Цель данной статьи – разобраться с вопросом: кем были Рутены, проживавшие , как выяснилось, по всей Европе? И главное – доказать преемственность Руси и древних западноевропейских Рутенов. И если первый вопрос уже более или менее подымался отечественными историками (напр. Всеволодом Меркуловым), то связь русских Рутенов и Рутенов, встреченных Цезарем в Галлии, почему-то, кажется без основательной. По итогу этой статьи и данного исследования, вы увидите прямую преемственность между Рутенами востока и запада.

Ряд серьёзных исторических исследований показал, что Скифы были самым древним народам Евразии и даже Египтяне вынуждены были отдать им пальму первенства . Скифы расселились на огромные расстояния и стали родоначальниками многих народов. Очень многих. В том числе и тех народов, которые были объединены под собирательным именем «Кельты», то есть народов крайне западной Европы. (См. статья Североморская Скифия! (tart-aria.info) )



Давайте подойдём к раскрытию темы из далека, обратившись сначала к фигуре беглого троянца и по совместительству фригийского аристократа (царя) – Баво.



Именно Баво, покинув Трою и оказавшись на землях современной Бельгии, захватывает некоторые земли у местного населения, основывает здесь город и устанавливает на занятых территориях свои, «троянские» ценности и законы. (Подробнее информацию можно найти в статье Как Рим устанавливал своё господство в Европе. (tart-aria.info))

При его сыне – Баво Бельгиниусе (Bavo Belginéus) – на острове, что назывался Альбион, появляется потомок Энея – Бриттус.



В 1155 г. до Р.Х., как пишет средневековый историк Жак де Гиз (опираясь на ещё более раннего несохранившегося автора Евсевия (Eusebe 265 – 339 г.г.):

«Vers cette époque, Brutus, Corineus et leurs compagnons, descendans des Troyens, s'établirent dans l'île d'Albion, après avoir tué les géans qui l'occupaient; et lui donnant un autre nom, ils voulurent qu'on l'appelât Bretagne dans la suite: c'est alors que le royaume des Bretons prit son origine. … Брут, Коринеус и их товарищи, потомки троянцев, обосновались на острове Альбион, убив, занимавших его великанов; и дав ему другое имя, они хотели, чтобы в дальнейшем он назывался Бретань: именно тогда возникло королевство бретонцев». (Гл. 21, стр. 269,271). (Источник: Жак де Гиз «История Эно». / Histoire de Hainaut, Volume 1 J. de Guyse Paris, 1826 – 480 pages / Том 1

Едва успев освоить юг острова Альбион, этот Бриттус и его банда начинают нападать на земли Фландрии, грабить племена и воровать их богов.



Правнук Баво по имени Баво Бруниус (Bavo Brunius) вступает во власть по смерти отца в 1032 году до Р.Х. (по Евсевию, который определял Сотворение мира в 5200 году до Р.Х., это 4168 г. от С.м.).

(Источник: Жак де Гиз «История Эно». / Histoire de Hainaut, Volume 1 J. de Guyse Paris, 1826 – 480 pages / Том 1.)

Баво Бруниус принимает меры расширить свои территории и установить протекторат над соседями. При нём происходит интересное событие. Чтобы вернуть украденные у его соседей сокровища и изображения богов:

«Он отплыл с королями Рутенов и Тероуанов или Моринов, против королей Британии; но ему пришлось вернуться, не имея возможности (ничего) вывести. = Hy trok met de koningen van Ruthenen en Terouanen of Morinum, ter zee tegen die van Britanien, maer hy moest terug keeren zonder iet te konnen uytregten». (Книга 2, гл.6). Маркус ван Ваерневайк «История Бельгии». / Den Spieghel der Nederlandscher audtheyt. Inhoudende die constructie, oft vergaderinghe van Belgis, etc. [By Marcus van Vaernewyck.], 1568. 290 pages.

Здесь впервые на страницах «Истории Бельгии» упоминаются наши Славяне, но они названы по иному – Рутены.



И относится это упоминание, что очень важно (!), к 1032 году до Р.Х.. Все энциклопедии в один голос говорят о том, что Рутены – это кельтское племя. Правильно.



Только они забывают уточнить, что Кельты – потомки Скифов. Об этом честно признаются сами западно-европейские историки Нового времени. ( См статью Кельты – потомки Скифов! (tart-aria.info) ).

И значит Рутены, что есть Кельты – были Скифами.

Напомню, что в соседстве от Рутенов, на севере в Голландии жили племена, называвшие себя Славяно-Вилтами. (См. ст. Славяне – предки Голландцев Славяне – предки Голландцев. (tart-aria.info)_

Теперь для меня важно найти и привести доказательства того, что Рутены Бельгии не только были потомками Скифов, тех, что стали называться Кельтами, но и являлись родственниками Русов. Названия «Рутенов» с запада и «Рутенов» Московии – это не случайное совпадение!

Солидным и часто цитируемым историком 16-го века является Яков де Майер (Jacques de Meyer). В 1531 году вышел 10-ый том «Хроники Фландрии», где Майер пишет следующее:

«Cymbri, Ruteni seu Russi, Sueuii ac Frisii, Bataui, Frãci, Vadali, Gothi, Saxões, Huni, Scythæ , Dáni partim vno & eodem tépore partim temporibus diuerſis Flandrias in coluisse putatur. =

Кимбры, Рутены или Руссы , Свевы а так же Фризы, Батавы, Фраки, Вандалы, Готы, Саксы, Гуни, Скифы , Даны частично в одно и то же время частично в разное время владели Фландрией ». (стр. 3-4)

Обратите внимание! Майер не делает различие между Рутенами (Ruteni) и Русами (Russi)! Для него это просто разночтение в названии одной и той же группы людей. Он их упоминает через союз «или».

И далее Майер делает просто выдающееся заключение, которое основывается на письменных источниках ещё более ранних авторов:

«De Cymbris et Russiis laudare possura vetustiores Flandricarum rerum scriptores, qui constanter tradunt majores nostros primum Cymbros, deinde Rutenos, denique Flandros dictos ab Flandberto principe, Clodionis Francorura regis nepote. = Древние фламандские писатели могли бы восхвалять Кимвров и Русских (Russiis), они постоянно рассказывают, что предками нашими были сначала Кимвры, потом Рутены (Rutenos) и, наконец, Фландры, названные так в честь Фландберто, внука Клодиона, короля Франков». (стр. 4). Iacobi Meyeri «Baliolani Flandricarvm rervm tomi X [...]: chronica flandriae», 1531. Flanders, 134 pages.

Вы тоже заметили? Говоря об одних и тех же людях и событиях, Майер в одном и том же предложении, – в одном случае употребляет слово «Русские (Russiis)» , а в другом «Рутены (Rutenos)». Похоже для него эти слова были тождественны. И заметьте (!), – автор считает этих Русов/Рутенов предками Фландрийцев!

В этом же издании 1531 года на странице 7-мь, Якоб Майер делает следующее замечание:

«Cattos, hoc est teste Alberto Crant, Saxones, Cymbros, Teutones, Ruthenos, Batavosque praecipuos (quantum video) originis nostra autores vicinos cognatosque constat fuisse populos. = Катты (Хатты?, – автор), как свидетельствует Альберто Крант, а так же Саксоны, Кимбры, Тевтоны, Рутены, Батавы (как это видно) – все, как утверждают наши авторы, были одним народом». (стр.7). Iacobi Meyeri «Baliolani Flandricarvm rervm tomi X [...]: chronica flandriae», 1531. Flanders, 134 pages.

Быть одним народом – значит говорить на одном языке, иметь общие традиции, внешне походить друг на друга, иметь родственные узы.



Все перечисленные здесь «кельтские» племена были одним народом, так как были из одного рода – скифского. Это единство чётко просматривается и в отчётах Юлия Цезаря о «варварах», которые он регулярно посылал в Рим Сенату.

Спустя 30 лет, в 1561 году, выходит новый, 17-ый том – «Комментарии к анналам Фландрии». В этой книге Якоб Майер подтверждает мнение, что нет никакого различия между Рутенами запада и Рутенами востока Европы.

Он пишет: «Rutenos siue Rotenos in Gallia vicisnos Tolofatibus, , Ruthenos haud procul è Polonis in ſeptentrione, Ruthenos item in Britannia & in Flandris fuisse inuenio .= Я нахожу Рутенов (Rutenos ) или Ротенов (Rotenos) в Галлии, соседями Толофатибусов (Цезарь располагает последних рядом с Нарбонами, – автор), Рутенов недалеко от Полонии на севере, Рутенов в Британии и во Фландрии». (стр. 1). Commentarii sive annales rerum Flandricarum libri XVII. (etc.) – Jacques “de” Meyer, 1561.

Далее он добавляет, что помимо выше перечисленных Рутенов, ещё есть:

«Rutheni autem septentrionales qui & Ruſsii & Rosolani & Roxolani atquea Metropoli sua Moſcovitæ vocantur, habent ciuitates præcipuas ſex Moscouiam, Fladimerum, Bleſcoviam, Nouigradiam, Smolnam, = … северо-восточные Рутены, которые называются и Руссии, и Росолани, и Роксолани, а в их метрополии их Московитами зовут, имеют главными городами Москвиам, Фладимерум, Блесковиам и Новиградиам; Смольнам». (Стр. 1). Commentarii sive annales rerum Flandricarum libri XVII. (etc.) – Jacques “de” Meyer, 1561.

То есть, все эти ранее перечисленные Майером Рутены, которых он так же попеременно называет «Руссии» (Русами), населяют земли по всей Европе, а именно: южной Франции, Фландрии (Бельгии), Польши, Британии и Московии! Поляки и Московиты – сто процентно из рода Славян.



Логично считать, что и Рутены Франции, Бельгии и Британии тоже когда-то являлись Славянами, но были онемечены и романизированы. Сомневаетесь? Зря.

Вот вам подтверждение тому, что Рутены были славянами.

Сам Майер пишет по этому поводу так, продолжая свою мысль о Рутенах-Московитах:

«Nihil magis simile veri est, quam nostros Ruthenos ex illis esse ortos, atque vel ex ipse Russia vel ex Britannia huc aduenissi = Нет ничего не вероятного, в том, что наши (западные, – автор) Рутены произошли от них (Московитов, – автор), и прибыли сюда то ли из России, то ли из Британии». (стр.1). Commentarii sive annales rerum Flandricarum libri XVII. (etc.) – Jacques “de” Meyer, 1561.

И далее:

«Notaui apud quendam, hoc litcus nostrum , Ruſsium littus fuisse dictum tempore C.Cæſaris. = Я (Майер, – автор) уже отмечал в отрывке, что наш берег, берегом Руссиум/ Ruſsium littus (Русским), называли во времена К. Цезаря». (стр. 1). Commentarii sive annales rerum Flandricarum libri XVII. (etc.) – Jacques “de” Meyer, 1561.

Пытаясь ответить на вопрос, как Русские (Рутены) появились на землях Франции и Бельгии, историк 16-го века, даёт очевидный ответ: «прибыли сюда из России», из славянских земель.



Он прямо указывает, что нет ничего странного в том, что Рутены Фландрии могут иметь русское происхождение.

Ну, или, как вариант, приплыли из… Британии!… Ничего себе разбежка!… Стало быть в Британии тоже жили Русы-Рутены-Славяне? Да. Именно так. Это стало очевидно, когда мне в руки попались старинные голландские хроники (в частности «Гаудская хроника» 1440 года и «Хроника Фрисландии» Эггерика Бенинга (годы жизни 1490–1562), а так же работа Петра Суффрида Леовардийского «Происхождение фризов» (1527-1597 г.г.), которые подтверждают факт того, что Славяне прибыли на западное побережье Европы с запада, с Британских островов.

Другими словами: освоение западных территорий Ассии (Азии) Славяно-Скифами происходило с двух направлений, – с востока по континенту и с запада, с Британских островов.



Скифы, попавшие в Британию через Средиземное море (а не по континенту) имели в своём составе множество родов, каждый из которых имел своё родовое имя. Ruten|Rus – могло быть одним из названий племени, входившего в состав Скифов-мореходов.



При этом часть соплеменников могла остаться в Скифии и продолжить род. Рутены Галли и Рутены Киево-Московии оказались разделены… Европой.

(О том, как Скифы оказались в Британии – тема отдельного исследования).

Давайте обратимся к ещё одному западному учёному Нового времени. Французский энциклопедист Мишель Антуан Бодран (Michael Antoine Baudrand 1633-1700 г.г.) — был кардинальским секретарём и, по совместительству, историком и географом.



Бодран оставил после себя прекрасную, скрупулёзную двух томную работу «Lexicon geographicum» («Лексикон географический»).



Я работала с изданием 1681 года «Parisini Geographia ordine litterarum disposita» («География в алфавитном порядке»).

Так вот Мишель Бодран так же называет в своей энциклопедии несколько Рутений, находившихся в разным частях Европы. Давайте их перечислим:

«RUTENI , populi Galliæ Plinio, qui Rhuteni & Rutheni Cesari , Rhutani Ptolemæo, in parte orientali Aquitaniæ extendebantur inter Gabalos ad orrum, Avernos ad Septentrionem, Cadurcos ad occasum, & Heleutheros ad Meridiem ubi nunc Rutenenſis provincia le Rouergue, & corum præcipua urbs erat Segodunum, quæ & Ruteni. – Рутены – народ Галлии (согласно Плинию), что есть Р(х)утены или Рут(х)ены Цесарские (Rhuteni & Rutheni Cesari, – здесь географ обращает внимание на разно написание слова, – автор), (располагался) на восточной стороне Аквитании, они простирались между Габалами до оррума, Аверни на севере и Кадурки на западе и Гелевтерос на юге.



Сейчас Рутения – есть провинция ле-Руэрг, их главным городом был Сегодун (Segodunum), который также принадлежал Рутенам». (стр. 186, издание 1681 года). Michaelis Antonii Baudrand Parisini Geographia ordine litterarum disposita … – Michael Antoine Baudrand – Google Books

Получается, что согласно Бодрану – это Рутения находилась в Галлии. Для нас здесь важно, что эта Рутения, ныне провинция ле-Руерг (provincia le Rouergue), как говорит энциклопедист, находилась во Франции. Идём дальше.

«RUTENI , populi Europe, qui & Russi Russiam Rubram Regionem Poloniæ inhabitantes = Рутены – жители Европы, как и Русские России, населяющие красный регион Польши». (стр. 186). Michaelis Antonii Baudrand Parisini Geographia ordine litterarum disposita … – Michael Antoine Baudrand – Google Books

Здесь речь идёт о других Рутенах, так же населяющих Европы. Эти Рутены соотнесены с русскими России и жителями Польши.



Но почему у народов, лежащих на таких огромных расстояниях друг от друга (Франция – Московия), одинаковые имена? Что ещё пишет Бодран?

«RUTHENICUS Sinus pars maris Orien talis five Balcici, verſus limites Ruſliæ Magnæ = РУТЕНСКАЯ бухта – восточная часть Балтийского моря, обращенная к границам Великой Руссии». (стр. 186). Michaelis Antonii Baudrand Parisini Geographia ordine litterarum disposita … – Michael Antoine Baudrand – Google Books

Логично полагать, что Рутенская бухта названа в честь Рутенов, населявших побережье Балтийского моря. А это уже север Европы.

В 1549 году Сигизмунд Герберштейн, посол и соглядатай германского императора Максимилиана Первого, нарисовал несколько карт Московии.



В том числе и карту рек (основных дорожных путей того времени), которая была опубликована в 1563 г. в Базеле (Basel). Надпись на месте Балтийского моря гласит: «sinus Livonicus et Ruthenicus. Ruthenorum seu Moscovitaru fines». = «Ливонский и Рутенский заливы. Территории Рутенов или Московичей».

(Источник: Stanford Libraries. Barry Lawrence Ruderman Map Collection. Title: (First Modern Map of Russia) Moscovia Sigismundi Liberi Baronis In Herberstein, Neiperg et Gutehnag Anno M.D XLIX. Imprint: Basel, 1563, uncolored ; 14.5 x 11.5)

Без комментариев.

Невероятно, но на западе также располагалась Рутения, только под названием Рутланлия.

«RUTLANDIA Rutlandshire provincia parva admodum Angliæ , inter Leiceſtriam ad occaſum , Lincolniam ad ortum , & Northantoniam provinciam ad Meridiem. = Рутландия , Ратландшир — очень маленькая провинция Англии, расположенная между Лестером на западе, Линкольном на востоке и провинцией Нортгемптон на юге». (стр.186). Michaelis Antonii Baudrand Parisini Geographia ordine litterarum disposita … – Michael Antoine Baudrand – Google Books

Обратите внимание, что Бодран называет английское графство старым именем – «земля Рутов», «Рут-ландия».



А вот современное произношение провинции Rutlandshire , несмотря на написание слова через прежнее «Rut», звучит уже как «Рат» – Ратландшир. Ох, уж, эти чаромуты….

Невероятно, но на западе также располагалась Рутения, только под названием Рутланлия.

«RUTLANDIA Rutlandshire provincia parva admodum Angliæ , inter Leiceſtriam ad occaſum , Lincolniam ad ortum , & Northantoniam provinciam ad Meridiem. = Рутландия , Ратландшир — очень маленькая провинция Англии, расположенная между Лестером на западе, Линкольном на востоке и провинцией Нортгемптон на юге». (стр.186). Michaelis Antonii Baudrand Parisini Geographia ordine litterarum disposita … – Michael Antoine Baudrand – Google Books

Обратите внимание, что Бодран называет английское графство старым именем – «земля Рутов», «Рут-ландия».



А вот современное произношение провинции Rutlandshire , несмотря на написание слова через прежнее «Rut», звучит уже как «Рат» – Ратландшир.



Ох, уж, эти чаромуты…

Ольга Семёнова-Роттердам



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Окончание следует.

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