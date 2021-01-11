Покуда в Москве Алиев и Пашинян при посредничестве Путина определяют контуры дальнейшего урегулирования карабахского конфликта и вопросы демаркации границы, управляющий Арменией из Лондона президент Армении выложил программную статью о том, какой должна быть "прекрасная Армения будущего".

Основной посыл – "спаситель нации" Пашинян фактически угробил Третью Республику. Поэтому необходимо избавиться от "спасителей нации", отбросить обанкротившуюся Третью Республику и начать строить новую современную Четвертую Республику.

К Четвертой Республике. О неизбежности построения материального государства



Возможность восстановления армянской государственности была мечтой нашего народа на протяжении последних нескольких веков. Это проистекало не только из необходимости иметь национальный дом для сохранения собственной культуры, самобытности и истории, но и из желания иметь возможность управлять своей собственной судьбой. В этом заключалась миссия наших предков, которые практически сделали невозможное: в условиях отсутствия государственности, подвергаясь жестоким и кровавым историческим испытаниям, они сохранили почву, ощущение себя армянами – Арменией – и еще больше обогатили армянскую цивилизацию.

Наши предки оставили великое наследие и надеялись, что мы сможем передать его будущим поколениям в совершенно иной качественной форме.

История международных отношений показывает, что маленькие страны часто становятся жертвами интересов крупных держав, как это случилось с армянами в Османской империи. Эти народы сумели построить качественные системные государства, смогли вдумчиво проанализировать причины своих неудач и страданий, поработать над исправлением собственных ошибок, выработать четкие видения и программы развития. Такие государства имеют возможность удовлетворить внутренние потребности своих граждан и защитить их от внешних угроз. Они также могут создавать условия, позволяющие конкурировать с региональными и даже крупными державами, объединять свои интересы со своими или даже становиться настоящими и ценными союзниками.

Такие примеры существуют, и они доказывают, что с помощью правильной политики, дипломатии и управления даже страны, не обладающие достаточными природными ресурсами, могут начать как солдаты, но стать королями.

Сегодня мы переживаем очередной момент общенациональной психологической депрессии. Только от нас зависит, сможем ли мы преодолеть это и установить новые принципы для построения нашего будущего.

Нынешние неудачи – не что иное, как результат некогда нерешенных, глубоко укоренившихся проблем, которые накапливались за последние три десятилетия. Все мы, сверху вниз, по-видимому, не хотим брать на себя существенную ответственность за свою судьбу. И дело не в отсутствии критики, а в ее формальном характере. Как и раньше, мы ищем особые точки опоры и «спасателей» – людей или страны, которые смогут вести нас в правильном направлении, которое в конечном итоге приведет к процветанию и безопасности. В этом лихорадочном поиске мы совершенно забываем, что этот путь находится прямо перед нашими глазами и называется независимой Республикой Армения.

Наша тысячелетняя мечта сбылась: у нас наконец-то есть дом, наш флаг, наш герб и наш гимн. Наконец, мы можем быть армянами в признанном международным сообществом армянском государстве. Впервые за столетия армяне не потеряли свои территории, а вернули исторические территории в 1990-е годы во время войны, навязанной противником, во много раз превосходившей нас своими ресурсами. Нам удалось это сделать, потому что мечты и преданность делу были нашими движущими силами. Они были наполнены безумной энергией; каждая армянская частица в любой точке мира была максимально заряжена для достижения национальной цели.

Дальнейшие события показали, насколько мы недооценили этот дар истории на самом деле. Вместо того, чтобы строить содержательные государственные и национальные строительные проекты на успешных примерах малых стран и народов, мы в основном занимались имитационной деятельностью. Основа внутреннего иммунитета, то есть основы эффективной системы государственного управления, основанной на фактическом разделении ответственности между исполнительной, законодательной и судебной ветвями, не заложена. Именно эта модель формирует любое общество и обучает его граждан, что является основной ценностью любого правительства. Такой гражданин может оценить важность возможности голосовать и быть избранным. А главное, такой гражданин будет нести ответственность за свой выбор, свое окружение и страну.

В последние годы мы не проводили общеармянскую инвентаризацию, чтобы понять, что является, например, реальной ресурсной базой для разработки моделей долгосрочного развития экономики, высоких технологий, военно-промышленного комплекса, науки, образования и здравоохранение. Вот почему у нас не было жизненно важных и эффективных стратегических концепций оборонной политики и безопасности демографии, информации и продовольствия. После обретения независимости мы не наполняли его конкретным содержанием.

За примерами далеко ходить не надо. В 1994 году мы освободили Арцах, но до 27 сентября 2020 года у нас не было четкого видения политического будущего Арцаха. Была только тактика предотвращения новой войны дипломатическим путем, обреченная с самого начала. В течение двадцати лет наш противник утверждал, что он не допустит создания второго армянского государства на Кавказе, приобрел современное оружие, участвовал в активном международном лоббировании и создавал сети влияния по всему миру для одной цели. Для чего? Вопрос риторический, потому что ответ очень ясен.

Мы проиграли в тот момент, когда считали, что миссия по возвращению Арцаха завершена. Мы не уделили должного внимания реальным гарантиям развития и укрепления Арцаха: росту населения (население Арцаха оставалось неизменным последние три десятилетия), совершенствованию военного искусства, обновлению вооружения и техники. Мы расслабились и продолжали жить так, как будто не было серьезных вызовов или угроз. Конечно, победа в Арцахской войне стала неотъемлемой частью нашей идентичности, и очевидно, что самым страшным последствием сегодня является кризис самовосприятия. Армяне просыпались, жили, работали и ложились спать с чувством, что они – часть победившего народа. Теперь в поисках ответа они спрашивают: «Кто я теперь?»

Мы проиграли информационную войну как внешнюю, так и внутреннюю. В течение многих лет мы выдавали желаемое за действительное. Эта ложь распространилась повсюду, угрожая национальной безопасности. В этом воображаемом мире у нас якобы было организованное государство, современная экономика и наука, сильная армия, демократическое общество и свободная пресса, но на самом деле картина была совершенно иной. Нам удалось только обмануть себя, и поэтому мы уже подписали заявление о поражении.

Чтобы отбросить все это, нам нужны огромные усилия, сила воли и мужество, чтобы взглянуть в глаза горькой реальности.

Мы находимся в сложной ситуации, но мы не можем позволить Армении, Арцаху и диаспоре чувствовать себя побежденными.

В политике есть золотое правило на все времена: никогда не говори никогда. Да, сегодня мы проиграли на поле боя и на внешнем фронте, за что нынешнее правительство должно нести ответственность. Однако нас ждут и другие проблемы как внутри страны, так и за ее пределами. Чтобы сохранить свою государственность и вывести ее на принципиально новый уровень, мы должны отбросить эмоции и начать трудную, неприятную, но важную работу над собой, отдавая ей приоритет.

Сегодня мы (и в первую очередь правительство, взявшее на себя ответственность за своих граждан и армян мира) должны признать наличие глубокого политического, экономического, социального и психологического кризиса. Граждане имеют полное моральное право требовать конкретных, своевременных и содержательных ответов о путях выхода из кризиса от избранных ими депутатов Национального собрания, правительства и премьер-министра.

Президент Республики также имеет свою роль и ответственность.

Разделение общества может привести к катастрофическим последствиям; Таким образом, страна и народ нуждаются в лечении. Единственный логичный и цивилизованный рецепт – выборы вне года в разумные сроки с необходимыми поправками в Избирательный кодекс и Конституцию, которые позволят начать реальный процесс государственного строительства с нуля. А до тех пор правительство национального согласия должно быть сформировано с помощью института президента, одной из легитимных, сбалансированных и беспристрастных ветвей власти. Я вижу основную миссию этого правительства в достижении трех целей.

Во-первых, устранение непосредственных последствий войны: возвращение всех пленных, заложников и перемещенных лиц, надлежащее лечение и уход за ранеными, ремонт разрушенных домов и квартир, обеспечение нормальных жилищных условий и размещения бездомных.

Во-вторых, создание и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса.

В-третьих, реформа нормативно-правовой базы, обеспечивающая необходимые условия для проведения досрочных выборов в разумные сроки, то есть реформы Избирательного кодекса, закона о политических партиях и, конечно же, Конституции. Исходя из этого, правительство должно состоять из профессионалов и экспертов, специализирующихся в конкретных областях.

Повторяю, не нужно искать «спасителей нации» или выдающихся личностей. Страна должна управляться институтами, должна действовать система сдержек и противовесов между ветвями власти. Все без исключения граждане должны уважать закон и соблюдать его. В противном случае мы окажемся в перманентном кризисе.

Закон заглавными буквами и следование ему – основа любого здорового общества и сильного государства, гарантия развития и выживания. Именно на этой основе должна строиться наша политическая культура. Другой формулы построения стабильного государства нет.

При парламентской системе правления институт президента имеет символический или формальный вид, но внутренне он может быть спасательным кругом в любом политическом кризисе. Как глава государства и последователь Конституции институт Президента может стать незаменимой площадкой, на которой путем диалога будут формироваться конституционные пути выхода и механизмы выхода из кризиса. Вопрос в том, идеальна ли наша Конституция? Ответ один: нет, как конституция любой страны. Повсюду в мире идут дебаты и дискуссии об изменении основных законов своих стран. Как гражданин Республики Армения, я имею свое мнение о недостатках нашей Конституции, но как Президент Республики я обязан следовать букве Закона. Мы можем поддаться эмоциям,

«Третья Республика Армения» ушла в прошлое, мы сталкиваемся с новой реальностью, которая заставляет нас быть очень трезвыми, ответственными и целеустремленными. Национальная беспечность, неорганизованность, беспорядок и непоследовательность, ложные программы, идеи и подходы, сопровождавшие нас в последние десятилетия, должны быть брошены в архивы истории.

К сожалению, на сегодняшний день нет полного представления о реальном масштабе драматических событий в Армении и армянском мире, их причинах и последствиях. Нам нужно понять, что новая страница истории начинается для нас с ее вызовов, и на этот раз с исключительной необходимости не допускать ошибок, действовать грамотно и профессионально.

Неважно, как мы называем эту новую страницу: «Новая страница», «Перезагрузка», «Новое начало», «Четвертая республика» или как-то иначе, реальность такова, что мы вступаем в новый этап истории.

После общенационального шока, вызванного войной и обязательной переходной фазой, мы должны приступить к строительству нового государства, условно названного в этой статье «Четвертой республикой».

Смена власти в 2018 году могла стать началом нового этапа в нашей истории, для которого были достаточные основания для объединения, энтузиазма и поддержки людей, но она стала концом предыдущего этапа, не предлагая новой идеологии.

Поражение в последней войне было поражением этой системы, а не солдат, народа и нации.

«Четвертая республика» должна стать новой идейной, концептуальной и содержательной базой нашего народа. Акцент будет сделан на качество государства, что требует кардинального пересмотра системы взаимоотношений с нашими соотечественниками по всему миру. Геополитические представления, политика, экономика, безопасность, ВПК, медицина, наука и образование создаются людьми, и сегодня мы остро нуждаемся в лучших специалистах.

В выдающихся армянах недостатка нет и никогда не было; нам нужно перестать просто гордиться их существованием и сделать их частью реальности нашего государства. Для этого достаточно убрать искусственно созданные Берлинские стены (которые есть в Конституции и в законах) между Арменией и армянскими общинами. Имея большой опыт общения с нашей диаспорой, я могу с уверенностью говорить об их огромном потенциале. Повторюсь, чтобы раскрыть и эффективно использовать этот потенциал, нужен государственный системный подход и правильное управление.

Ожидается упорная работа, но в конечном успехе я не сомневаюсь. Главное, чтобы каждый верил в это и участвовал в работе по приближению этого дня в пределах своих возможностей и возможностей.

У нас нет времени и возможности долго думать. Пришло время для хладнокровных, быстрых и эффективных действий по созданию эффективной, дисциплинированной и организованной современной страны, основанной на новых технологиях и мышлении, БУДУЩЕЙ АРМЕНИИ, готовой ответить на вызовы 21 века.

Пути ее достижения будут обсуждены в будущем.

Армен Саркисян, президент Армении

https://www.president.am/en/press-release/item/2021/01/11/President-Armen-Sarkissians-article/ – оригинал на английском