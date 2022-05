Давайте подойдём к раскрытию темы из далека, обратившись сначала к фигуре беглого троянца и по совместительству фригийского аристократа (царя) – Баво.



Именно Баво, покинув Трою и оказавшись на землях современной Бельгии, захватывает некоторые земли у местного населения, основывает здесь город и устанавливает на занятых территориях свои, «троянские» ценности и законы. (Подробнее информацию можно найти в статье Как Рим устанавливал своё господство в Европе. (tart-aria.info))

При его сыне – Баво Бельгиниусе (Bavo Belginéus) – на острове, что назывался Альбион, появляется потомок Энея – Бриттус.



В 1155 г. до Р.Х., как пишет средневековый историк Жак де Гиз (опираясь на ещё более раннего несохранившегося автора Евсевия (Eusebe 265 – 339 г.г.):

«Vers cette époque, Brutus, Corineus et leurs compagnons, descendans des Troyens, s'établirent dans l'île d'Albion, après avoir tué les géans qui l'occupaient; et lui donnant un autre nom, ils voulurent qu'on l'appelât Bretagne dans la suite: c'est alors que le royaume des Bretons prit son origine.

Едва успев освоить юг острова Альбион, этот Бриттус и его банда начинают нападать на земли Фландрии, грабить племена и воровать их богов.



Правнук Баво по имени Баво Бруниус (Bavo Brunius) вступает во власть по смерти отца в 1032 году до Р.Х. (по Евсевию, который определял Сотворение мира в 5200 году до Р.Х., это 4168 г. от С.м.).

(Источник: Жак де Гиз «История Эно». / Histoire de Hainaut, Volume 1 J. de Guyse Paris, 1826 – 480 pages / Том 1.)

Баво Бруниус принимает меры расширить свои территории и установить протекторат над соседями. При нём происходит интересное событие. Чтобы вернуть украденные у его соседей сокровища и изображения богов:

Здесь впервые на страницах «Истории Бельгии» упоминаются наши Славяне, но они названы по иному – Рутены.



И относится это упоминание, что очень важно (!), к 1032 году до Р.Х.. Все энциклопедии в один голос говорят о том, что Рутены – это кельтское племя. Правильно.



Только они забывают уточнить, что Кельты – потомки Скифов. Об этом честно признаются сами западно-европейские историки Нового времени. ( См статью Кельты – потомки Скифов! (tart-aria.info) ).

И значит Рутены, что есть Кельты – были Скифами.

Напомню, что в соседстве от Рутенов, на севере в Голландии жили племена, называвшие себя Славяно-Вилтами. (См. ст. Славяне – предки Голландцев Славяне – предки Голландцев. (tart-aria.info)_

Теперь для меня важно найти и привести доказательства того, что Рутены Бельгии не только были потомками Скифов, тех, что стали называться Кельтами, но и являлись родственниками Русов. Названия «Рутенов» с запада и «Рутенов» Московии – это не случайное совпадение!

Солидным и часто цитируемым историком 16-го века является Яков де Майер (Jacques de Meyer). В 1531 году вышел 10-ый том «Хроники Фландрии», где Майер пишет следующее:

«Cymbri, Ruteni seu Russi, Sueuii ac Frisii, Bataui, Frãci, Vadali, Gothi, Saxões, Huni, Scythæ , Dáni partim vno & eodem tépore partim temporibus diuerſis Flandrias in coluisse putatur. =

Обратите внимание! Майер не делает различие между Рутенами (Ruteni) и Русами (Russi)! Для него это просто разночтение в названии одной и той же группы людей. Он их упоминает через союз «или».

И далее Майер делает просто выдающееся заключение, которое основывается на письменных источниках ещё более ранних авторов:

Вы тоже заметили? Говоря об одних и тех же людях и событиях, Майер в одном и том же предложении, – в одном случае употребляет слово «Русские (Russiis)» , а в другом «Рутены (Rutenos)». Похоже для него эти слова были тождественны. И заметьте (!), – автор считает этих Русов/Рутенов предками Фландрийцев!

В этом же издании 1531 года на странице 7-мь, Якоб Майер делает следующее замечание:

Быть одним народом – значит говорить на одном языке, иметь общие традиции, внешне походить друг на друга, иметь родственные узы.



Все перечисленные здесь «кельтские» племена были одним народом, так как были из одного рода – скифского. Это единство чётко просматривается и в отчётах Юлия Цезаря о «варварах», которые он регулярно посылал в Рим Сенату.

Спустя 30 лет, в 1561 году, выходит новый, 17-ый том – «Комментарии к анналам Фландрии». В этой книге Якоб Майер подтверждает мнение, что нет никакого различия между Рутенами запада и Рутенами востока Европы.

Он пишет: «Rutenos siue Rotenos in Gallia vicisnos Tolofatibus, , Ruthenos haud procul è Polonis in ſeptentrione, Ruthenos item in Britannia & in Flandris fuisse inuenio .=

Я нахожу Рутенов (Rutenos ) или Ротенов (Rotenos) в Галлии, соседями Толофатибусов (Цезарь располагает последних рядом с Нарбонами, – автор), Рутенов недалеко от Полонии на севере, Рутенов в Британии и во Фландрии». (стр. 1).