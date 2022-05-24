Лавров об отношениях с Западом
Из свежих заявлений Лаврова на текущих отношений РФ и Запада
1. Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с запада для критически важных отраслей.
2. Если запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений с Россией, то мы серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень.
3. Страны Запада расписались в том, что не могут и не умеют жить так, как записано в Уставе ООН.
4. РФ будет полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность и не пляшут под чужую дудку.
5. Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы.
6. Экономические связи России с Китаем сейчас будут укрепляться еще быстрее, поскольку Запад занимает позицию диктатора.
7. Совет ООН по правам человека дискредитировал себя задолго до того, как началась нынешняя ситуация вокруг Украины.
Все в рамках идеологического оформления разрыва с Западом на текущем историческом этапе.
Этот период войдет в учебники истории. Главное, чтобы авторами таковых стали не представители англосаксонского мира. А то эти выродки понапишут.
Похоже выродки и пытаются возглавить (они и сейчас возглавляют ,но СО оживила гражданское общество и немного их поштормило),но:
Они решили взяться за детей ,и ввели вместо пионерии Большую перемену ,а кто руководитель .Это ужасно,кроме гомосека Грефа с его новой школой”с каким упоением Греф пиарил на марафоне студентам свою «Школу 21 века», где нет ни живых преподавателей, ни лекций, ни экзаменов и контрольных, ни домашних заданий. Так что «духовная» и идейная близость перечисленных господ не вызывает сомнений.
Еще более «интересным» решением замглавы АП(методолог/саентолог Кириенко) было назначение главой «Большой перемены» Дамира Фаттахова. Родительскому сообществу он запомнился, прежде всего, скандалом 2020 г. в Казани, когда занимал пост регионального министра по молодежной политике.
В 2020-м году Дамир Фаттахов лично написал в еще незапрещенный тогда «инстаграм» казанского сообщества педерастов «Принятие», предложив лично встретиться и обсудить проблемы. Озаботился, так сказать, проблемами местных сексменьшинств. Несмотря на возмущение общественности в соцсетях, Фаттахов встретился и тепло пообщался с местным гомолидером Михаилом Зайцевым. Для придания себе веса, гомосексуалист передал министру брошюры ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, а также доклад Human Rights Watch о дискриминации гомомолодежи.
Фаттахов в ответ заметил, что гомоактивисты могут обращаться к нему с любыми проблемами, призвал гомосексуалистов, лесбиянок и трансгендеров активно участвовать во всех мероприятиях Министерства молодежи Татарстана. По итогам столь познавательной и необходимой для министра молодежи встречи, Фаттахов заявил, что «не видит различий между ЛГБТ и обычной молодежью». И после всего не очень удивительно, что карьера деятеля пошла в гору, довела его до высоких кабинетов АП.
А еще Фаттахов поддерживает присоединение России к Стамбульской конвенции радикальных феминисток, секс-меньшинств и выступает за контроль над семьями частных НКО – то есть за закон «О профилактике сембытнасилия».
Вот такие персонажи нынче выходят из грефовско-кириенковского конкурса «Лидеры России», вот такие лидеры будут чутко направлять ребят без жизненного опыта и критического мышления – прямо к «большой перемене»… или может, к «великой перезагрузке» от Клауса Шваба и Ко? Разницы особой не видно.
И это еще не все – в тот же день, 19 мая, в Госдуму был внесен соответствующий законопроект (https://sozd.duma.gov.ru/bill/126384-8) – «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Его разбор достоин отдельного материала, пока же упомянем, что все трое сенаторов из коллектива авторов документа печально известны как лоббистки «цифровой трансформации» образования (Любовь Глебова), «Нацстратегии действий в интересах женщин» и варианта закона СБН (Галина Карелова), «Нацстратегии в интересах детей 2012 -2017 гг .», «Десятилетки детства» и западных ювенальных методичек (Лилия Гумерова). С таким бригадным подрядом верных слуг трансгуманистов-глобалистов «Большая перемена» действительно может очень серьезно изменить наших детей и подростков.
п.с. к сожалению опасения Русы ,А.Попова имеют место быть,какая голова -такие и цели…
А Ваши опасения ? ) Тут всё по плану – в руках айфоны-смартфоны , а еда растёт в магазине. Пример- Китай дал в руки каждому телефон для контроля. Плюс планируемая чипизация ( может и в тёмную). Полностью оцифрованное управляемое стадо – конечная цель. Как на современных животноводческих фермах. Вот тогда – гарантия неприкосновенности себя любимых.
Слушай Жора ,я тут болтологию и определенные словечки вспомнила от Кота и вот читаю про Нач.АП Путина хрена Вайно -саентолог Кириенко у него в замах(Сергей Кириенко как первый замруководителя администрации президента будет руководить управлением президента по обеспечению деятельности ГОССОВЕТА !!(коллективный ВВП после его ухода ), а также управлением по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи-так сказать его теорию сканирования НООСФЕРЫ и прибор НОООСКОП (дисертация в 2012г).Сейчас сброшу ссылку -вот окуда этот сектанский бред котовский …И эти гады саентологи (высшая типа каста и лушие ,Лидеры России )будут нашим будующим вместо засвеченных паразитов ,хотя они же ими и являются. https://cont.ws/@skobarj/2292341