Россия — Прародина Фестских дисков!
Знаете ли вы, что на сегодняшний день уже найдено 5 “Фестских дисков”, четыре из которых найдены в России, включая и самый старый “диск” возрастом 22-25 тысяч лет (найден в Иркутской области), он же древнейший в мире календарь, который является частью Сибирской календарной системы, и называется Мальтинская пластина.
Автор Виктор Максименков
Ведущая Елена Андреева
В этом видео-эфире мы покажем все найденные “Фестские диски”, включая диск, найденный в октябре 2020 года в Рязанской области, и множество других фактов, которые доказывают, что именно Россия есть Прародина культуры, которая существовала на острове Крит 4 тысячи лет назад.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#фесткийдиск #календарь #Россия #ВикторМаксименков
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.