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1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 8

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[старые выпуски]1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 1
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 2
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 3
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 4
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 5
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 6
1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 7
157. Русская граница, нейтральное место и пограничный китайский город Маймачин
157. Русская граница, нейтральное место и пограничный китайский город Маймачин

158. Депутация китайского купечества пред русским коммиссаром.jpg
158. Депутация китайского купечества пред русским коммиссаром

159. Город Маймачин.jpg
159. Город Маймачин

160. Улица в Маймачине, не доходя Башни.jpg
160. Улица в Маймачине, не доходя Башни

161. Улица в Маймачине пройдя Башню.jpg
161. Улица в Маймачине пройдя Башню

162. Китайский храм (кумирня).jpg
162. Китайский храм (кумирня)

163. Караван, отходящий в Монголию.jpg
163. Караван, отходящий в Монголию

164. Китайский купец.jpg
164. Китайский купец

165. Монгольский купец.jpg
165. Монгольский купец

166. Группа китайских купцов.jpg
166. Группа китайских купцов

167. Группа китайских приказчиков.jpg
167. Группа китайских приказчиков

168. Китайский чиновник.jpg
168. Китайский чиновник

169. Китайский банкир.jpg
169. Китайский банкир

170. Китайский разносчик.jpg
170. Китайский разносчик

171. Китайская повозка.jpg
171. Китайская повозка

172-174. Северные китайские типы.jpg
172-174. Северные китайские типы

175. Южные китайские типы.jpg
75. Южные китайские типы

176. Южные китайские типы.jpg
176. Южные китайские типы

177. Богатые буряты с монгольской границы.jpg
177. Богатые буряты с монгольской границы

178. Бедные буряты с монгольской границы.jpg
178. Бедные буряты с монгольской границы
Источник: https://humus.livejournal.com/8431037.html
Метки: забайкальская область, иркутская губерния, история, Китай, Россия, фото, этнография
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