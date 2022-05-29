Пашинян и будущее Армении
Хороший текст на тему армянской проблематики, где армяне продолжают попытки избавиться от Пашиняна, которого сами же и вознесли к власти, после чего стремительно пожали чудовищные для армянской государственности последствия.
Пашинян и будущее Армении
Вся жизнь Пашиняна построена на двух столпах: ложь и манипуляции. Никол любит привлекать к себе внимание, это комплекс, который явно берет корни с детства и прогрессировал в его молодости, и этот комплекс сопровождался собственным миром лжи.
Патологический лжец — это человек с особенной склонностью к сообщению ложной информации и искажению действительности. Медицина давно отнесла патологическую склонность к искажению действительности к разряду общего расстройства психики. Мы не просто так написали, что корни идут с детства, вранье в детстве зачастую воспринимается наивными фантазиями ребенка, но со временем трансформируется в потребность врать во взрослой жизни. Все начинается с простого — ввиду отсутствия внимания и заботы, комплексов и невозможности найти себе собеседника или друзей, ребенок начинает фантазировать и придумывать альтернативную реальность, чтобы это самое внимание привлечь. Во взрослой жизни окружение расширяется до друзей, коллег, публики, а вместо родительской похвалы появляется потребность в общественном признании.
Патологического лжеца не мучают угрызения совести, и он продолжает лгать, глядя в глаза собеседнику, развивать свои фантазии дальше, ему сложно держать под контролем фантазию, и он часто меняет содержание одной и той же истории. Его рассказы могут быть нелогичными, они могут быть настолько несуразными, что только он сам не видит бессмысленности таких историй и высказываний. Ради того, чтобы к нему не иссякал интерес, лжец способен на все: без проблем «похоронить» родного отца или сына — лишь бы решить поставленную задачу. Когда ты попытаешься уличить такого человека во лжи, ты столкнешься с агрессией, так как он считает себя всегда правым.
Не странно, что вся журналистская карьера Пашиняна была построена на воспроизводстве по большей части лживых и заказных статей. Чем может привлечь к себе внимание 17-и летний парень в начале 90-х, когда внимание общества привлекают борцы за свободу и фидаины, в чьи ряды он не входит по многим причинам? Конечно же написанием кляуз и лживых оскорбляющих статей про таких людей, это обязательно привлечет внимание как общественности, так и героев твоих статей, которые для тебя недосягаемы. Зачем отказываться от того, что хорошо получается, да еще и приносит деньги? Незачем. Потихоньку болезнь начала приносить доход. Заказные статьи про политиков, если не было заказа, то можно написать просто так, а потом в коридорах НС при встрече с героем своей статьи с ухмылкой на лице попросить у него вознаграждения, чтобы больше не писал. Никол со временем стал профессионалом своего дела. Параллельно с воспроизводством лжи он научился манипулировать потребителем информации. Именно это дало ему будущие политические дивиденды, которые помогли ему возыметь доверие широких слоев населения. Он просто перенес потребителя в свою реальность. Общество, наслаждаясь манипулятивными и популистскими речами, которые угождали всем потребностям этого общества, просто не замечало поток лжи, на котором все основано.
Именно такой Пашинян пришел к власти в 2018 году, и, к большому сожалению, общество было доведено до такого состояния отчаяния, что просто не увидело перед собой истинное лицо лидера революции.
Но если болезнь Пашиняна в журналистском поле, а потом политическом оппозиционном поле была почти безобидна для общества, оставляя лишь небольшой след, то в рамках власти она привела к страшным последствиям, что было очевидно заранее, причем катастрофа настигла не только общество, но и государство, и нацию в целом.
Управлять государством будучи патологическим лжецом — невозможно. Как мы уже отмечали выше, патологический лжец постоянно развивает свою фантазию, чтобы не быть пойманным на лжи, избегая ответственности за нее. Потихоньку ложь для него превращается в реальность, а в рамках государства, общества и нации — это означает, что само государство, общество и нация начинают жить в этой лжи и фантазиях, и, в отличии от воспроизводителя, именно они понесут всю долю ответственности и последствий.
Чтобы понимать всю глубину внешнеполитической ямы, в которую угодили Армения и Арцах, идя за ручку с Пашиняном, надо понять пару фундаментальных вещей.
Первое, 9 ноября 2020 года в Арцахе сформировался новый статус-кво. Да, абсолютно антиармянский, да, катастрофический, но сформировался, это факт. В заявлении от 9 ноября четко прописаны действия, которые должны совершить стороны, ни больше, ни меньше. Все остальное за рамками данного заявления — это результаты последующего переговорного процесса между Ереваном и Баку и при участии посредников. Причем заявление в некоторых частях настолько размыто, что оставляет место для больших маневров как Еревану, так и Баку.
Второе, все переговоры после 9 ноября 2020 года полностью лежат в зоне ответственности Пашиняна. К ним не имеют отношения ни бывшие власти, ни какие-либо деятели, кроме Пашиняна. То есть все удачи и неудачи переговорного процесса за последние полтора года — это результат работы нынешних властей, это тот самый чистый лист, о котором грезил Пашинян и на этом листе из армянского только его почерк. Он старательно узурпировал принятие всех внешнеполитических решений Республики, убрав всех лиц, которые могли влиять и не соглашаться, заменив их людьми из ближнего круга, которые готовы беспрекословно исполнять принятые им решения и оправдывать их перед обществом.
Прочитав заявление от 9 ноября, вы не найдете там строк про мирный договор, про снижение планки по Арцаху, про выход из процесса МГ ОБСЕ, про «анклавы», про новые территориальные уступки и про многое другое, что всплыло за последние полтора года. Там даже нет обозначений где и как будут открываться коммуникации, то есть все это — та самая открытая площадка, где ты мог и был обязан маневрировать, дабы смочь защитить свои интересы, насколько это было возможно.
Очевидно, что переговорный процесс был провален. Началось это не сейчас, а аккурат после 44-х дневной войны. Начиная от уступок в Сюнике, потом провалом на январских переговорах в Москве, затем агрессия у Сев Лич и так далее. Весь процесс сопровождался оглушительными провалами и уступками, которые каждый раз информационно размазывались и преподносились обществу как что-то само собой разумеющееся, а иногда как победа дипломатии. В этом нет ничего странного, это обычное поведение нынешних властей «поражение — это победа и точка», все остальное дело информационной пропаганды. Как мы писали в предыдущей статье, когда ложь раскрыта, она модернизируется и обретает новый размах, дабы не дать публике поймать тебя на этой лжи и нести ответственность за нее.
По сути, Пашинян каждый раз с легкостью передвигал красные линии дозволенного и проверял степень терпения общества, и, к его счастью, эта степень оказалась максимально высокой, общество просто не понимало и до сих пор не понимает, что происходит. Все антиармянские заявления Пашиняна и его команды — не что иное, как вброс в общество новых точек опоры. Красные линии двигаются, общество соглашается, значит есть поле для новых уступок. Мог ли Пашинян заговорить про снижение планки и отказ от статуса Арцаха аккурат после войны? Мог ли он 9 ноября заявить про уступки сюникской дороги? Про так называемые «анклавы»? Нет, это бы вызвало больший гнев, такие вещи нужно выдавать обществу порционно, параллельно доводя его до отчаяния, внушения абсолютной слабости и страха. Причем главным из этого является внушение страха новой войны. В действительности, власти Армении сделали для этого много больше, чем апшеронские тюрки, потому что этот страх в обществе им был нужен не меньше, а даже больше. Страх новой войны потихоньку размывает и отупляет сознание общества и дает место новым уступкам, на которые общество молчаливо соглашается, по сути, страх войны становится настолько большим, что превосходит страх потери государственных интересов и самого государства как такового.
Для корректного понимания ситуации на внешнеполитическом фронте, армянской нации крайне важно выйти из собственных фантазий и наивного понимания миропорядка.
Украинский кейс и многие другие конфликты, которые случались до и будут случаться после — прямое доказательство того, что фундаментом любой войны является экономика и государственные интересы сильных мира, причем эти интересы основаны прежде всего на все тех же экономических благах. Миру глубоко плевать на древность того или иного народа, его историю, святыни, ценности и прочее. Все это ширма, которая прикрывает собственные, зачастую нечистоплотные интересы центров благими намерениями. Более того, в погоне за этими благами центры зачастую плевать хотели даже на те ценности, которые десятилетиями сами декларировали как свои.
Что нужно миру от Армении?
Армения не обладает какими-либо значительными ресурсами, не имеет представляющей интерес промышленности и экономических благ, за которые стоит бороться.
Единственное, что миру нужно от Армении — это ее стратегическое местоположение. Причем это касается не всей территории, а отдельных ее частей и центры по-разному смотрят на эту стратегическую выгоду.
Если говорить более точно, то миру интересен узкий клочок земли в несколько десятков километров длиною под название Мегри. Это не должно быть новостью ни для кого, тем более, история современной Армении с начала 20 века показала, куда устремлены взгляды мира. Мегри сопровождал и борьбу Нжде с большевиками и тюрками, и Первый Карабахский конфликт и по итогу 44-х дневную войну. Армяне часто цитируют Нжде и Монте, но не понимают глубину того, за что боролись эти сыны, а главное — с кем они боролись.
Выражения: «Никуда без Сюника и Арцаха. Без этого сильного позвоночника географической Армении наша целостная родина не может существовать» и «Если мы потеряем Арцах, то перевернем последнюю страницу армянской истории» — это не просто красивые слова для пропаганды поколений на борьбу, отнюдь. И Нжде, и Монте были высокообразованными людьми, которые четко понимали значение этих армянских земель как в рамках армянского государства, так и в региональных и геополитических масштабах.
Арцах — это щит, который защищал и частично продолжает защищать Армению от посягательств, а Сюник — тот самый хребет, который и держит армянскую государственность, придавая ему значимость на карте мира. Важнейшая часть нашей Республики, которая является перекрёстком стратегических логистических цепочек из Азии в Европу с прямым доступом к стратегически важному и ценному ресурсами Ирану.
Ни у кого из центров мира не стоит первоочередной задачи уничтожить государственность Армении, сделать Арцах азербайджанским, турков привести в Ереван, отобрать Мегри или что-то подобное, нет, но не стоит и обратных задач. Это все опции, которые ведут к основной цели, и то, какая из этих опций сработает, зависит исключительно от Армении и ее стратегии в этом миропорядке. Условно говоря, за покерным столом либо ты играешь своими фишками, либо ты покидаешь стол и оставляешь их другим, но их судьба более не будет в твоих руках.
И самое главное, Армения уже сталкивалась с таким выбором, когда мир боролся за регион и даже имел отчасти антиармянский консенсус. Но один человек с пониманием ситуации, окружённый группой пассионариев и без консолидации нации смог противостоять целой геополитической игре, просто сопротивляясь, и своим сопротивлением не только сохранил Сюник армянским, но и дал возможность становления нового армянского государства. В условиях real politic его шансы были бы многократно выше.
Как мы отметили выше, любые центры преследуют прежде всего свои государственные интересы, и вся их стратегия и тактика строится вокруг этого. Холодные решения, в которых не работают никакие сентиментальные категории третьих сторон и даже собственного общества.
Есть микро и макрозадачи. У западных стран, в частности у США и Великобритании, превалируют вторые, они могут строить стратегию принятия решений на десятилетия вперед, решая походу тактические микрозадачи, которые должны по итогу привести к цели. У России превалируют микрозадачи, в силу отсутствия единой стратегии государства и невозможности планировать в ее рамках на несколько десятилетий вперед, это обусловлено прежде всего отсутствием фундаментальных институтов власти, которые могут двигаться к цели в независимости от того, кто стоит у руля государства и в силу отсутствия стабильности во внутриполитической системе.
Каждая из этих задач обладает несколькими опциями и именно в этих опциях заключаются интересы третьих стран. Условно говоря, если мы вернемся к теме Армении, ни у условного Запада (хотя там палитра в отношении Армении довольна широкая), ни у России нет задачи лишить Армению государственности, передать Арцах Азербайджану, выселить армянское население или заняться отчуждением Мегри. Таких задач нет, и быть не может. Как мы говорили — нет и обратных задач. Это все опции, которые могут быть применены, если это станет единственным вариантом решения тех или иных задач центров, и то, в случае, если кто-то прибегнет к применению таких опций, а Республика окажет достаточное сопротивление, эти опции перестанут быть актуальными и легкодоступными, а значит их заменят более приемлемыми как для центров, так и для Армении.
Запад. Чтобы быть более кратким, будем говорить про коллективный Запад, хоть его по сути уже не существует. Если максимально поверхностно, то основные цели просты:
1. Разблокировать стратегически важные коммуникации в регионе;
2. Получить стратегический важный и быстрый доступ к ресурсам Средней Азии;
3. Не допустить контроля данных коммуникаций со стороны РФ;
4. Иметь логистический контроль над Ираном и не допустить этого контроля со стороны РФ;
5. По возможности вытолкнуть Россию из Армении и Арцаха, тем самым убрав его из стратегически важного региона и максимально сузить зону влияния, исключив попытки перехвата важнейших логистических узлов.
Есть еще китайский фактор, но не будем углубляться в рамках этого поста. В двух словах, все эти микрозадачи ведут к решению главной макрозадачи — противостояние с Китаем.
Важно отметить, что эти задачи имеют разную приоритетность и могут меняться в очередности в зависимости от потребностей здесь и сейчас. Причем в случае с Западом, некоторые задачи откладываются в долгий ящик, но не отменяются.
Последние события показали, насколько Западу стратегически важно максимально уменьшить зависимости от РФ в части логистики и различных энергоресурсов. И стратегическое значение коммуникаций в нашем регионе значительно возросло, а значит и цели, описанные выше, стали максимально важными.
Россия. Также кратко и поверхностно:
1. Архиважно сохранить влияние в регионе;
2. Максимально постараться удержать в орбите кроме Армении еще и Азербайджан, или хотя бы отсрочить его полный уход;
3. Если откроются коммуникации, иметь контроль или не допустить контроля со стороны Запада и ослабить со стороны Турции;
4. Контролировать доступ к Ирану или не позволить, чтобы это контроль ушел к Западу;
5. Сохранить Армению как плацдарм для удержания Турции;
6. Максимально отсрочить столкновения с Турцией, и при возможности вообще исключить этот вариант;
В рамках этих задач Россия и выстраивает свою политику. Есть еще одна краткосрочная задача — не допустить второго фронта параллельно Украине, но это слишком краткосрочная цель.
Как вы видите, в данных задачах есть интересы только сильных мира и никаких интересов Армении. Интересы Армении могут быть только в опциях к выполнению этих задач, и цель Армении сделать так, чтобы ее интересы максимально соблюдались, а не были проигнорированы.
Следующий важный и достаточно фундаментальный аспект, с которым надо разобраться армянскому обществу — что из себя представляет Пашинян как политик?
В общественности и политических дискурсах часто встречаются утверждения, что Пашинян прозападный (от части оппозиции), пророссийский (от другой части оппозиции), протурецкий или еще какой-то «про». Уже сам факт того, что часть общества обвиняет его в пророссийскости, а часть в прозападности, вводит диссонанс в эти утверждения. На самом деле Пашинян никакой не «про», причем, было бы легче, если бы он был «про», тогда был бы ясен вектор и понимание пути, по которому он идет. Конечно, самое лучшее — это быть исключительно проармянским, но и это никак не связано с Пашиняном и его политикой.
Единственное, что четко определяет политику Пашиняна — это личный конформизм. Он абсолютный конформист, не более. Причем в этом также нет ничего удивительного, потому что единственное, что может обслуживать его популизм и политику фундаментально основанную на воспроизводстве лжи — это конформизм.
Если вы посмотрите на политическую силу Никола, вы увидите там и западников, и наглухо пробитых соросовских выкормышей, и относительно пророссийских, и тот самый олигархат (они получили свою долю власти после выборов 2021), и даже ненавистных бывших, причем, в немалом количестве. Эти группы с той или иной силой проталкивают свою повестку, но пока что исключительно во внутриполитических аспектах, потому что внешнеполитический фронт узурпирован и сконцентрирован только на Пашиняне и кратком списке доверенных ему лиц. Само наличие такой палитры в правящей партии еще раз указывает на тот самый конформизм Пашиняна.
Надо понять, что единственная цель, которую преследует Пашинян — это сохранение власти. Тут тоже все просто. Политика, основанная на лжи и популизме рано или поздно приводит к необратимым последствиям, за нее нужно нести ответственность, и время ответа всегда приходит. Чтобы избежать этой ответсвенности и разоблачения лжи, нужно одно единственное — сохранить власть в своих руках. В таком случае можно ложь модернизировать, информационно ее размыть, ответственность переложить на других и тем самым избежать этой самой отвественности и наказания, все время расширяя пространство лжи и снова втягивая в него общество.
Пашинян прекрасно понимает, что, потеряв власть, он потеряет ту самую ширму лжи, которую он так старательно строил для общественности, и ему придется отвечать на вопросы, а отвечать в стиле «я виноват, но не виноват» уже не получится, не будет и информационной поддержки, да и верных соратников и рычагов власти. Причем, что не менее важно, речь идет именно о его личной власти, а не о том, что власть потеряет его партия. Иначе, аккурат после окончания 44-х дневной войны он бы подал в отставку и дал бы парламенту выбрать нового Премьера, таким образом, не было бы ни реанимации бывших руководителей Республики, политического и конституционного кризиса, новых выборов, раскола общества на множество групп и так далее. К тому же, его партия предлагала ему такой путь в первую неделю после окончания войны, но он и узкий круг его прислужников отреагировали на это очень резко, потому что они знали, какие их ждут последствия. Если бы Пашинян действительно думал про сохранение ценностей революции, консолидацию общества и готовность нести ответственность, то он бы безусловно подал в отставку. Но такой цели никогда не было, единственная цель — это сохранить власть в своих руках, чего бы это ни стоило.
В том числе с этим связана и реформация партии ГД в период выборов 2021 год, и уступки рычагов олигархату, который помог ему обеспечить победу на тех самых выборах. Как мы написали выше, в стремлении сохранить власть Пашинян готов идти на любые шаги и он на них шел и продолжает идти, как во внутренней политике, так и во внешней. Во главе угла стоит именно сохранение власти, а все остальное — это опции, которыми можно будет пожертвовать ради этой цели.
Но самым трагичным фактом для Республики и нации является то, что конформизм Никола действует не только на внутриполитическом фронте, но и на внешнеполитическом, а там ставки намного выше, ведь речь идет про национальные и государственные интересы.
Аккурат после парламентских выборов 2021 года мы писали, что граждане выбрали в лидеры конформиста, который устраивает все центры силы. Именно с этим связана небывалая поддержка Никола как со стороны Москвы, так и со стороны Запада. Армянские выборы 2021 были уникальными, подсчет голосов еще не закончился, но представители всех центров разом заявили о их демократичности и чистоте, хотя все, кто был знаком с нутром этих выборов — знают, что они были достаточно грязными как со стороны власти, так и со стороны оппозиции и уж никак не подходили под такую оценку от международных структур. Конечно же это мелочи, потому что Пашинян устраивал всех, доказав за 7 месяцев до выборов, что с ним легко иметь дело.
Кто еще может устраивать одновременно и Запад и Россию? Одно дело бодаться с Ереваном и Баку одновременно, пытаясь найти золотую середину, которая устроит и тех и других, но при этом время кончается и длится эта борьба уже десятилетия, другое дело, когда одна из сторон самоустранилась, не особо пытается что-либо отстаивать и готова уступать, прося взамен лишь не раскачивать его власть. С кем легче иметь дело: с политической силой или лидером (условно), которые на первое место поставят интересы государства и будут готовы за них бороться, или с конформистом, который готов уступать государственные интересы, взамен на кресло власти? Выбор очевиден. В первом случае вам придется считаться и менять тактику и условия, во втором вы просто не шатаете кресло и выдвигаете все условия, которые выгодны вашему государству. Зачем испытывать судьбу, если она преподнесла такой куш?
В этом и заключается беда, во главе Армении человек, который уступает армянские интересы по щелчку пальцев, с единственной целью — сохранить власть.
И нет тут никакой прозападности, пророссийскости, протурецкости. Есть только конформизм: уступки взамен на власть.
Москва, Брюссель, Вашингтон — все прекрасно понимают это, понимает это и Баку с Анкарой. Для них это очевидный факт, который их устраивает, пока их точки соприкосновения с Николом не нарушатся. Ведь Никол не сможет вечно удовлетворять своим конформизмом интересы всех центров одновременно, не потому что уступит все интересы Армении, и будет нечего уступать, а потому что рано или поздно интересы одного центра пойдут в критический разлад с интересами другого, и Николу придется выбирать, чью прихоть за счет интересов Армении удовлетворить, а кого кинуть, и в этот момент вы увидите как кресло Пашиняна начнут шатать извне. По настоящему шатать.
А пока Пашиняном будут пользоваться и выжимать из ситуации максимум. И во всей это парадигме есть один заложник — армянская нация и ее Государство, потому что ставкой являются их интересы, которыми так просто разменивается дорвавшийся до власти патологический лжец с маниакальным страхом разоблачения и потери этой самой власти.
Как мы отметили в предыдущих статьях, в рамках своей политики лжи и стремлении во что бы то ни стало удержать кресло власти, Пашинян и строит свой внутренний и внешний политический фронт.
Для него это жизненно важно и любые преграды на его пути, будь-то национальные интересы, верховенство права или конституция — мелочи, и можно перешагнуть. Тем более, обладая мощной информационной армией пропаганды, неограниченными рычагами власти, узурпированной государственной системой и большими способностями к манипуляции обществом и его мнением, он чувствует себя достаточно уверенным в том, что любое свое решение он сможет красиво преподнести обществу и вовремя сделать это общество глухим и слепым.
В дополнение к этому Пашинян чувствует себя очень комфортно, имея в парламентской оппозиции силы, прямо или косвенно возглавляемые бывшими руководителями Государства. Если бы в парламенте была партия Левона Тер-Петросяна, Пашинян бы вообще выбил джекпот, работая в манипулятивном поле сразу по всем слоям недовольных.
Все просто. Нравится вам это или нет, армянское общество 30 лет копило недовольство своим экономическим состоянием, коррумпированной государственной системой, поборами бизнеса, размножением полукриминальных и криминальных кланов, все большим разрывом между богатыми и бедными слоями населения. И все это общество связывает именно с бывшим руководством, где-то вполне справедливо, где-то с натяжкой, но это факт, от которого никуда не деться.
Факт и в другом, что, по сути, ничего не изменилось в системе. Одни кланы ушли в затишье, немного откупившись, другие вышли из затишья и начали занимать освободившиеся места, поддержав новые власти, появились и новые лица, которые строят свои кланы и копят новые богатства с не меньшим размахом. Коррупция в государственной системе видоизменилась, но осталась, через новые схемы откатов и смену поколений коррупционеров. По сути, система просто сменила лица, Пашинян лишь убрал парочку острых углов, которые очень сильно бросались в глаза обществу, а фундамент остался прежним. Но широкие слои общества на это не обратили внимания, потому что Пашинян частично закрыл тему с прямыми поборами бизнеса, ту самую вотчину одиозного Гагика Хачатряна, который в свое время содрал с армянского бизнеса сотни миллионов долларов и был олицетворением неимоверных коррупционных масштабов в налоговой и таможенной системе РА. Система Пашиняна в большей части кладет себе в копилку не напрямую из кармана гражданина, а через бюджет.
Имея внутриполитический карт-бланш, Пашинян уверенно дергает за нужные ниточки в обществе. Любое его противоречивое решение, любая уступка или провал, манипуляцией разворачиваются в сторону «бывших». По сути общество — это бык на корриде, которому пытаются показать выход с арены, но Пашинян каждый раз начинает размахивать красным полотном в виде «бывших» и затягивать общество в процесс воспроизводства лжи. И это несмотря на то, что в его системе есть все те же «бывшие», олигархат, криминальные кланы и не менее коррумпированные чиновники с 30-и летним шлейфом.
В рамках этой парадигмы, возможности Пашиняна в манипуляции общественным мнением многократно увеличиваются, он имеет канал сброса общественного негатива и очень умело им пользуется, сбрасывая ответственность как внутриполитических, так и внешнеполитических провалов своего Правительства. Пашинян ведет себя как оппозиционер во власти, это состояние, в котором он как рыба в воде, и на любые аргументы и факты, даже самые корректные, он сразу «тычет» историей бывшего руководства, снабжая это максимальным количеством манипулирующих обществом тезисов, которые зачастую не имеют под своим основанием фактов. Общество не задается вопросом, почему если премьер на каждую критику оппозиции , в том числе самую корректную и снабженную фактами, уходит от ответа и достает из мешка порцию обвинений в огромном ряде преступлений, которые требуют уголовных дел, судов и посадок — эти самые оппозиционеры не преследуются по закону? Потому что либо обвинения вранье, либо сажать не нужно. Зачем рубить сук, на котором сидишь?
(c) TOGARMA
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Важный момент заключается в том, что даже несмотря на военное поражение Пашинян выживает за счет слабости оппозиции, когда народ оказывается перед выбором без позитивного исхода. Либо старые и надоевшие Кочерян/Саргсян, либо Пашинян. Яркого лидера, который мог бы повести армян вместо Пашиняна, оппозиция за 4 года так и не выдвинула. Что и позволяет Пашиняну за счет различных манипуляций оставаться у власти, покуда у Армении продолжают (и будут продолжать) откусывать территории, в результате чего и возникает риторический вопрос – а так ли нужна армянам своя государственность? В Баку и Анкаре тоже начала активно задаваться этим вопросом наблюдая за происходящим.