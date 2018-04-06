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Запад занял «страусиную позицию»

17:06. 6 апреля 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ria.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад не добиваться преимуществ за счет России. В эфире радио Sputnik политик Николай Стариков отметил, что многополярный мир диктует правила, которые так не нравятся Западу.

На Западе должны осознать, что добиться преимуществ для себя за счет России бесперспективно, в одни ворота играть больше не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На Западе должны, наконец, осознать, что играть в одни ворота больше не получится, что бесперспективно стараться добиться за наш счет односторонних преимуществ», – сказал он на VII Московской конференции по международной безопасности.

Лавров отметил, что РФ никому ничего не навязывает, не заинтересована в конфронтации, но свои интересы будет отстаивать целенаправленно.

«Мы никому ничего не навязываем, не претендуем на исключительность и тем более вседозволенность. Выстраивая отношения с партнерами, неизменно руководствуемся международным правом, признанием центральной роли ООН, уважаем интересы, традиции, самобытность других наций и народов, не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет, независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств», – сказал глава МИД РФ.

В эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков отметил, что Западу нравится жить в привычном мироустройстве.

«Наши западные партнеры на протяжении десятилетий привыкли жить в очень уютном для них мире, когда они „единственная инстанция“ для принятия решений, когда они „единственный судья“ для оценки событий, а весь мир – для того, чтобы на Западе все было хорошо и красиво. Многополярный мир диктует иную конструкцию. Мощный Китай, возрождающаяся Россия, возможно, другие центры силы подталкивают мир к пониманию и осознанию того факта, что теперь центров принятия решений должно быть несколько. А это значит, что интересы каждого из них должны учитываться, каждый из этих центров силы должен быть услышан», – сказал Николай Стариков.

Однако у Запада своя позиция, продолжил он.

«Запад занимает страусиную позицию: не хочу ничего видеть и ничего знать. Последние события, связанные с искусственным раздуванием „дела Скрипалей“, говорят нам о том, что Запад собирается продолжать политику давления на Россию с целью заставить её отказаться от собственных национальных, геополитических и других интересов. Заявление нашего министра иностранных дел – попытка взывать к голосу разума. Запад не слышит разум, а видит только собственные интересы», – отметил политик.

Источник: nstarikov.ru

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