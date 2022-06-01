Можно сколь угодно долго бороться за сырьевые ресурсы, но если под их переработку для получения товарной продукции нет энергоресурсов, такую экономику можно отправить на свалку. Эту истину в Евросоюзе больше всего подтвердили цены на газ, которые с 200 долларов за тысячу кубов в 2021 году превысили в 2022 цену в тысячу долларов за тысячу кубов, грозя к этой осени возрасти ещё в три раза из-за отсутствия планов закупок и соответствующих контрактов.

Аннотация. На фоне ведущихся боевых действий специальной военной операции РФ на Украине на мировые рынки неожиданно снизошло экономическое откровение в том, что остро требуется централизованная система планирования по закупкам топлива, поскольку все заключаемые с поставщиками сделки на поставляемое промышленное и сельскохозяйственное сырьё теряют всякий смысл, если у закупщиков сырья нет соглашения на поставку основного вида энергетического ресурса, за счет которого только и возможно переработать закупленное ранее сырьё . Мировой империалистический рынок своим движением вверх цен на энергоресурсы, а это прежде всего газ и нефть, позволил осознать одно правило: если нет установленного плана работ в экономике, то энергозатраты станут первичны, а деньги вторичны. Говоря проще, черный цвет доминировавших в ХХ веке угля и нефти своим вторым названием «черное золото» однозначно заявил о своем приоритете над золотом обычным.



История невольно возвращает наше внимание к примеру начала экономического возрождения Советской России в 1920-1922 годах, когда на фоне экономической разрухи и Гражданской войны Владимир Ильич Ленин во главу экономики поставил единственно доступное тогда топливо – дрова.



И экономика выжила, несмотря на то, что пришлось вводить далекий от социализма НЭП.



При этом НЭПманы, получившие российский рынок с деньгами, оказались совершенно неспособны противостоять доминированию энергозатрат на этом рынке.



И через несколько лет, когда строительство новых электростанций по плану ГОЭЛРО отодвинуло интересы денег на второй план, перспективы НЭПманов растворяются в заботах страны, переходящей к Сталинской индустриализации, и денежная система капитала сходит на нет, уступая место энергозатратам планов индустриализации.

После этого И.В. Сталин с 1929 года, опираясь на экономику планирования категории энергозатрат, ввел страну в процесс социалистической индустриализации, с которой Советский Союз вошел в состав двух великих держав.

Великой державой СССР стал благодаря политике ленинской электрификации, основанной на энергозатратах.



С декабря 1920 года действовала в экономике ленинская формулировка построения коммунизма на основе выполнения двух программ партии: во-первых, политической программы – «советская власть», во-вторых, экономической программы – «электрификация всей страны», которая приплюсовывалась к политической программе.



И именно электрификация всей страны на деле установила в экономике – энергоресурсы первичны, а деньги вторичны.



Деньги при социализме выполняют роль обратной связи и корректируют выполнение производственных планов со стороны затраченных финансовых средств. Ленин ввел двойной подсчет: с одной стороны, подсчитывались энергозатраты в расчете на топливо, с другой стороны, считали деньги, расходуемые на топливо.



В итоге балансы топлива и денег должны были сходиться, иначе вся экономика превращалась бы в зыбкое болото.

Теперь это правило Ленина-Сталина вдруг открыли для себя лидеры всех экономик Запада, внутренне негодуя и вымещая своё зло на России.



Ради чего Запад поставил всё на нацистский режим на Украине, ненавидящий Россию и рвущийся с ней воевать. Эта политика стала напоминать логику древнего мужика, бросающегося с вилами на паровоз.

Доминирующая в экономике олигархическая система России не способна в капиталистической экономике дать достойный отпор агрессивному Западу. Поэтому политический выбор у нас очень ограничен: либо не будет олигархов, либо не будет России.

Системный кризис капитализма стал причиной боевых действий на Украине, в желании восстановить пошатнувшиеся положение Запада во главе с США за счет создания ещё одной разрушительной перестройки в России, позволяющей стабилизировать собственное экономическое равновесие.



Но слабым местом кризиса стали доллар и евро, по которым события на Украине бьют больнее всего на поле инфляции, грозя смести экономики. И в этой ситуации у финансового капитала США не остается другого выбора, кроме как пожертвовать благосостоянием своих союзников по Евросоюзу и выжить за их счет.



Поэтому страны НАТО из кожи лезут, чтобы за счет Украины нанести России поражение, и в порывах безумия совсем забывая о своём шатком положении.

Но как свидетельствует экономический анализ патриотических движений в России, дело уже касается борьбы мировых держав за создание региональных суверенных валют, независимых от доллара.



И евро, увы, выпадает из набора мировых валют, способных бороться за свой суверенитет. Нынешнее поведение транснационального капитала как в США, так и в Евросоюзе, свидетельствует о начавшемся бегстве евро за океан, в банки к доллару.



Причем в сложившейся ситуации западноевропейский транснациональный капитал пока всё устраивает, поскольку он сохранится уже в долларах и выживет.

У российского рубля есть все шансы создать свою региональную суверенную валюту с распространением её зоны действия на Азию, ибо на территории России находится почти треть мировых ресурсов сырья, на которое валюта может опереться как на свой паритет.



Но чтобы устоять рублю и устоять в мировом противоборстве России, а не олигархату, в перспективе ещё нужна твердая опора на высокую производительность труда, а вот эту проблему надо решать.

Политические структуры современной России хотят изменить сложившуюся систему экономической модели страны в сторону социализма, который возможен только в условиях советского патриотизма, ибо другая модель существует в условиях сложившегося олигархического капитализма и представляет собой замысловатые формулировки, работающие в режиме шоу, от которого необходимо избавиться, чтобы дать простор развития для советского патриотизма.



Модель олигархического капитализма способна реализовать себя лишь в грубой западной форме национализма и фашизма, что непременно обернётся разрушением России по модели разрушения СССР, когда общинные устои функционирования державы были заменены на призрачные перспективы выживания в условиях функционирования западного рынка, что оказалось невозможным.



Ведь западный рынок сам хотел существовать за счет ресурсной базы России.



В результате шоу капитализма должно прекратиться, время требует перехода политического устройства страны на советский патриотизм, как единственно возможный вариант политического управления в сложившихся условиях.

Образ будущего России уже сложился у патриотической части общества в модели Сталинской индустриализации, составившей тогда становой хребет всей социалистической экономики.



Стало быть, к нему и надо двигаться. Но ситуация с социалистической революцией явно не назрела, а острота политической ситуации требует ясной перспективы в виде доминирования энергозатрат.



Ведь даже такие апологеты империализма, как Жак Аттали, предложивший в 1981 году в качестве эффективного средства по принудительному сокращению населения Земли использование пандемии, а теперь предлагает для западного капитализма «глобальную распределительную экономику» на своих условиях.



И тут встает вопрос: а как возродить глобальную распределительную экономику в России? Как войти в Сталинскую индустриализацию 2.0?

Вывод напрашивается только один: надо взять за основу пример Китайской социалистической революции, которая развивалась в условиях работы с буржуазной партией Китая – Гоминдан, а закончилась победой социалистической революции, сразу направившей страну в индустриализацию.



Как известно китайский Гоминдан исчерпал себя на стадии национально-освободительной борьбы с колонизаторами и во главе с Чан Кайши бежал на остров Тайвань.



Тем самым партия буржуазии была не способна проявить себя дальше на поприще отечественного патриотизма и превратилась в прозападный островной анклав,неспособный препятствовать созданию Китайской социалистической индустриализации.

2

Социалистическая революция в Китае формировалась в условиях национально-освободительной борьбы китайского народа за своё освобождение от удушающей хватки западного империализма, в которые был загнан Китай английскими империалистами: сначала опиумными войнами, затем последующей экспансией империалистических стран Запада, к которой присоединилась Япония.



Современная Россия находится в состоянии национально-освободительной борьбы российского народа за свою независимость от глобального империализма, проводя СВО на Украине, где бывшие враги Китая ныне расправили клещи НАТО для превращение России в задний двор США.



Из-за чего Россия ещё в 2015 году была вынуждена поддержать национально – освободительную борьбу сирийского народа за свою независимость.



Разница лишь в том, что китайская национально – освободительная борьба шла под знаменем освобождения народа от опиума западных колонизаторов, в то время как современная Россия выступает против западного сатанизма, возникшего на основе пресыщения западным обществом этим самым опиумом, т.е. наркотиками, в виде добровольных накачек, и теперь давшего свои метастазы сатанизма.



И здесь имеет смысл дать наиболее полную картину советско-китайского сотрудничества в стратегии и тактике проведения революции.

3

На фоне нарастающего революционного движения в западной части Европы в ноябре 1918 году И.В.Сталин в статье «Не забывайте Востока» впервые начинает конкретный разговор о состоянии революционного движения на Востоке.



«Революция в России, – говорит Сталин,- первая подняла угнетенные народы Востока на борьбу с империализмом. Советы депутатов в Персии, Индии, Китае – прямой признак того, что вековая спячка рабочих и крестьян Востока отходит в область прошлого» [1, с.172].

Через месяц, анализируя состояние революционного движения на Западе, Сталин восклицает: «С Востока свет! Запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства. Задача состоит в том, чтобы разбить этот очаг на радость и утешение трудящихся всех стран» [1, c. 182].

В образовавшемся в 1922 году Советском Союзе стало известно, что в Китае создана Сун Ятсеном политическая партия Гоминдан для борьбы за республику и национальную независимость страны.



Гоминдан активно сотрудничала с компартией Китая и вышла на связь с партией большевиков Советского Союза и Коминтерном. В ответ на это в СССР был создан Университет народов Востока.

Сун Ятсен умер 12 марта 1925 года. В предсмертном завещании он призывал Гоминдан хранить союз с компартией Китая, дружбу с Советским Союзом и расширять национально-освободительное движение рабочих и крестьян Китая.



А день спустя от имени ЦК РКП(б) в адрес Центрального исполнительного комитета Гоминдана было отправлено послание за подписью Сталина, в котором выражалась надежда:



«…что Гоминдан будет высоко держать знамя Сун Ятсена в великой борьбе за освобождение от империализма, что Гоминдану удастся с честью донести это знамя до полной победы над империализмом и его агентами в Китае» [2, с. 50].

В современной России существует аналог партии Гоминдана в лице «Единой России», которая далеко не во всем «едина» со своим народом и требует явной критики такого лицемерия.



Это позволяет любой трибуне России выражать интересы бедствующих масс и срывать маску приличия с партии крупного капитала, каковой по существу является «Единая Россия», если, конечно, российские «левые» и патриоты на это потянут, подобно тому как Сталин поставил на место отечественный капитал НЭПманов и леваков…

Отвечая 13 мая 1927 года на вопросы студентов Университета имени Сун Ятсена, возникла необходимость затронуть каверзный вопрос, задевающий не столько китайскую революцию, сколько политическую обстановку внутри ВКП(б):



«В чем неправ Радек, утверждая, что так как марксисты не признают партии нескольких классов, то Гоминдан является мелкобуржазной партией?» На что



Cталин ответил убедительно:



«Во-первых. Вопрос поставлен тут неправильно. Мы говорили и говорим, что Гоминдан есть партия блока нескольких угнетенных классов. Это не одно и то же, товарищи.



Если бы Гоминдан был партией нескольких классов, то дело свелось бы к тому, что ни один из классов, примыкающих к Гоминдану, не имел бы своей собственной партии вне Гоминдана, а сам Гоминдан представлял бы собой общую и единую партию для всех этих классов.



…На самом деле, в современном Китае речь может идти лишь о Гоминдане как о партии блока угнетенных классов;



Во-вторых. Неверно, что марксизм принципиально не приемлет партии блока угнетенных, революционных классов, что для марксистов принципиально недопустимо вхождение в состав такой партии.



…Я мог бы сослаться на такой пример, как пример с самим Марксом в 1848 году, во время германской революции, когда Маркс и его единомышленники входили в состав известного буржуазно-демократического союза в Германии (Кёльнское демократическое общество) и сотрудничал там с представителями революционной буржуазии.



«Новая Рейнская газета», которую редактировал тогда Маркс, была органом этого буржуазно-демократического союза.



Только весной 1849 года, когда революция в Германии стала идти на убыль, выступили из этого буржуазно-демократического союза Маркс и его единомышленники, решив поставить совершенно самостоятельную организацию рабочего класса с самостоятельной классовой политикой» [4, с.241-243].

В заключении ответа на вопрос Сталин добавил:



«Можно ли сказать, что Гоминдан является империалистической партией? Ясно, что нельзя. Гоминдан есть партия антиимпериалистическая, так же как и революция в Китае является антиимпериалистической.



Разница тут коренная. Не видеть этой разницы и смешивать антиимпериалистический Гоминдан с эсеро-меньшевистскими империалистическими партиями – значит ничего не понять в национально-революционном движении Китая» [4, с. 244].

Аналогично можно поставить вопрос о том – является «Единая Россия» империалистической партией?



Ответ прозвучит так же: «единороссы» вынуждены проявлять себя как партия антиимпериалистическая, но в России выражающая себя как буржуазно-демократическая.



Но как в России, так и на отдалении, в Сирии, «единороссы» занимают антиимпериалистическую позицию.



Кроме того, в России в этом же антиимпериалистическом направлении работают коммунистические партии, профсоюзы, патриотические объединения. А всё вместо – это национально-революционное движение России.

Но Сталину тогда был задан коварный вопрос: «Можно ли в настоящий момент поставить вопрос об образовании регулярной Красной Армии в Китае?»

Ответ Сталина был такой:



«Главное сейчас состоит в том, чтобы улучшить существующую армию и революционизируя её всеми доступными средствами, заложить теперь же основы новых революционных полков и дивизий из революционных крестьян, прошедших школу аграрной революции, и из революционных рабочих, создать ряд новых, действительно надёжных корпусов с надёжным комсоставом и сделать их оплотом революционного правительства в Ухане.



Эти корпуса и будут ядром той новой армии, которая развернётся потом в Красную Армию. Это необходимо как для борьбы на фронтах, так и, особенно, для борьбы в тылу против всех и всяких контрреволюционных выскочек» [4, с.266].

В дискуссии по революции в Китае участвовали все политические силы СССР. В «заметках на современные темы» один из вопросов касался роли Коминтерна в Китае.



«Теперь, когда революция в Китае вступила в новую полосу развития,- отвечал Сталин,- мы можем подвести некий итог пройденному пути и рассмотреть вопрос о проверке линии Коминтерна в Китае.



Существуют некоторые тактические принципы ленинизма, без учета которых невозможно ни правильное руководство революцией, ни проверка линии Коминтерна в Китае.



Об этих принципах давно уже забыли наши оппозиционеры. Но именно потому, что оппозиция страдает забывчивостью, необходимо ещё и ещё раз напоминать о них…

Я имею в виду такие тактические принципы ленинизма, как:

а) принцип обязательного учета национально-особенного и национально-специфического в каждой отдельной стране при выработке руководящих указаний Коминтерна для рабочего движения этих стран;

б) принцип обязательного использования компартией каждой страны малейшей возможности обеспечить пролетариату массового союзника, хотя бы и временного, шаткого, непрочного, ненадёжного;

в) принцип обязательного учета той истины, что для политического воспитания миллионных масс недостаточно одной лишь пропаганды и агитации, что для этого необходим собственный политический опыт самих масс.

Я думаю, что учёт этих тактических принципов ленинизма является тем необходимым условием, без которого невозможна марксистская проверка линии Коминтерна в китайской революции» [4, с.331-332].

Это очень поучительный урок Сталина, который надо знать.

В продолжение темы Сталин говорил: «Рассмотрим вопросы китайской революции в свете этих тактических принципов.

Несмотря на идейный рост нашей партии, у нас в партии существуют ещё, к сожалению, известный сорт «руководителей», которые искренне верят, что можно руководить революцией в Китае, так сказать, по телеграфу, на основе известных, всеми признанных общих положений Коминтерна, не считаясь с национальными особенностями китайской экономики, китайского политического строя, китайской культуры, китайских нравов, традиций.



Эти «руководители» тем, собственно, и отличаются от настоящих руководителей, что у них всегда имеются в кармане две-три готовые формулы, «пригодные» для всех стран и «обязательные» при всяких условиях.



Для них не существуют вопроса об учете национально-освободительного и национально-специфического в каждой стране.



Для них не существует вопроса об увязке общих положений Коминтерна с национальными особенностями революционного движения в каждой стране, о приспособлении общих положений Коминтерна к национально-государственным особенностям отдельных стран».

«Они не понимают, что главная задача руководства теперь, когда компартии выросли и стали массовыми партиями, состоит в том, чтобы найти, схватить и умело сочетать национально-особые черты движения в каждой стране с общими положениями Коминтерна, с тем, чтобы облегчить и сделать практически осуществимыми основные цели коммунистического движения» [4, с.332].

В завершении своего выступления Сталин вышел на ленинский принцип и показал, как он у Ленина сформулирован:



«Разлад между формулами и действительностью – таков удел горе-руководителей из оппозиции.



А разлад этот является прямым результатом разрыва оппозиции с известным тактическим принципом ленинизма об обязательном учете национально-особенного и национально-специфического в революционном движении каждой отдельной страны.



Вот как формулирует Ленин этот принципв работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»:



«Всё дело теперь в том, чтобы коммунисты каждой страны вполне сознательно учли как основные принципиальные задачи борьбы с оппортунизмом и «левым» доктринёрством, так и конкретные особенности, которые эта борьба принимает и неизбежно должна принимать в каждой отдельной стране, сообразно оригинальным чертам её экономики, политики, культуры, её национального состава (Ирландия и т.д.), её колоний, её религиозных делений и т.д. и т.п.



Повсеместно чувствуется, ширится и растет недовольство II-м Интернационалом и за его оппортунизм и за его неумение и неспособность создать действительно централизованный, действительно руководящий центр, способный направлять международную тактику революционного пролетариата в его борьбе за всемирную советскую республику.



Необходимо дать себе ясный отчет в том, такой руководящий центр ни в коем случае нельзя построить на шаблонировании, на механическом выравнивании, отождествления тактических правил борьбы.



Пока существуют национальные и государственные различия между народами и странами, – а эти различия будут держаться очень и очень долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе, – единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий (это – вздорная мечта для настоящего момента), а такого применения основных принципов коммунизма (Советская власть и диктатура пролетариата), которое бы правильно видоизменяло эти принципы в частностях, правильно приспособляло, применяло их к национальным и национально-государственным различиям.



Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить национально-особенное, национально-специфическое в конкретных подходах каждой страны к разрешению единой интернациональной задачи, к победе над оппортунизмом и левым доктринёрством внутри рабочего движения, к свержению буржуазии, к учреждению советской республики и пролетарской диктатуры – вот в чём главная задача переживаемого всеми передовыми (и не только передовыми) странами исторического момента» [4,с.337-338].

Национально – особенное в современной России объединилось ныне в едином национальном порыве к советскому патриотизму, будоражащему массы к Сталинской индустриализации, как единственной перспективе будущего.



Национально-специфическое проявляется в традиционной для россиян общинности русского народа

Между тем, революция в Китае набирала обороты. На политическую арену заступал третий этап китайской революции, включающему национально-освободительное движение 1928 — 1936 гг., войну против японского империализма в 1937 — 1945 гг. и победоносную народно-революционную войну 1946 — 1949 гг.



1 сентября 1949 года лидер социалистической революции Мао Цзедун провозгласил создание социалистического государства – Китайской народной республики.



Революция победила. Её этапы закалили китайских коммунистов, сделав невозможным формирование «левых» и правых уклонов.

4

Социалистическая революция в Китае продолжалась почти тридцать лет. У нас нет такого времени на раскачку, поскольку страна не в колониальной зависимости, а больше в своей, зависимости олигархической, работающей на Запад.



Борьба за будущее на планете идет по принципу – «кто кого отключит от будущего».



А глядя на то, как лидеры Евросоюза во главе с США соревнуются в гонке за санкции для России, в надежде отключить её от будущего и не видят того, как на их собственные экономики наезжает маховик системного кризиса капитализма, берущий их за горло, можно только посочувствовать этим горе-лидерам Запада, собственноручно отключающих свои экономики от будущего.

Тем более у нас имеется учебник Политической экономии, изданный в 1954 году группой ученых под руководством академика К.В. Островитянинова, дающий хороший материал по политэкономии социализма, на который необходимо ориентироваться.



Этот учебник Политической экономии ныне есть в Интернете, и всякий желающий может с ним ознакомиться.

Какие же вопросы будут требовать перспективного внимания?

Основное звено, взявшись за которое надо вытягивать всю цепь проблем современной экономики России, это решение вопроса для ухода от практики действия прибавочной стоимости.



Это альфа и омега решения всех вопросов, с помощью которых можно выйти на Сталинскую индустриализацию и запустить процесс оборотов её экономики.

В современном российском обществе отменить прибавочную стоимость Маркса директивно невозможно, её можно только перевести на другой эквивалент в виде сознательного повышения производительности труда самими производительными силами.



Но сами производительные силы за просто так повышать производительность труда на какого-то дядю» не станут.



Они станут это делать только тогда, как показала Сталинская индустриализация, когда прибыль в государстве будет работать на них. То есть, прибыль в России необходимо перевести с олигархических «дядей» на ведущий класс гегемона, на рабочие массы.

Системы управления в России находятся в либеральных руках выдвиженцев, назначенных ещё ельцинской властью. И первым делом необходим для её устранения общий массовый напор на либералов, поскольку они составляют основное передаточное звено национальных богатств в пользу Запада, вплоть до сдачи страны на откуп западного империализма.

Следующим шагом к устранению прибавочной стоимости должно стать введение бесплатной выдачи жилья, бесплатного здравоохранения и образования.



Некоторые сообщения уже свидетельствуют о том, что на Дальнем Востоке уже выдают бесплатное жильё, поскольку привлечь туда трудовые массы по-другому невозможно.



Поэтому капитализм в этой части оказался сознательным. Это требование надо распространять на всю Сибирь и Приуралье, после чего распространить на всю страну.



Здравоохранение пока закрывается всеобщим государственным страхованием, но наиболее квалифицированная медицинская помощь пока оттягивает свою долю прибавочной стоимости.



Государство должно брать эту долю «оплаты» труда на себя, и тут надо помочь государству. Образование в России и науку необходимо перевести на научную базу, выработанную патриотическими учеными в Ноосферной общественной Академии наук и их союзниками в научном мире, поддерживаемую всем патриотическим движением России.

На закате горбачевской перестройки передел собственности России проводили на основе принципа кооперации. С этим принципом необходимо решать и вопрос с собственностью в стране.



Государственные компании должны остаться государственной собственностью. Это по большей части военно-промышленный комплекс или основная инфраструктура России, без которой экономический потенциал страны существовать не может.



Крупный частный капитал по модели раскулачивания НЭПманов сойдется в схватке с учетом государственной собственности в энергозатратах и уйдет с политической арены.



Средний и мелкий капитал способен создать свои артели по законам создания промышленной кооперации периода Сталинской индустриализации.



Тут надо избежать правил горбачевской кооперации, расширившей границы действия «цеховиков», набравших силу в хрущевское время и далее расширявшихся за счет паразитирования на теле социализма.

Бороться с действиями цеховиков можно на базе все тех же основ ленинской электрификации.



Поскольку устойчивость цеховиков была основана политикой паразитизма на собственности, принадлежавшей всему народу, ибо у частников своего ресурса не было, то сохранить достояние всего народа можно только путем контроля за расходованием электроэнергии, как на производстве, так и во всем жилищном коммунальном хозяйстве.



Цеховикам для переработки сворованного сырья потребуется работа хоть и небольших, но машин (швейные машины, заточные станки у ювелиров и т.п.), для работы которых необходима электроэнергия, к которой они будут вынуждены подключаться к «друзьям» и покровителям.



Поэтому учет и контроль расходов электроэнергии станут основным контролем за расходом сырья, как на производстве, так и в коммунальном хозяйстве. Собственно, если в СССР и ловили на чем-то цеховиков, то это на утечках в их сторону энергии и других ресурсов.

5

И последнее, каким образом можно будет переключиться с прибавочной стоимости капитализма на сознательное повышение производительными силами самой производительности труда? Ведь директивно это решить нельзя.

Как показала практика Сталинской индустриализации добиться всеобщего повышения производительности труда можно на всеобщем понижении энергозатрат на каждом рабочем месте.



Ленин называл свою электрификацию «мерилом» [5, c.302] всей экономики, и ею действительно в сталинское время измеряли всю экономику страны.



Поскольку эффективность работы каждого рабочего места определяется энергоэффективностью и временем, то снижение показателей затрат топлива на выработку любой товарной единицы продукции снижает затраты производства, чем и выражает повышение производительности труда.

Но прежде, чем Алексей Стаханов стал в 14 раз повышать норму выработки выдачи стране угля со своего рабочего места, он убедился, что прибыль в стране работает на него в виде выдачи бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и образования.



Гегемон не станет повышать напряженность своего труда если прибыль будет уходить куда-то на сторону. Кнут и пряник тут не помощники. Только грандиозное понимание необходимости способно организовать этот «великий почин».

Поэтому стахановский почин – это только начало движения повышения производительности труда.



Следующим этапом становится политика понижения цен на потребительские товары по образу и подобию этого опыта в Сталинский период, начиная с 1947 года.



Ибо когда понижаются цены, то повышается жизненный уровень всего советского населения, и деньги в этом падении имеют только одну цель, – это достижение нулевого значения.



Или, говоря проще, деньги отмирают полностью, общество в своем экономическом общении переходит на энергозатраты.



Это можно понять как призыв к коммунизму. Но дело не в этом. Коммунизм является промежуточным пунктом развития человечества, необходимым для перехода на экономику энергозатрат.



Следующим этапом нашего развития станет осознание проникновения в глубокий космос.

6

При чём тут космос, если его агрессивная среда губительна для человека?

Через один миллиард лет земная среда тоже станет губительной для человека.



У термоядерного синтеза на Солнце начнет заканчиваться водородное топливо, и оно начнет не снижаться в своем накале для планеты Земля, а увеличиваться, чтобы ещё через несколько миллиардов лет закончить своё существование взрывом.



Причем через этот миллиард лет условия жизни на Земле станут такие же, как ныне на планете Венера, где температура окружающей среды равна нашей температуре в пароперегревателе парового энергетического котла.



Ориентируясь на пространство и время, можно сказать, что у человечества уже не осталось времени на исследование Вселенной, с целью поиска там возможного дома для будущего переселения народов, поскольку для этого надо 13 млд световых лет, а мы располагаем только одним миллиардом.



Это всё с учетом скорости исследования в 300 тысяч километров в секунду, чего мы достигнем очень нескоро.

Отсюда вывод: надо как можно скорее переходить на экономику энергозатрат, чтобы начать исследование, как своей Галактика – Млечный путь, так и близлежащих галактик, на которые у нас ещё осталось время.



И единственным языком общения там, в глубоком космосе, для нас станет язык энергетических затрат.



Язык доллара, с которым туда стремится проникнуть Илон Маск, – это язык «космических войн», приемлемый для политики конкистадоров, осваивающих во времена открытия Нового Света земли в Центральной Америке.



Поскольку своей «научной» программой И. Маск стремится разместить в космическом корабле как можно больше людей, а не исследовательской аппаратуры, подобно тому, как Эрнан Кортес набивал свои корабли конкистадорами, которые не исследовали новые земли, а стремились к завоеванию земель ацтеков и инков, Маск стоит на том же.

Нам, жителям России, в своем космическом стремлении нужно сказать «Спасибо» В.И.Ленину, который вывел нас с «электрификации всей страны» на «электрификацию» всей Вселенной.



Теперь можно сказать, что великий вождь со своих памятников указывает нам именно на Вселенную.

Литература



Сталин И.В. Сочинения, том 4 //Государственное издательство политической литературы. Москва, 1947.

Сталин И.В. Сочинения, том 7 //Государственное издательство политической литературы. Москва, 1947.

Сталин И.В. Сочинения, том 8 //Государственное издательство политической литературы. Москва, 1947.

Сталин И.В. Сочинения, том 9 //Государственное издательство политической литературы. Москва, 1947.

Ленин В.И., Полное собрание сочинений //4-ое изд. Т.32, М: Госиздат, 1953.



Владимир Рябов



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