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1870. Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал. Часть 13

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310. Монумент на границе Европы и Азии
310. Монумент на границе Европы и Азии

311. Тот же монумент, снятый с другой стороны.jpg
311. Тот же монумент, снятый с другой стороны

312-313. Верхне-Исетский завод.jpg
312-313. Верхне-Исетский завод

314-315. Верхне-Исетский завод с прудом.jpg
314-315. Верхне-Исетский завод с прудом

316. Березовский завод.jpg
316. Березовский завод

317. Березовские золотые прииски.jpg
317. Березовские золотые прииски

318-320. Панорама Невьянского завода.jpg
318-320. Панорама Невьянского завода

321-322. Фабрики Невьянского завода.jpg
321-322. Фабрики Невьянского завода

323-324. Нижне-Тагильский завод Демидова.jpg
323-324. Нижне-Тагильский завод Демидова

325-326. Гора Магнитная в Нижнем Тагиле.jpg
325-326. Гора Магнитная в Нижнем Тагиле

327-328. Кушвинский завод.jpg
327-328. Кушвинский завод

329-330. Гора Благодать.jpg
329-330. Гора Благодать

331-332. Верхне-Туринскй завод.jpg
331-332. Верхне-Туринскй завод

333. Нижне-Туринский завод.jpg
333. Нижне-Туринский завод

334. Фабрика Нижне-Туринского завода с плотиною.jpg
334. Фабрика Нижне-Туринского завода с плотиною

335-336. ГНиколаевская оружейная фабрика.jpg
335-336. Николаевская оружейная фабрика

337. Острог на реке Туре.jpg
337. Острог на реке Туре

338. Монастырь в Верхотурье.jpg
338. Монастырь в Верхотурье

339-340. Город Верхотурье, местопоклонение богомольцев.jpg
339-340. Город Верхотурье, местопоклонение богомольцев

341-342. Богословский заворд, самый северный на Урале.jpg
341-342. Богословский заворд, самый северный на Урале

Источник: https://humus.livejournal.com/8486243.html
Метки: верхотурье, история, нижний тагил, пермская губерния, Россия, фото
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