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Брифинг Минобороны России (24.05.2022 г.)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 
  
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке. 
  
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Пилипчатино Донецкой Народной Республики.
 
Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники. 
Также российской истребительной авиацией в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт МиГ-29. 
  
Ракетными войсками и артиллерией поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированых машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов. 
  
Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области. Кроме того, над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». 
  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники.  

Источник: https://t.me/mod_russia/16075
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