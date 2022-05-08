Следы Рутенов ведут на Русь
Кто такие Рутены? Почему Ватикан обращался к русским правителям, как к королям Рутении? Зачем Рим запрещал браки между католичками Польши и Рутенами? Существует ли связь между Рутенами Галлии и Рутенами Московии?
Автор: Ольга Семёнова-Роттердам
Ведущая: Анна Ершова
На эти многие другие вопросы даст ответ историк, переводчик Ольга Семёнова-Роттердам. Никаких домыслов. Чисто научное исследование.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
#рутены #история #ОльгаСемёноваРоттердам #Русь
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.