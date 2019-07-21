Новости Украины и Новороссии 21 июля 2019

Самый маленький избирательный округ на Украине в прифронтовой зоне Донбасса. 4 поселка. Менее 3 000 избирателей. И за их голоса сражаются 26 кандидатов! В ход идет подкуп избирателей, минирование зданий, боевики и угрозы. Ситуация напряженнее, чем в финале «Игры Престолов».

Совсем немного остается до выборов в парламент Украины… ​Последнее время страсти накалялись, с каждым днем становилось всё горячее. Одной из самых интересных территорий для кандидатов является 51 округ, который расположен под Горловкой у самой линии разграничения.

По словам журналиста украинского канала «Klymenko Time», сюда не ведут отремонтированные дороги Омеляна, на пути встречаются ямы от разорвавших снарядов. Здесь нет магазинов, нет воды и почти полтора года не было электричества. Знакомьтесь, это прифронтовой Донбасс.

Самый маленький округ на Украине

51-й округ является самым маленьким на Украине. Выборов здесь не было до этого года. Сначала президентские и вот — парламентские.

И пока немногочисленное население этих поселков борется со своими проблемами буквально один на один, кандидаты в Раду борются между собой.

По данным ЦИК, в округе — 2715 избирателей, но на подконтрольной украинской стороне территории живет порядка 600 человек.

То есть чтобы получить мандат депутата, за кандидата должны проголосовать большинство из пришедших на участок. Это самый лёгкий для кандидатов округ, но самый сложный для избирателей.

Люди рассказывают, что политики о них вспомнили только «под выборы» и до того никто не приезжал, никто не помогал. Кандидаты в депутаты приедут поговорить, узнать проблемы жителей и пообещают помочь, кандидаты знают, что пережили здесь люди. Но только на словах.

Жизнь на грани

В одном из поселков округа Бахмутки живет около 200 человек. Люди здесь натерпелись за все годы необъявленной войны. Электричества не было 14 месяцев. Центрального водоснабжения нет по сегодняшний день. Воду для питья и хозяйственных нужд сюда привозят волонтеры.

По словам местных, воды на всех не хватает, люди готовы драться за лишнюю каплю. Зато свою рекламу на бочках с водой разместили многие кандидаты. Такие же листовки висят на подъездах, сараях и гаражах.

Рекламы кандидатов здесь больше, чем самих избирателей и их домашних питомцев.

Тем временем подъезды не ремонтируются, крыши домов текут, а некоторые двери в квартиры заколочены или заставлены старой мебелью, чтобы никто не прошел.

«Это не сегодня, не сейчас, не неделю назад плохо. Шесть лет уже такая байда… Дома текут, крыши текут. В подвалах канализации — ноль. Мы не пользуемся канализацией…», — пожаловалась местная жительница.

По ее словам, раньше эти дома были на балансе у ведомства Никитовской райадминистрации, теперь они никому не нужны.

«К выборам здесь готовы», — отметил глава так называемой «военно-гражданской администрации Зайцево» Владимир Веселкин. Он же и является одним из 26 кандидатов по этому округу.

По его словам, некоторые из кандидатов «нарушили» правила выборов и организовали подвоз людей к участкам для госреестра избирателей на своих брендированных автобусах. Так один из кандидатов Андрей Алешин собирал людей из Жованки, Бахмутки, Майорска и Горловки, отвозил в госреестр избирателей, чтобы «изменить участок». Веселкин негодует: «Люди живут у нас или в Горловке в границах 51-го округа, но не прописаны у нас. Значит, у нас их нет».

Местные радикалы блокируют здания

В последние дни на участке кипят нешуточные страсти. Уже два дня подряд люди пришедшие и приехавшие к зданию Бахмутской районной администрации, где расположен отдел госреестра избирателей, не могут подать заявление о смене места голосования. Глава «военно-гражданской администрации» Владимир Веселкин вместе с людьми кандидата от Александра Ковалева парализовали процедуру смены места голосования.

История повторилась, но уже за пределами территории райадминистрации.

Ворота администрации с раннего утра обступили люди Ковалева. Они выступали против привоза избирателей с неподконтрольной территории. «Горловка денег не получит за голоса», — пояснил один из местных националистов.

«Пусть взрывают, минируют, будем жить тут, я сегодня палатку поставлю!», — заявил «украинский патриот» Сергей Чобиток.

Многие из тех, кто приехал с неподконтрольного Донбасса, не смогли подать заявление на смену места голосования. Их просто не пустили.

«За этими мордоворотами очередь выстоишь? Позор, одним словом! Все продажно, все куплено на Украине», — возмущенно заявила одна из избирательниц.

На вопрос журналиста канала, откуда приехала, ответила: «Из Донбасса. А вот эти — продажные, которые мордовороты! Вот — молодой человек. Спросите: „Вы откуда?“, он не слышит. А я к нему обращаюсь, он понял, что я к нему обращаюсь».

Сменить место голосования из-за работы планировали и некоторые местные жители. Но и у них этого не получилось.

«Это вы за деньги, а я за себя!» — не выдержал мужчина, пришедший к зданию райадминистрации с ребенком, который стоял в очереди с самого утра.

«Я за себя, я страну, я за то, чтобы все было хорошо. Это вы за деньги здесь стоите!». Но его попытки достучаться до приезжих «патриотов», раза в два по комплекции шире его, не увенчались успехом. Его просто «послали» восвояси.

Он рассказал корреспонденту «Klymenko Time», что «работает и хочет голосовать на Майорске».

«Я хотел бы сюда прийти написать заявление, чтобы голосовать на Майорске за того кандидата или за ту партию, которую я хочу… Очень тяжело пробиться в райадминистрацию, но я пробьюсь и я буду голосовать за того, за кого я хочу», — сказал он.

Один из ковалевских людей — Сергей Чобиток, с которым у местного жителя возник конфликт, заявил, что «полиция — молодцы»: заходят четко по два человека. По его словам, здесь присутствуют лишь те, кто «за честные выборы».

«Я думаю, если мы предотвратим привоз тысячи людей, — это более того. Пускай все-таки местные жители, которые там проживают, — проголосуют за себя и за то, как они видят. А не те, кого привезли и уехали, им все равно», — пояснил Чобиток.

«По закону право голоса есть у каждого гражданина с подконтрольной или неподконтрольной территории. Все, что необходимо, это смена места голосования. Но она сейчас невозможна. Здание госреестра избирателей то блокируют, то минируют», — отметил автор репортажа.

В то время, как некоторые кандидаты и их сторонники блокируют госреестры избирателей, люди в поселках этого округа не верят, что-то изменится к лучшему после выборов.

«Обещают, но не будет хорошо… Мы живем всю войну, как стреляли, так и стреляют… Работы нет, садика нет, школы нет, воды нет! Ничего нет — как жить!» — спрашивает местная жительница, с опаской глядя на будущее «незалежной».

Долгое время они не получали пенсий и социальных пособий, несмотря на то, что они находятся на подконтрольной украинской власти территории.

«Быть переселенцем — потом только оформить пенсию», — не стесняясь в выражениях пояснил журналисту местный житель.

И хотя проблему с выплатами решили в прошлом году, многим приходится оспаривать свои права через суд.

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