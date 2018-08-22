Слог «АРК» как реликт протоязыка в современных географических названиях мира

*

После изучения таких слогов оказалось, что все они присутствуют в большинстве языков разных семей ( не только индоевропейской, но и в афразийских, картвельских, эламо-дравидских, уральских, юкагирских, алтайских языках ) то есть, в семьях языков, восходящих к ностратическому языку, распадение которого, как считал известный компаративист С.А. Старостин, состоялось около 15.000 лет назад, а также в вымерших языках и в санскрите.

В результате исследования современных топонимов, а также географических названий древности, нами были выявлены наиболее часто встречающиеся форманты (по А.Х. Востокову). Далее – слоги в названиях крупных географических объектов (рек, морей, гор, горных хребтов, перевалов). А также городов на карте мира, которые повторялись не только в качестве составных частей топонимов, но и неоднократно в качестве идентичных комплексов слогов в различных, удаленных друг от друга местах, что исключает простое совпадение [12].



Все это говорит о большой древности данных слогов и ведет к гипотезе, признаваемой многими лингвистами [1], о распадении древнейшей языковой общности, которая объединяла огромный этнос-носитель общего культа, общих символов, изображений богов, орнаментов и, наконец, письменного воплощения звучащей речи на камнях и артефактах.

Данная языковая общность (далее протоязык) существовала, по нашему мнению, около 40.000 лет назад, во времена палеолита, а обнаруженные слоги, дошедшие до нас сквозь толщу времен – это слоги:

-ар-, -ал-, -ан-, -брм-, -вар-, -дв-, -джа-, -дн-, -дил, -кал-/-кол-, -кан-, -кар-, -кас-, -кат-, -ку-, -лод-, -нав-, -ок-, -сар-, -слн-, -су-, -тар-, -тал/-тол-/тул-, -трб-, и список этих слогов все время пополняется.



Была обнаружена их устойчивая сочетаемость друг с другом и выведен древний смысл таких комбинаций, которые удивительным образом повторяются в названиях географических объектов в разных странах и даже на разных континентах [12, 65 – 76].

В данной статье список слогов протоязыка дополняется слогом -арк-, который также был зафиксирован во многих топонимах, удаленных друг от друга на тысячи и даже десятки тысяч километров. Данный слог давно привлекал внимание исследователей [7, 22]



Так, связь слога -арк- с Арктикой, местом обитания белых медведей, заметил В.Н. Дёмин.



Исследователь тайн русского народа, его эпоса, сказок, былин считал, что «…если исходить из концепции единого происхождения языков мира, – открываются совершенно новые пути осмысления разных языков и далеких друг от друга культур.



На смену традиционной микроэтимологии, ориентирующейся на близкородственные языковые связи, приходит макроэтимология, исходящая из древней языковой общности.



Для макроэтимологии традиционный морфологический и фонетический догматизм не играет большой роли, и она допускает лексические и морфологические модификации, незнакомые для микроэтимологии» [7].

Именно такой подход позволил исследователю выявить данный слог в греческом языке и санскрите и вывести этимологию слова Аркадия – родина Гермеса от греческого arktos – «медведь».



Медведи ассоциировались у греков с севером, отсюда другое слово – artikos «северный».



Санскритское же слово arka обозначает «солнечный». В.Н. Дёмин приходит к выводу, что на начальном этапе расчленения индоевропейской языковой и культурной общности понятия «северный» и «солнечный» были тождественными. [Что коррелирует с находками трупов мамонтов на севере Евразии. Понятно, что травоядные мамонты не могли жить в суровых заснеженных условиях. Ведь этим крупным животным ежедневно требовались центнеры травы для пропитания. – Прим. ss69100.]

Однако корневая основа «арк» имеет еще один глубокий смысл.



В латинском языке arcanum означает «тайна», arcanus – «тайный», «скрытый», а в культовом и религиозном плане – «сокровенный», «таинственный», «хранимый в тайне». Все тот же корень «арк[т]», уводящий и в Арктику, и к Гермесу, если вспомнить, что тайное знание, оставленное Гермесом, именуется «арканы», Великие арканы Таро.

Академик В.А. Чудинов в работе, посвященной расшифровке надписи на чуринге из Каменной Могилы указывает, ссылаясь на М. Фасмера, что древнее название медведя звучало как «ръкас» [22]: «Праславянское *medvêdь (первоначально «поедатель мёда», от мёд и *êd-) представляет собой табуистическую замену исчезнувшего и.-е. *rktos, др-инд. rksas, греч. арктос, лат. ursus» [21, 589].

Предметом нашего исследования данный слог стал потому, что вместе с большим количеством географических названий, начинающихся с сочетания -ар-, наблюдалось много топонимов, содержащих устойчивую комбинацию -арк-.



Перечислим эти топонимы: Арк (Иран), Арк (Новая Зеландия), г. Арке (Боливия), г. Аркия (Колумбия), г. Аркаса (о. Карпатос, Греция), Аркус, мыс Аркона (о. Рюген, Германия), Аркагала (Россия), Аркадон (Эфиопия), Аркебург, Аркенберг (Германия), Аркелл (Канада), Аркелсторп (Швеция), Аркенде (Нигер), Аркене (Чад), Аркер (Индия), Аркерваарт (Нидерланды), Аркес (Мавритания), Аркез (Судан), Аркесаи, Аркеван (Азербайджан), Аркесден (Украина), Аркесини (Греция), Аркевин (Иран), Арагон (Испания) и многие другие.

Кроме того, существуют географические названия с очень похожим сочетанием, только гласный звук -а- в них заменен на -о-: Оркнейские о-ва, Орковка (Россия, недалеко от Каспийского моря), о. Орхон/Ольхон (Россия), р. Орхон (Монголия), Орханийский перевал (Арабконакский) – перевал через Балканские горы, у верховий рек Бебреш и Синич; отделяет Софийские Балканы от Этропольских.



Высота его над О. долиной – около 2200 фт., над Комаржийской – до 1 тыс. фт.



Здесь проходит шоссе из Плевны в Софию [4], Орхание – город в Болгарии, на шоссе из Плевны в Софию; в русско-турецкую войну 1877–78 гг. служил для турок главным опорным пунктом сообщения между вышеназванными городами [4], Орхомен (Ορχομενος): 1) город и местечко в Аркадии, к которому принадлежали, в качестве союзных городов, Мефидрий, Фисоя, Тевфис и Триполис.



Город был расположен на горе и существовал еще во времена Гомера, который называл его, в отличие от О. Минийского, Πολυμηλος. Исторический О. (при Павзании) был раскинут под стенами старого города; здесь были храм Посидона и Афродиты, с мраморными статуями богов, а перед городом, в дупле огромного кедра, стояла деревянная статуя Артемиды [4], штат Орегон (США), Арройо дель Орегон (Испания), Ислоте Орегон (Чили), р. Орегон (Венесуэла).

Для подтверждения факта возможного отнесения слога к единому протоязыку, нами была разработана методика установления принадлежности слогов, зафиксированных в географических названиях современности, к древнему протоязыку.



Она заключается в том, чтобы:



найти как можно больше топонимов со слогами, уже замеченными ранее в топонимах мира учеными-компаративистами в работах по сравнительно-сопоставительному языкознанию [8], учеными-этнографами, историками [6], учеными-этимологами [2];

отметить наличие таких слогов в словах, имеющих сходную этимологию, в языках разных семей;

подтвердить сочетаемость исследуемых слогов друг с другом в географических названиях мира;

найти сопутствующие доказательства пребывания древних людей в местах с названиями, состоящими из реликтовых слогов, из смежных наук – археологии, этнографии, религии, культурологии, палеографии и др.



Для того чтобы быть вправе отнести слог -арк- к слогам протоязыка, мы приводим следующие аргументы:



Слог -арк- встречается 242 раза в начале названий географических объектов [27]. Приведем лишь немногие примеры: Аркан (Иран – 5), Лох Аркаиг (Великобритания), Арканди (Бангладеш – 3), Арканис (Турция), Аркен, Аркансундет (Швеция), Аркенберге (Германия), Аркалык (Казахстан), Архангаи Бу (Монголия), Дил Аль Архам, Архам Аль Арад, (Саудовская Аравия) и многие другие.

Как уже было указано выше, слог -арк- выводится из индоевропейской формы -*rktos- «медведь».



Данный слог встречается в языках как индоевропейской семьи, так и уральской (финно-угорский) и алтайской (японский): нидерланд. Ark van Noach – Ноев ковчег, исп. arko – сундук, ларь, ларец, шкатулка, сокровищница; франц. ark – дуга, лук, арка, свод; ит. arca di Noe – Ноев ковчег [28];



шведск. arg – 1) разг. cердитый; 2) свирепый (о звере); 3) устн. злостный; ark – I) ковчег; II) лист бумаги [11, 31]; персидск. хэрс – медведь; хинди рич – медведь [14, 388]; финск. karhu – медведь, ruskea maakarhu – бурый медведь, jaakarhu – белый медведь [17, 355],



японск. арагами – божество, злой демон, арагё – трудное подвижничество, самоистязание; арагэ – щетина; аракава – 1) кора дерева; шелуха (зерновых); 2) невыделанная кожа (шкура); аракан – буд. архан (высшая степень духовного совершенства); 2) подвижник, достигший этой степени совершенства); арахон – новая книга [3, 25 – 28].



Наконец, в русском языке в пермском диалекте аркать – «кричать, бранить», по мнению А.А. Шахматова родственно др.-инд. rkati – «храпеть» [цит. по: 21, 87].

Основные семы в словах, содержащих слог -арк-, так или иначе связаны со значением «грубый», «медведь», «рычать», «тайный». А в шведском и японском языках есть еще дополнительное значение – шведск. arg – лист бумаги; японск. арахон – новая книга. То есть, знание, переданное посредством записи/возможной записи.



Рассматриваемый слог -арк- комбинируется в географических названиях со следующими слогами протоязыка: Аркар (Индия) – арк-ар («белый медведь»), так же: Аркари (Пакистан), Аркал (Пакистан), Аркала (Россия), Аркагала (Россия) – арк-кал («медвежья гора»), Аркадон (Эфиопия) – арк-дн («медвежья река»), Ко-Тале Аркарук (Афганистан) – тал-арк («медвежья вода»), хребет Аркасара (Россия) – арк-сар («медвежье царство»), Аркатала (Россия) – арк-тал («медвежья вода»).

Перечень археологических памятников, обнаруженных недалеко или в самих объектах со слогом -арк- открывает знаменитый Аркаим, найденный в 1987 г. в Челябинской области.



Вот что, к примеру, пишет об Аркаиме доктор географических наук И.В. Иванов: «Это город-крепость, город-мастерская литейщиков, где производилась бронза, это город-храм и обсерватория, где, вероятно, проводились сложные для того времени астрономические наблюдения» [9].



Кроме того, на географической карте мира существуют названия, идентичные данному (АРК-АМ) или очень близкие по звучанию: Аркам (Оман), Аркама (Чад), Вади Аркамах (Саудовская Аравия), Аркамаис (Палау, Каролинские о-ва, Микронезия), Аркамани (Латвия), Аркамбал (Россия), Аркам Базар (Иран), Аркамли (Бангладеш).

Как мы видим, основы данных названий образованы из двух слогов: -арк- и -ам-. Однако в данной статье, в силу ограниченности ее объема и предмета исследования, мы не будем останавливаться на подробном рассмотрении слога -ам-, который также является частым слогом, образующим топонимы мира и будет предметом наших дальнейших изысканий.

Далее же продолжим перечисление археологических находок вблизи объектов со слогом -арк- в их названиях:



Древний город Аркалохори на о. Крит – это древний город Минойской цивилизации. «Проводивший в 1934-1935 г.г. раскопки пещерного святилища в Аркалохори (Центральный Крит) выдающийся греческий ученый Спирос Маринатос нашел здесь медную литую секиру с выгравированной на ней надписью, содержащей знаки, полностью идентичные знакам, встречающимся на Фестском диске» [13, 52].



Аргос – (греч. Αργος) – город в Греции в Пелопоннесе. Город расположен в центре плодородной долины на вершинах холмов Аспид и Лариса, на которых находились две цитадели.



Город был расположен около древнейших городов Микен и Тиринфа, которые известны по поэмам Гомера, как царство Агамемнона, но в историческую эпоху уже были разрушены, их роль как центра Арголиды перешла к Аргосу [23].



Город Аркона (Arkona) – город и религиозный центр балтийских славян 10 – 12 вв. на о. Рюген (Германия). Разрушен датчанами в 1169. Остатки святилища Святовита, общественных и жилых построек [25].



Орхоно-енисейские надписи, древнейшие письменные памятники тюрко-язычных народов. Открыты русскими учёными С. Ремезовым, Ф. Страленбергом, Д. Мессершмидтом в 1696 – 1722 в верхнем течении Енисея; на р. Орхон (Монголия) – Н.М. Ядринцевым в 1889.



Дешифрованы датским лингвистом В. Томсеном (1893), впервые прочтены русским тюркологом В.В. Радловым (1894). Датируются 7 – 11 вв.; написаны т.н. руническим письмом, восходящим через старосогдийское к арамейскому.



Известны 7 групп О.-е. н.: ленско-прибайкальская, енисейская, монгольская, алтайская, восточно-туркестанская, среднеазиатская, восточно-европейская.



Соответственно, они принадлежат племенному союзу курыкан, Кыргызскому каганату, Восточно-тюркскому каганату, Западно-тюркскому каганату, Уйгурскому каганату в Монголии, Уйгурскому государству в Восточном Туркестане, хазарам и печенегам [10].



Оркнейские острова (Orkney Islands), архипелаг в составе Британских островов у сев. оконечности Шотландии; принадлежит Великобритании. Включает ок. 70 о-вов (самый большой о. Мейнленд) общей пл. ок. 1000 км². Высота до 477 м; фьорды, озёра.



Умеренный морской климат. Луга, верещатники, торфяники, берёзовое мелколесье. Упоминаются Пифеем из Массалии в IV в. до н.э. как Оркады (Orcades); норманны дали название Orkneyjar – «дельфиньи о-ва».



Морское рыб-во (треска, сельдь), овц-во, посевы кормовых трав. Главный город – Керкуолл (о. Мейнленд) [26]. Эти острова славятся самой большой в Европе концентрацией доисторических мест.



Порт паромов Штромнесс невелик, здесь царит атмосфера рабочей рыболовной деревни. В 13 км на север – Скара Брае – лучше всего сохранившаяся в северной Европе доисторическая деревня. Она скрывалась под песками до 1850 года, но через 5000 лет, после того как ее покинули, сохранилась даже каменная мебель.



Близлежащее загадочное кольцо Бродгар представляет собой широкий круг вертикально расположенных камней, некоторые из которых достигают 4,8 м в высоту [24].



Камни Стеннес на Оркнейских островах датированы радиоуглеродным методом 3100 лет до н.э. и являются самым древним мегалитическим комплексом Британии.



Первоначально они были выстроены эллипсом диаметром 44м, но в результате варварских действий местного фермера, который разрушил часть из них, осталось всего 4 камня из первоначальных 12.



Круг Бродгара – это неолитический монумент, датируемый приблизительно 2000 – 2500 г. до н.э. 60 мегалитов образовывали ровный круг диаметром 104 метра и стояли под определённым углом друг к другу. Камни имеют высоту от 2.1 до 4.7 метра.



До нашего времени сохранилось только 27 камней – уже после того, как памятник был взят под охрану государства, два камня пострадали во время гроз.



Сейчас Круг Бродгара является третьим по величине каменным кругом на Британских островах [29].



Имеет сходное звучание и топоним Харьков. Украинский исследователь И.Н. Рассоха приводит сведения из рассказа Ибн Фадлана, арабского писателя, о его путешествии на Волгу в 921 – 922 гг., который был задокументирован Н. Хамадани: «Русы – многочисленный народ (…).



Большие города там: Кийава, Черниг, Харка и Сарук» [цит. по: 16]. В данном свидетельстве мы видим только один слог топонима Харьков. Зато в другом источнике упоминается название реки, на которой стоит Харьков – р. Харкова:



«…а Лопин пала в Харкову, а Харкова в Уды… А выше Донецкого городища, с правой стороны, впала в Уды речка Харкова, от городища с версту» [16].



Здесь просматривается глоттализация в начале слова (то есть способ произнесения звука, при котором в качестве активного органа, создающего преграду для воздушной струи, выступает гортань) и два слога, составляющие этот топоним – слог -арк- и слог -ва-.



Слог -ва- по наблюдениям А.Х. Востокова в древности обозначал воду, так как является финальным формантом в гидронимах: р. Сылва, р. Колва, р. Нева и мн. др. Значения слога -арк- были показаны выше. Мы можем вывести основное значение данного топонима – «медвежья река».



В Японии находится несколько географических объектов, названия которых сформированы такими же слогами: Аракава.



Они находятся в следующих префектурах: Аракава – префектура Аомори, уезд Хигасицугару; то же – префектура Акита, уезд Сэмбоку; то же – префектура Иватэ, уезд Камихэи; то же – префектура Ямагата, уезд Нисиокйтама; то же – префектура Тотиги, уезд Кавати; то же – префектура Сайтама, уезд Осато, уезд Китаадати; то же – префектура Яманаси, уезд Нисияманаси, уезд Никакома; то же – префектура Ниигата, уезд Ивафунэ, уезд Накакубики (всего 11 идентичных названий).



Кроме того, есть следующие названия, содержащие рассматриваемые нами слоги: Аракавагути, Аракаваяма, Аракавасин, Аракавахонго, Аракаваоки, Аракавабэрисиндэн, Аракаваго [20, 432].



И, наконец, в японском языке мы находим слово: okava – большая (широкая) река) где начало слова образовано слогом -ок- [японск. oki – 1) открытое море; 2) даль (на равнине)]; и финальным формантом -ва, который, как мы предполагаем, вслед за А.Х. Востоковым, обозначал в протоязыке воду [3, 731 – 732].



Весь этот пласт перечисленных выше географических названий говорит о большой древности устойчивой комбинации звуков в слоге -арк- и о связи данного слога с наидревнейшим культом медведя.



Данные о том, что в палеолите существовал культ медведя, распространенный не только на территории Евразии, но и в Северной Америке, приводят многие ученые: [5, 15, 19]. Это животное имело большое значение в жизни древних людей.



Культ медведя является очень древним, поскольку относится к «дошаманскому» периоду религиозных представлений. Б.А. Васильев считает, что данный культ был перенесен в конце палеолита колонизационным потоком из Сибири в Северную Америку и делился на два хронологически разных пласта: архаический пласт – ритуальная охота на медведя, более поздний – жертвоприношение заранее пойманного медведя [5, 79 – 80].



Б.А. Рыбаков отмечает, что медведя запрещалось называть своим именем, ему придумывались различные эвфемизмы: «старик», «дед» (рус.). Комоедицы – медвежий праздник, который празднуется 24 марта, как весенний праздник пробуждающегося после зимней спячки медведя. Природа как бы олицетворяется медведем [19, 140].

Подводя итоги проведенному исследованию слога -арк-, зафиксированному в географических названиях современности, мы можем, на основании многих лингвистических, археологических, культурологических фактов, говорить о глубокой древности данного слога, его устойчивости на протяжении тысячелетий и широком распространении в языках мира.



Все эти данные позволяют отнести слог -арк- к слогам возможного языка палеолита, общего для людей, населяющих Землю около 40000 лет назад.

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