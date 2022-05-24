Брифинг Минобороны России (24.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: два пункта управления, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Пилипчатино Донецкой Народной Республики.
Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники.
Также российской истребительной авиацией в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт МиГ-29.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых бронированых машин, четыре установки реактивных систем залпового огня «Град» и три склада боеприпасов.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области. Кроме того, над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники.