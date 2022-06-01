1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 8
[старые выпуски]1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 1
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 2
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 3
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1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 5
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 6
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 7
157. Русская граница, нейтральное место и пограничный китайский город Маймачин
158. Депутация китайского купечества пред русским коммиссаром
159. Город Маймачин
160. Улица в Маймачине, не доходя Башни
161. Улица в Маймачине пройдя Башню
162. Китайский храм (кумирня)
163. Караван, отходящий в Монголию
164. Китайский купец
165. Монгольский купец
166. Группа китайских купцов
167. Группа китайских приказчиков
168. Китайский чиновник
169. Китайский банкир
170. Китайский разносчик
171. Китайская повозка
172-174. Северные китайские типы
75. Южные китайские типы
176. Южные китайские типы
177. Богатые буряты с монгольской границы
178. Бедные буряты с монгольской границы