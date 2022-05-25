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Россия — Прародина Фестских дисков!

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Знаете ли вы, что на сегодняшний день уже найдено 5 “Фестских дисков”, четыре из которых найдены в России, включая и самый старый “диск” возрастом 22-25 тысяч лет (найден в Иркутской области), он же древнейший в мире календарь, который является частью Сибирской календарной системы, и называется Мальтинская пластина.

Автор Виктор Максименков
Ведущая Елена Андреева

В этом видео-эфире мы покажем все найденные “Фестские диски”, включая диск, найденный в октябре 2020 года в Рязанской области, и множество других фактов, которые доказывают, что именно Россия есть Прародина культуры, которая существовала на острове Крит 4 тысячи лет назад.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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#фесткийдиск #календарь #Россия #ВикторМаксименков
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YW0sIV1otmw
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