Как России сбросить ярмо глобалистов. Игорь Шнуренко
Что делать сейчас, чтобы сохранить свободу от глобалистов, и не допустить виртуальной отмены России. Говорит независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и цифровизации Игорь Шнуренко.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
#ДеньТВ #трансгуманизм #четвертаяпромышленнаяреволюция #цифровизация #технологии #ЦифровойЛевиафан #суверенныйинтернет #Шваб #КлаусШваб #ИИ #ШнуренкоИИ