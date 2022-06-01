Допрос Вассермана 31.05.2022

Как за последние годы себя проявило гражданское общество? Можно ли говорить о том, что оно в России сформировалось? Есть ли у этого общества интересы, и кто их выражает? Какие вызовы стоят перед гражданским обществом сегодня? Об этих и других событиях — депутат Госдумы РФ, публицист Анатолий Вассерман.

Гость: Олег Дивов, писатель.

Олег Дивов: уже в конце 19 века впервые прозвучали слова в лекции искусствоведа-литературоведа Аннинского о фантастическом Гоголе, что при прочих равных фантастика, как минимум не хуже, а зачастую лучше, чем реалистическая проза решает главную задачу литературы, отличие добра от зла. Это было понятно еще в конце 19-го века, это было воспринято совершенно нормально. И тогда никому в голову не пришло бы вычленять фантастику из общего тела литературы.

Олег Дивов: у нас есть группы по интересам, в которые входят десятки тысяч человек, а иногда и сотни тысяч, которые ведут себя именно, как сегменты гражданского общества. Очень ответственного. Мало того, что там происходит какая-то внутренняя движуха, они в нынешней ситуации показали себя прямыми действиями. Я могу привести пример. Никто как-то не предполагал какую большую роль сыграет фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом». Он между фестивалями существует в вялотекущем режиме, в Донецке есть школа молодых писателей. Тут начинается СВО, появляются освобожденные территории, и выясняется, что на некоторых из этих территорий полная гуманитарная катастрофа. И оргзвено фестиваля, волонтеры занялись этим.

Олег Дивов: есть у вас аудитория, которая заточена под то, чтобы с удовольствием читать книги про то, как все ужасно в России, как все было плохо в Советском Союзе. Собственно, «АСТ» с этой аудиторией очень плотно работало, очень долго. И в результате, с помощью своего прикормленного пула книжных обозревателей, которых по ошибке иногда называют литературными критиками, зацепило достаточно много народа, счет идет на десятки тысяч человек.