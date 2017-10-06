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Русская надпись на солнечных часах из набатейской Хегры, в Саудовской Аравии

08:43. 6 октября 2017 Просмотров - 822 3 коммент. Опубликовал:
Виктор Максименков


Рис. 1 Солнечные часы из Хегры (Музей Древнего Востока, Стамбул)

Благодаря развитию Интернета информация в новом тысячелетии перешла на другой качественный уровень – она перестала во многих областях быть уделом избранных. В науке такими «избранными» были архивисты, историографы, эпиграфисты, имеющие доступ к архивам библиотек и к запасникам музеев. Возможно, поэтому многое оставалось за рамками их конкретных исследований. Данные об артефактах, извлечённых археологами давным-давно и являющихся подлинной сенсацией, артефактах, которые не были должным образом оценены во время их непосредственного обнаружения, в настоящее время можно отыскать на иностранных сайтах. И такие артефакты начинают «говорить», наша задача лишь в том, чтобы не пройти мимо их призыва. Е. И. Классен написал ещё в 1854 г.: «Памятники пребудут навсегда неоспоримыми доказательствами: они говорят нам о действиях наших предков на языке нам родном, составляющем прототип всех славянских наречий, сливающихся в нём, как в общем своём источнике».


Всё вышесказанное относится к находке, которая была сделана в начале прошлого века (1910-1919 гг.), при строительстве Хиджазской железной дороги Дамаск-Медина, проходившей недалеко от поселения Мадаин Салих (древнее название Хегра) в Саудовской Аравии. Находка эта – каменные солнечные часы, которые учёные относят к периоду набатейского царства [2]. Это один из немногочисленных артефактов, которые были обнаружены в данном месте, поскольку систематических раскопок не было проведено. В настоящий момент эти солнечные часы хранятся в Стамбульском Археологическом Музее, в коллекции Музея Древнего Востока под инвентарным номером 7664 (Рис. 1).

Железная дорога Хиджаз, построенная в 1908 г. (имеет протяжённость 1300 км, в т.ч. 740 км по Хиджазу), дала возможность узнать о неолитических поселениях людей в данной местности. До набатеев в Хегре жили лихианиты. Экспансия набатеев на Синайский полуостров началась в 3 в. до н.э. Однако они использовали уже существующие с древних пор караванные пути через горы и равнины. На пути такого караванного маршрута на Синайском полуострове обнаружены хижины неолитического поселения, древностью 4 тыс. до н.э. – круглые в плане постройки из камня со входами, ориентированными на заходящее солнце. Такой же древности постройки открыты и в Хегре.

Гораздо лучше Хегры в настоящий момент исследована Петра – столица набатеев. Однако как пишет в своей книге «Петра и потерянное царство набатеев» Дж. Тейлор [3], надписи на гробницах в Петре немногочисленны, гораздо больше их находится в Хегре: «Спрятанные в песках в самом центре Хегры, всё ещё лежат неоткрытые остатки домов, храмов, улиц, рыночных площадей, гражданских и военных зданий, которые когда-то были частью этого поселения. Колодцы, всё ещё видимые повсеместно, обеспечивали водой жителей и проходящие караваны. Кое-что об их повседневной жизни и об измерении светового дня можно узнать, взглянув на набатейские солнечные часы, сделанные из местного песчаника, которые были обнаружены здесь…» [3: 155, перевод авторов статьи].

Из восьмидесяти фасадов Хегры 37 имеют надписи, а в 33-х из них есть даты – между 1 в. до н.э до 74 г. н.э. Выполнены эти надписи на арамейском языке и указывают на принадлежность гробниц их обладателям, взывают к богам (Душаре, Хубалу) о защите этой собственности. В Хегре также найдены надписи по-гречески и на латыни. Но все они подлежат строгой датировке и уже подробно изучены и описаны в научной литературе.

Солнечные же часы из Хегры имеют совершенно непохожую на набатейские надпись (до-набатейских надписей в Хегре обнаружено 50).

Часы представляют собой диск из местного мягкого песчаника на постаменте, истёртом временем. Его размеры: высота – 42 см, ширина – 35, 5 см, толщина – 28 см. Поверхность, показывающая время (12, 65 см – это радиус), разделена одиннадцатью линиями, которые мастер планировал сделать расположенными на равных расстояниях друг от друга, но в действительности расстояния не одинаковы. Как утверждается [2: 333], часы имеют типично Римско-Эллинистический дизайн. Столбик-указатель этих часов был утерян, однако если предположить, что он был равен радиусу часов, а именно больше 12 см, то математический расчёт показывает, что часы предназначались для местности, расположенной южнее Мекки и Медины. А если предположить, что часы предназначались для Хегры, то, исходя из географической широты, на которой она находится, столбик-указатель должен был иметь в высоту 13, 48 см.
На передней части часов имеется панель 29 см длиной и 4,5 см высотой, на которой выбита надпись. Данная надпись атрибутируется в источниках [2: 334] как арамейская, и её предлагается читать «очевидными» буквами: mns br nln slm. И этот набор букв предлагается расшифровывать как имя владельца часов либо посвящающего, а не изготовителя. Предлагается считать набор букв mns еврейским именем, поскольку присутствие евреев в Мадаин Салих подтверждается надписями на некоторых гробницах.

Однако мы предлагаем совершенно иную трактовку букв, выбитых на этих часах.


Рис.2 Надпись следует читать слева направо, т.к. буквы Р, N, К и знак №8 повернуты вправо.

Надпись прозрачная. Первые три буквы и последняя, 10-я, вполне узнаваемы: это М (1,10); I (2), Р (3). Четвертый знак – это буква N, в которой диагональ и правая вертикаль уменьшены в размерах и приподняты. Такое написание буквы N встречается в ликийском и карийском письме. Пятый и шестой знаки являются буквой I. Эти буквы искривлены, что связано, очевидно, с эстетическим восприятием резчика или автора надписи. Ранее аналогичное (искривленное) написание буквы I встречалось авторами в Венетском и Трипольском текстах (функциональная и эстетическая причина). Седьмой знак – это буква V (У), левая сторона которой изображена искривлено, так же, как буква I. Буква V (У) есть у этрусков, венетов, умбров, западных греков, карийцев. 8-й знак – это лигатура букв С и I, которая является указательным местоимением СИ. Также, в виде лигатуры, записывается указательное местоимение СИ, например, в карийских текстах, . Указательное местоимение СИ встречается в русском, этрусском и ликийском языках. Девятый знак – это буква К. Похожее написание было встречено в этрусском тексте из Штейнберга [5]. То есть, замеченные нюансы в графике букв не являются какими-то особенными, локальными, они встречаются и в других соседних и не очень алфавитах. В последней букве М снизу от её правой ножки идет черточка и прерывается (см. Рис.1). Может быть за нехваткой места так пытались написать лигатуру МN (тогда последнее слово должно было читаться как КМН).

В соответствии с сохранившимися видимыми буквами, предложение на камне можно разбить на слова следующим образом:

MIPNIIV CI KMN

И прочитать: МИРНИИУ СИ КМН или МИРНЫЙ СЕ КАМЕНЬ. (по современному — ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭТО КАМЕНЬ — автор)

В архаичных алфавитах не было знаков для букв Ы, Й. Писали, вместо окончания -ЫЙ, -ИЙ окончание -АИ или -ИУ, например, как в этрусских текстах, смелаи, синаи,синиу, вместо смелый, синий [5]. Удвоение гласной также характерно для древних языков (русский, этрусский, венетский, карийский). Звук может быть очень долгим, например, междометие ИИИ или указательное местоимение СИИИИХ [5]. У нас в деревнях и сейчас как бы поют слова. Слово КМN написано с выпуском гласных А и Е. Для древних языков было характерно писать слова с выпуском одной и более букв. КМН – это КАМЕНЬ. Древне-русское написание КАМА, жен.род. [7] или КАМЫ, имен.пад, муж.род.,ед.ч. [8: 70].

Предполагается, что камень является солнечными часами, полусфера разделена на 12 сегментов, но тогда что значит слово МИРНЫЙ? МИР синоним слову СОЛНЦЕ? Лучи на камне – это лучи солнца и, возможно, у этого камня поклонялись солнцу, освещающему мир, бел свет, как поклонялись Митре – богу солнца и согласия. Либо это камень, около которого примирялись, давали клятву о мире. Оба эти смысла есть у русского слова МИР (МИР- бел свет и примирение, согласие) [7].

Как отмечалось выше, ранее данную местность населяли лихианиты, некое арабское племя, о чём говорится в источниках [9]. Но если внимательно изучить этноним«лихианиты» — которое в научной литературе на английском языке звучит как “lihyan”, по-арабски:لحيان), на греческом языке есть похожее слово – Λύκιοι – то есть, Ликия, с населяющими эту страну в I тысячелетии до н.э. ликийцами, которые в древних текстах называются русским, вполне узнаваемым словом «лихие» [6], то мы увидим не просто совпадение, а прямое указание на прародину аравийских «лихианитов» в Малой Азии – в Ликии.

Но если даже продолжить следование традиции, установившейся в науке до сего времени, и исследовать историю «лихианитов», выводя её из арабских племён, то мы находим следующее: Лихианиты – древнее арабское царство на северо-западе Аравии, о котором известно немногое. Арабская генеалогия считает Бану Лихиан потомками арабов-аднанитов из племён Hothail, правителей к северо-западу от Хиджаза. Их города включали Хегру, Аль-Ула, Аль-Хураиба, Тейма. В настоящее время здесь обнаруживают надписи на древне-арабском языке, датируемые 6-4 вв. до н.э. Этноним «деданиты»- по-английски “dedanite” используется для более древнего периода истории этого царства, поскольку имя ему дала столица – Дедан, ныне известная как Аль-Ула, оазис, расположенный на северо-западе Аравии [9].

Однако слово “dedan” переводится как «низкая земля»: Дедан(низменный) — название двух местностей:

а) (Иер. XXV, 23, Иез. XXV, 13) — область Каменистой Аравии, к ю. от Идумеи, заселенная потомками Дедана, сына Иокшана, сына Авраамова от Хеттуры (Быт. XXV, 3);

б) (Иез. XXV, 13, XXVII, 15-20, XXXVIII, 13) — страна в Аравии близ Персидского залива, торговавшая с Тиром слоновой костью, черным деревом и др. и населенная потомками Дедана, сына Раамы (Быт. X, 7) из потомков Хуша. В этой стране долгое время, после падения Тира, существовал еще город Дедан, производивший обширную торговлю частью и теми предметами, о которых упоминает пр. Иезекииль. Положение сих местностей неизвестно, хотя и находят следы имени Дедан в нынешнем Дадене, одном из островов Персидского залива. Пророчество об Аравии (Ис. XXI, 13): В лесу Аравийском ночуйте караваны деданские! В последнем слове, очевидно, указывается на торговых жителей Дедана [10].

А этот топоним – Дедан – сразу же соотносится фонетически и по значению с другим расшифрованным документом – этрусским текстом на Стеле «Авеле Фелюска» из Ветулонии [5: 25], со словом СЕЛВА, обозначающим в языке этрусков землю поселений. Но эта «земля поселений» — селва упоминается А.Д. Чертковым [12: приложение, 30] со ссылкой на Лукана, где это слово употребляется в сочетании со словом Dodona – Sylva Dodona – место поселений первых пеласгов. Пеласги, как известно, до греков населяли Крит и материковую Грецию.

Суммируя данные факты, можно отметить, что арабские надписи действительно обнаружены в данной местности, но появляются они только в 6-4 вв. до н.э. Однако эта территория была заселена гораздо ранее, как это было показано выше. И этноним «лихианиты» и их раннее название «деданиты», а также сам топоним «Дедан» — «низкая земля», в сочетании со словом селва (селва додона) — «земля поселений» — всё это указывает на то, что именно потомки ликийцев жили здесь до арабских племён. Ликийский язык относится к анатолийским языкам, и до недавнего времени его считали прямым потомком лувийского языка. Хетто-лувийские языки входили в индо-европейскую семью языков. Ликийцев считают переселенцами с Крита!!!, ассимилированными частично греками, частично персами [11].

Нам же это особенно интересно так как в одной из статей мы выяснели что:

https://cont.ws/@divo2006/443701 — ФЕСТСКИЙ ДИСК СОЗДАННЫЙ 3700 ЛЕТ НАЗАД РАСШИФРОВАН. Славянская письменность 3700 лет назад. Одно из величайших открытий ХХ века, которое замалчивается.

Итак, рассмотрев доступные источники о раскопках в Хегре, известной ныне как один их центров набатейского государства, исследовав этнонимы, указанные в древних источниках, мы можем сделать вывод о том, что корни цивилизации Хегры, а значит всего царства набатеев, стоит искать в более глубоких археологических слоях, в неолитических поселениях, в артефактах, которые несут на себе надписи русскими буквами, как было показано в данной статье. И если камни наших предков начинают «говорить» с нами через века и тысячелетия, обнаруживая присутствие русов на столь удалённых территориях, как Иордания и Саудовская Аравия, то нынешним правителям России стоит выделить средства для изучения не только самих открытых уже артефактов, но и начать переговоры с правительствами Египта, Турции, стран Ближнего Востока об участии Российской Федерации в археологических программах раскопок в данных регионах.

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2. John F. Healey, A Nabataean Sundial from Mada’In Salih.

3. Jane Taylor, Petra and the lost Kingdom of the Nabataeans, Published in 2002 by I.B. Tautis & Co Ltd. London and New York

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Е.А. Миронова, Г.Г. Котова, Русская надпись на солнечных часах из набатейской Хегры // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.16438, 17.03.2011

Виктор Максименков
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: артефакты, археология, древние цивилизации, история
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3 коммент.»

  • 3711 2397
    serjoza 6 октября 2017 в 10:08 Ссылка Пометить
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    Фоменко торжествует..Маленькое подозрение на существование единой империи-цивилизации с законченной глобализацией.

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    Вячеслав 6 октября 2017 в 11:50 Ссылка Пометить
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    Да что там сауды… На саркофагах египетских фараонов, которые гораздо старше арабов, написаны русские слова… На надгробиях старых кладбищ Европы XII-XVI в.в. написаны наши слова… А жидо-наука всячески отрицает эти факты… Археологам просто предписали уничтожать или закапывать обратно ВСЕ артефакты, которые не вписываются в жидовское миропонимание и их пархатые диссертации…

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  • 43 43
    Dockers 6 октября 2017 в 12:46 Ссылка Пометить
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    Любопытно, чаша поделена на 12 частей т.е. часов. Тень от края чашки должна ложиться на каждый сектор через час. Или я ошибаюсь?

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