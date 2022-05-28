Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью свобожден от украинских националистов город Красный Лиман.



Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут были уничтожены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар.

Кроме того, поражены: пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка Донецкой Народной Республики.



Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО «Град», а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 260-ти националистов.

Кроме того, истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенкого Харьковской области.



Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта ОРЕХОВО Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.

Также, за сутки сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Питомник, Русская Лозовая, Липцы, Волохов Яр, Глубокое, Стрелечья, Петровское, Михайловка, Мосьпаново, Малые Проходы Харьковской области, Первомайск Луганской Народной Республики, Вознесенск Николаевской области.

В том числе один украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2» сбит в районе населенного пункта Покровка Николаевской области.

Кроме того, в районе Сватово Донецкой Народной Республики перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области и Голая Пристань Херсонской области сбиты семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».



Ракетными войсками и артиллерией поражены

57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3245 единиц специальной военной автомобильной техники.