький округ на Украине
51-й округ является самым маленьким на Украине. Выборов здесь не было до этого года. Сначала президентские и вот — парламентские.
И пока немногочисленное население этих поселков борется со своими проблемами буквально один на один, кандидаты в Раду борются между собой.
По данным ЦИК, в округе — 2715 избирателей, но на подконтрольной украинской стороне территории живет порядка 600 человек.
То есть чтобы получить мандат депутата, за кандидата должны проголосовать большинство из пришедших на участок. Это самый лёгкий для кандидатов округ, но самый сложный для избирателей.
Люди рассказывают, что политики о них вспомнили только «под выборы» и до того никто не приезжал, никто не помогал. Кандидаты в депутаты приедут поговорить, узнать проблемы жителей и пообещают помочь, кандидаты знают, что пережили здесь люди. Но только на словах.
Жизнь на грани
В одном из поселков округа Бахмутки живет около 200 человек. Люди здесь натерпелись за все годы необъявленной войны. Электричества не было 14 месяцев. Центрального водоснабжения нет по сегодняшний день. Воду для питья и хозяйственных нужд сюда привозят волонтеры.
По словам местных, воды на всех не хватает, люди готовы драться за лишнюю каплю. Зато свою рекламу на бочках с водой разместили многие кандидаты. Такие же листовки висят на подъездах, сараях и гаражах.
Рекламы кандидатов здесь больше, чем самих избирателей и их домашних питомцев.
Тем временем подъезды не ремонтируются, крыши домов текут, а некоторые двери в квартиры заколочены или заставлены старой мебелью, чтобы никто не прошел.
«Это не сегодня, не сейчас, не неделю назад плохо. Шесть лет уже такая байда… Дома текут, крыши текут. В подвалах канализации — ноль. Мы не пользуемся канализацией…», — пожаловалась местная жительница.
По ее словам, раньше эти дома были на балансе у ведомства Никитовской райадминистрации, теперь они никому не нужны.
«К выборам здесь готовы», — отметил глава так называемой «военно-гражданской администрации Зайцево» Владимир Веселкин. Он же и является одним из 26 кандидатов по этому округу.
По его словам, некоторые из кандидатов «нарушили» правила выборов и организовали подвоз людей к участкам для госреестра избирателей на своих брендированных автобусах. Так один из кандидатов Андрей Алешин собирал людей из Жованки, Бахмутки, Майорска и Горловки, отвозил в госреестр избирателей, чтобы «изменить участок». Веселкин негодует: «Люди живут у нас или в Горловке в границах 51-го округа, но не прописаны у нас. Значит, у нас их нет».
Местные радикалы блокируют здания
В последние дни на участке кипят нешуточные страсти. Уже два дня подряд люди пришедшие и приехавшие к зданию Бахмутской районной администрации, где расположен отдел госреестра избирателей, не могут подать заявление о смене места голосования. Глава «военно-гражданской администрации» Владимир Веселкин вместе с людьми кандидата от Александра Ковалева парализовали процедуру смены места голосования.
История повторилась, но уже за пределами территории райадминистрации.
Ворота администрации с раннего утра обступили люди Ковалева. Они выступали против привоза избирателей с неподконтрольной территории. «Горловка денег не получит за голоса», — пояснил один из местных националистов.
«Пусть взрывают, минируют, будем жить тут, я сегодня палатку поставлю!», — заявил «украинский патриот» Сергей Чобиток.
Многие из тех, кто приехал с неподконтрольного Донбасса, не смогли подать заявление на смену места голосования. Их просто не пустили.
«За этими мордоворотами очередь выстоишь? Позор, одним словом! Все продажно, все куплено на Украине», — возмущенно заявила одна из избирательниц.
На вопрос журналиста канала, откуда приехала, ответила: «Из Донбасса. А вот эти — продажные, которые мордовороты! Вот — молодой человек. Спросите: „Вы откуда?“, он не слышит. А я к нему обращаюсь, он понял, что я к нему обращаюсь».
Сменить место голосования из-за работы планировали и некоторые местные жители. Но и у них этого не получилось.
«Это вы за деньги, а я за себя!» — не выдержал мужчина, пришедший к зданию райадминистрации с ребенком, который стоял в очереди с самого утра.
«Я за себя, я страну, я за то, чтобы все было хорошо. Это вы за деньги здесь стоите!». Но его попытки достучаться до приезжих «патриотов», раза в два по комплекции шире его, не увенчались успехом. Его просто «послали» восвояси.
Он рассказал корреспонденту «Klymenko Time», что «работает и хочет голосовать на Майорске».
«Я хотел бы сюда прийти написать заявление, чтобы голосовать на Майорске за того кандидата или за ту партию, которую я хочу… Очень тяжело пробиться в райадминистрацию, но я пробьюсь и я буду голосовать за того, за кого я хочу», — сказал он.
Один из ковалевских людей — Сергей Чобиток, с которым у местного жителя возник конфликт, заявил, что «полиция — молодцы»: заходят четко по два человека. По его словам, здесь присутствуют лишь те, кто «за честные выборы».
«Я думаю, если мы предотвратим привоз тысячи людей, — это более того. Пускай все-таки местные жители, которые там проживают, — проголосуют за себя и за то, как они видят. А не те, кого привезли и уехали, им все равно», — пояснил Чобиток.
«По закону право голоса есть у каждого гражданина с подконтрольной или неподконтрольной территории. Все, что необходимо, это смена места голосования. Но она сейчас невозможна. Здание госреестра избирателей то блокируют, то минируют», — отметил автор репортажа.
В то время, как некоторые кандидаты и их сторонники блокируют госреестры избирателей, люди в поселках этого округа не верят, что-то изменится к лучшему после выборов.
«Обещают, но не будет хорошо… Мы живем всю войну, как стреляли, так и стреляют… Работы нет, садика нет, школы нет, воды нет! Ничего нет — как жить!» — спрашивает местная жительница, с опаской глядя на будущее «незалежной».
Долгое время они не получали пенсий и социальных пособий, несмотря на то, что они находятся на подконтрольной украинской власти территории.
«Быть переселенцем — потом только оформить пенсию», — не стесняясь в выражениях пояснил журналисту местный житель.
И хотя проблему с выплатами решили в прошлом году, многим приходится оспаривать свои права через суд.
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Зеленский выдвигает «грозные ультиматумы» Москве (ВИДЕО)
Украинский президент Владимир Зеленский продолжает выступать в качестве ведущего в масштабном политическом шоу «Украина». Он так и не может позабыть об актерской карьере и, возглавляя страну, ведет себя, как клоун.
Так, к примеру, в тот момент, когда на юго-востоке страны безжалостно проливают кровь очумевшие ВСУшники, Зеленский записывает видеоролики для YouTube. Глава государства якобы пытается пообщаться с народом. Но на самом деле за его действиями скрывается обычная пропаганда.
В одной из последних видеозаписей Владимир Зеленский заговорил о ситуации на Украине, но практически сразу перешел на тему об отношениях с РФ. Так как встретиться один на один с российским лидером Владимиром Путиным он боится, Зеленский попытался поставить условия в Сети.
Украинский президент заявил, что для возобновления отношений между государствами Москве для начала следует отдать задержанных за провокацию в Керченском проливе моряков.
«Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога — и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну», — сказал он в ролике, опубликованном на его странице в соцсети.
После просмотренного видео могло сложиться ощущение, что Зеленский просто-напросто ищет себе подписчиков в социальных сетях. Похоже, ему абсолютно наплевать на то, что происходит в стране и что именно он обязан исправить ситуацию в государстве.
Что же касается диалога между Путиным и Зеленским, то он, конечно же, должен состояться. Но вряд ли из этого следует делать шоу. Украина находится не в том положении, чтобы выдвигать ультиматумы. Это государство вот-вот развалиться на куски.
И если украинский президент действительно хочет счастья для народа, то ему следует вести себя адекватней.
На данный же момент Владимир Зеленский продолжает себя вести, как клоун. Своей выходкой он в очередной раз подтвердил, что является марионеткой в чьих-то руках.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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«К работе! И пасть закрой»: почему в Польше участились издевательства над украинскими заробитчанами (ФОТО, ВИДЕО)
В Польше — очередная громкая история с заробитчанами. Не успел улечься скандал вокруг вопиющего случая с выброшенным в лесу под Познанью телом заробитчанина из Франковщины, которому хозяева не вызвали скорую после обморока, как произошел новый инцидент, и опять под Познанью — поляк едва не подрался со сборщиком урожая из Украины.
Издание «Страна» выяснило подробности ЧП и почему украинцы все чаще попадают в неприятные ситуации в Польше.
Смеются над комментарием Зеленского
Конфликт, который заробитчане сняли на видео, произошел на поле с теплицами со спаржей в городке Желихов.
На слитой в сеть записи видно, как польский надсмотрщик с синим зонтиком приходит на поле, ссорится с заробитчанами и требует, чтобы его перестали снимать на телефон. С криками он выбивает телефон из рук украинки и требует, чтобы люди вернулись к работе. На защиту женщине приходит земляк, происходит стычка, украинец выбивает зонтик у поляка.
«Как пан себя ведет на поле по отношению к людям, так и я себя веду», — говорит украинец, у которого поляк хотел выбить телефон.
«Пан» начинает угрожать.
«Если я тебя трону, откинешь копыта. К работе! И пасть закрой», — кричал поляк. Хозяин плантации говорит, что был не в курсе того, что происходит на полях и уже уволил «надзирателя», а пострадавшие украинцы уехали из Польши.
«Это уже не первый конфликт с польским работодателем. Работа на спарже очень тяжелая, с пяти утра до девяти вечера, из работников все соки выжимают.
Поляки на такую каторгу не соглашаются, вот и нанимают украинцев. За сбор урожая в Польше в среднем платят 700–800 долларов в месяц — это тяжелый 12-часовой труд под палящим солнцем.
И вот в очередной раз, когда пан пришел гонять „наймытов“, дошло до драки. Когда запись попала в сеть, люди испугались, что им будут мстить и уехали домой. Они трудились на этой плантации несколько лет, но с таким издевательством столкнулись впервые. Того надзирателя, его зовут Евгениуш, после скандала в селе не видели.
Раньше рабов силой угоняли, а сейчас мы сами едем в добровольное рабство. Другого выхода нет — дома работы нет, а цены растут», — рассказал Григорий Панас, который работает на соседней плантации.
Инцидент прокомментировал в Facebook президент Зеленский — и его довольно далекий от реальности коммент у многих заробитчан лишь вызвал ироническую ухмылку.
«Возвращайтесь домой. В Украину. Именно тут наша земля наши люди. Будет сложно, но вместе всех победим. Найдем выход. Найдем всем место, работу, счастье. Нас должны уважать в мире, но любить будут только в Украине», — написал Зеленский в комментариях под новостью о стычке поляка с заробитчанами.
«Это смешно и наивно, пиар перед выборами. Куда возвращаться? В нищету и безработицу? Как Зеленский собирается обеспечить нас работой и сколько будет платить?» — говорит заробитчанин из Львова Олег Струк.
Вымаливали деньги на коленях
Польские правозащитники говорят, что подобные инциденты между польскими работодателями и украинскими заробитчанами — не редкость.
«Ежедневно мы получаем несколько сигналов в день о подобных событиях, — сказала в интервью „Газете Выборчей“ Анна Татар из ассоциации „Никогда больше“, которая борется с расизмом и ксенофобией. — Некоторые комментарии политиков повышают уровень агрессии по отношению к украинцам.
Например, заявление вице-спикера Сейма Станислава Тышки, который заявил, что из-за трудоустройства якобы менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше людей».
Юрий Карягин, руководитель Межпредпринимательского профсоюза украинских рабочих в Польше, говорит, что украинцы жалуются в основном на нечестных работодателей, которые не подписывают с ними контракт, а затем не хотят платить.
«Бывает, что люди звонят и говорят о плохом обращении, но это случается реже. Был случай, когда украинцев обозвали дикарями из степи», — говорит нам Карягин.
Среди громких историй, в которых фигурируют украинцы, правозащитники вспоминают дело о варшавских ресторанах, для работы в которых некий польский автомеханик нанял более ста человек из Украины и Белоруссии. Он поселил их в гостиницах и дешевых квартирах. Люди вкалывали с утра до ночи, а платили им выборочно — как решит тот, кто их нанимал.
«Иногда украинцы даже становились на колени и просили денег. Это шокирующая история, тем более, что они работали в очень хороших ресторанах», — говорит нам Ирена Давид-Ольчик, президент La Strada, фонда борьбы с торговлей людьми и рабством.
Сейчас в Польше работает больше миллиона украинцев, а в сезон сбора урожая — два миллиона. Заробитчане из Украины спасают польскую экономику, поскольку сами поляки уезжают работать на более высокие зарплаты в «богатую Европу».
При этом отношение к украинцам, по соцопросам, меняется не в лучшую сторону. По опросу CBOS, неприязнь к украинцам испытывают 41%, десять лет к ним предвзято относились 30% поляков.
Неодобрительное отношение, по слова Бартоша Велинськи, журналиста международных новостей в издании Gazeta Wyborcza, подогревает польский национализм, исторические вопросы, а также страх перед увеличением миграции в страну.
«Украинцы слабо интегрированы в польское общество, а правительство не знает, что делать с мигрантами в будущем. Большое количество поляков — националисты, и у них возникают проблемы с меньшинствами», — говорит нам Велинськи.
Были случаи, когда украинцев били из-за акцента или эксплуатировали на работе, а также обзывали на телевидении — например, в связи с Волынской трагедией, когда польский ведущий назвал украинцев «насильниками».
По словам журналиста, отношение многих поляков ухудшается, когда они узнают, что человек — из Украины.
Выросло количество уголовных преступлений против украинцев. По отчету Союза украинцев в Польше, за последние полтора года было 86 таких дел, тогда как в 2016–2017 годах — 49.
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Александра Харченко
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СБУ пришла с обысками на крупнейший металлургический завод Украины
Сотрудники Службы безопасности провели обыск на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог.
В СБУ заявили о проведении следственных действий в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по статье 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).
Как рассказал исполняющий обязанности гендиректора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов, сотрудники СБУ пришли с обыском «на современный, только что построенный объект — третью машину непрерывного литья заготовок».
«У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения», — говориться в пресс-релизе компании.
Иванов заявил, что у ArcelorMittal есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле 2019 года.
«Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента», — сказал топ-менеджер.
Он также заявил о готовности к сотрудничеству в законодательном поле, но, по его словам, обыски «эставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации» на предприятии.
Иванов призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и «помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти».
Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал ArcelorMittal Кривой Рог за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе.
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От выборов отстранены жители ДНР и ЛНР с украинскими паспортами и несколько миллионов «заробитчан» в России. На выборы не допущены российские наблюдатели. Россия скорее всего не признает фарс 21 июля. Сообщается, что украинские полицейские зарегистрировали почти пять тысяч нарушений во время предвыборной кампании на Украине, возбуждено 250 уголовных дел, составлено 930 административных протоколов. Об этом сообщил «глава МВД» Арсен Аваков.
Ну это логично, что оккупированные территории не участвуют в выборах. Вы лучше посчитайте сколько нарушений выборов в России.