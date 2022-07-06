1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 13
310. Монумент на границе Европы и Азии
311. Тот же монумент, снятый с другой стороны
312-313. Верхне-Исетский завод
314-315. Верхне-Исетский завод с прудом
316. Березовский завод
317. Березовские золотые прииски
318-320. Панорама Невьянского завода
321-322. Фабрики Невьянского завода
323-324. Нижне-Тагильский завод Демидова
325-326. Гора Магнитная в Нижнем Тагиле
327-328. Кушвинский завод
329-330. Гора Благодать
331-332. Верхне-Туринскй завод
333. Нижне-Туринский завод
334. Фабрика Нижне-Туринского завода с плотиною
335-336. Николаевская оружейная фабрика
337. Острог на реке Туре
338. Монастырь в Верхотурье
339-340. Город Верхотурье, местопоклонение богомольцев
В те далёкие времена так много заводов