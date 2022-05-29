Зеленский проговорился о планах международной элиты. Игорь Шнуренко
Международный экономический форум в Давосе наделал много шуму в СМИ, но главное осталось незамеченным. О самом главном по итогу встречи глобалисткой элиты говорим с независимым экспертом в сфере искусственного интеллекта и цифровизации Игорем Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.
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