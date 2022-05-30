В июне вступит в силу ряд законов. Среди них — законы о единой системе публичной власти, о паспорте болельщика, а также закон, который увеличивает штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В июне на 10% повысятся пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, в силу вступят и другие законы, напомнил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, в следующем месяце начнет действовать закон о единой системе публичной власти, который вводит для глав регионов единый срок полномочий — пять лет и разрешает им избираться более двух раз подряд. Этот закон закрепляет право президента отстранять руководителей субъектов Федерации в связи с утратой доверия, а также запрещает главам регионов называться президентом, что вызвало недовольство в Татарстане.

Закон об увеличении периода выплаты пенсии при потере кормильца. Лица старше 18 лет, которые окончили школу и не поступили в средние или высшие учебные заведения, смогут получать эту выплату до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

В июне в России появится паспорт болельщика. Без него нельзя будет купить билеты на ряд мероприятий, список которых установит правительство. Заявление для оформления такого паспорта нужно будет подавать через портал госуслуг. В оформлении могут отказать, если болельщик нарушал общественный порядок. Фанаты выступали против введения паспортов болельщика, ряд болельщиков «Спартака» бойкотировали из-за него финал Кубка России.

Также начнет действовать закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Данные о таких гражданах будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения с согласия граждан. С восьмого числа следующего месяца начнется информирование.

Закон, увеличивающий штрафы для виновников лесных пожаров, вступает в силу с 1 июня. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам будет грозить до 30 тыс. руб. (ранее — до 3 тыс.), должностным лицам — до 50 тыс. руб., юрлицам — до 400 тыс. руб. Если нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару, то для граждан штраф составит от 50 тыс. до 60 тыс., для должностных лиц — до 110 тыс., для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн руб.

С первого дня лета заработает и закон, повышающий с 18 до 21 года возраст, с которого можно приобретать охотничье оружие. Гражданам, у которых есть непогашенная или неснятая судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление выдавать лицензию на него запретят, также нельзя будет переделывать такое оружие или распространять соответствующие конструкции.

Закон, разрешающий лечить детей, имеющих тяжелые заболевания, препаратами офф-лейбл (использование лекарств по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению), которые уже включены в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи начнет действовать в РФ. Делать это можно будет после информирования и получения согласия с пациента или его представителя. Это нововведение позволит использовать современные лекарства для борьбы с детской онкологией и гематологией.

Вступит в силу закон, разрешающий использовать водительские права для подтверждения личности при выполнении денежных операций. Также повышаются лимиты сумм, которые не нужно подтверждать идентификацией личности при платежах по каско и ОСАГО, — с 15 тыс. до 40 тыс. руб.

Помимо этого, с 28 мая вступил в силу закон об увеличении числа бюджетных мест по программам магистратуры, напомнил Володин. Принимать решение по их увеличению будет правительство.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг. Согласно документу, административная ответственность устанавливается при отказе заключать, исполнять, изменить или расторгнуть договор с потребителем в случае его отказа предоставить персональные данные.

По материалам РБК, РИА Новости, Lenta.ru