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Брифинг Минобороны России (01.06.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

◽️ Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ»,

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова.

◽️ Кроме того, сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка Донецкой Народной Республики, Малые Проходы, Новая Гнилица Харьковской области, Пятихатка Херсонской области. Также в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/16355
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