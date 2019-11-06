Новости Украины и Новороссии 06 ноября 2019
- 15:23 На Кличко завели уголовное дело по факту воровства и госизмены.
- 09:54 Украинских прокуроров обязали пройти тест на интеллект.
- 09:13 Как нам обустроить Украину?.
- 07:40 Генпрокурор Рябошапка признался, что украинское общество «требует крови».
- 07:28 Странная «реконструкция» — в окрестностях Киева у памятника советским воинам выставили эсэсовский караул (ВИДЕО).
- 07:05 «Ты трепло, почему не в армии?» — житель Луганщины заткнул за пояс украинского «журналиста», не дав сказать ему ни слова (ВИДЕО).
- 04:49 Газа много, но вы держитесь: во что обойдётся Украине отказ от российского топлива.
- 03:05 Украине предрекают техногенную катастрофу.
- 01:20 В Киеве рассказали о «раковой опухоли» украинской экономики.
- Вчера 23:07 В Совфеде высмеяли претензии «Нафтогаза» к «Газпрому».
На Кличко завели уголовное дело по факту воровства и госизмены
На Украине открыто уголовное дело против гения афоризмов.
Бывшего вождя евромайдана, окрасившего себя в цвета мэра Киева, обвиняют в государстенной измене, коррупции и воровстве.
Национальное Антикоррупционное Бюро Украины открыла дела по статьям:
ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением),
ч. 2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды),
ч. 3 ст. 191 (хищение госсредств),
ч. 1 ст. 111 (государственная измена)
Также уголовные дела возбуждены в отношении заместителей Кличко за воровство и коррупцию.
Достаточно ожидаемый шаг, с учетом того, что Кличко отказывается уходить с насиженного места, а также практики давления на персонажей связанных с предшествующим режимом через НАБУ, которое открывает различные уголовные дела, самым громким результатом которых на текущий момент стала отправка Пашинского в СИЗО.
Не факт, что Кличко отправится туда же, пока что это выглядит как очевидная попытка давления, чтобы заставить его отвалить из Киева и уступить его персонажам связанным с Зеленским и Коломойским.
PS. И так, "тройка лидеров евромайдана" спустя 6 лет:
1. Яценюк стал долларовым миллиардером и отдыхает на заграничных курортах.
2. Тягнибок даже на Западе прочно ассоциируется с украинским фашизмом.
3. Кличко обвиняется в воростве, коррупции и государственной измене.
Вот такие вот вожди "революции гидности". Но им на смену, в рамках борьбы с олигархией, пришел самый богатый украинский олигарх Порошенко, которого в этом году сменила марионетка чуть менее богатого украинского олигарха. Достижения "революции гидности" налицо. Лучшие из лучших вошли во власть.
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Украинских прокуроров обязали пройти тест на интеллект
В среду, 6 ноября, начнется второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) — тестирование на общие способности и навыки.
«К сдаче экзамена допущены 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен по утвержденному ранее графику», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник.
Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый следующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего.
Таким образом, при даче правильного ответа на вопрос, следующий будет предложено с повышенным уровнем сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента.
«Тестирование будет проходить на компьютерах, которые не подключены к сети Интернет. Рабочие места для тестирования будут избираться прокурорами, которые проходят тестирование, самостоятельно», — говорится в сообщении.
На вербальный блок выделено 8 минут, на абстрактно-логический — 20 минут.
«В то же время стоит сосредоточиваться на правильности ответов, а не на том, чтобы пройти их все. Важно, что в каждом вопросе есть только один правильный ответ, кроме некоторых задач вербального теста, где нужно выбрать два варианта, о чем будет отдельно сообщено в условии задачи. Можно пропускать вопросы, не давая никакого ответа, но к этой задаче нельзя будет вернуться позже», — отметили в Генпрокуратуре.
Результаты каждого блока подсчитываются с помощью стандартизированных баллов по шкале от 55 до 145 баллов. Окончательное количество баллов за тестирование на общие способности и навыки выводится путем подсчета среднего арифметического по результатам обоих блоков.
«Прокуроры, которые наберут нужное количество баллов (проходной балл — 93), будут допущены к третьему этапу аттестации, который будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи», — рассказали в ведомстве.
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Как нам обустроить Украину?
Известный журналист Александр Чаленко в своем авторском Telegram-канале «Записки южнорусского человека» высказывает интересное мнение о будущем соседнего государства, которое буквально на наших глазах теряет свою субъектность.
«Тезисно. Считаю, что при развале Украины надо, исключительно мирным путем, отделить Новороссию, у которой 70–80% промышленного потенциала и 20 млн человек населения, и сразу же присоединить к России. Никакого промедления.
После этого Украина превратится в Большую Молдавию — сельскохозяйственную страну со столицей в Киеве.
Затем от Центральной Украины надо в обязательном порядке отделить Западную Украину.
Центральную Украину со столицей в городе Киеве следует переименовать в Малороссию, сразу же предоставить государственный статус русскому языку, запретить бандеровскую идеологию, украинский национализм, Мазепу с Петлюрой, жовто-блакытный флаг, трезуб, “Щеневмерлу”, снести памятник Грушевскому в Киеве, гривну переименовать в рубль, Раду в Думу, Киевский университет имени Шевченко в Университет святого Владимира, восстановить памятники царям, государственный флаг — Андреевский (белый Андреевский крест на малиновом фоне), герб — двуглавый орел с распятым апостолом Андреем на груди.
Полная денацификация: членам националистических и национал-демократических партий в гражданстве Малороссии должно быть отказано, отказано в гражданстве должно быть и лицам, которые до 17 сентября 1939 года не проживали на территории СССР (гражданство таким предоставляется особым способом по указу премьер-министра).
Малороссия — парламентская республика. Избирательная система — по партийным спискам. Деятельность ПЦУ и греко-католиков как антималороссийских элементов запрещены. Малороссия вступает в Союзное государство России и Белоруссии.
Почаевская Лавра передается от Западной Украины Малороссии.
На территории Западной Украины провозглашается новое государство — Рутения. Перед провозглашением Рутении Российская Федерация по требованию местных властей проводит миротворческую операцию по освобождению Западной Украины от украинско-бандеровских националистов. Столица во Львове. Рутения — конфедерация, в состав которой входят следующие свободные Земли: Галичина, Волынь, Подкарпатская Русь и Северная Буковина. Если рутены захотят, то Рутения может быть провозглашена конституционной монархией. На престол будут приглашены Габсбурги.
Если же рутены захотят Республику, то это будет парламентская демократия.
Бандеровская и украинская националистическая идеология запрещены. Членам праворадикальных партий и групп типа „Свободы” гражданство Рутении не предоставляется.
РФ заключает договор с Рутенией, в котором обговаривается защита русского национального меньшинства, интересов РПЦ, памятников и могил советским воинам.
Рутения может стать членом ЕС, при этом она нейтральное государство, суверенитет которого гарантируется РФ и ЕС».
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Генпрокурор Рябошапка признался, что украинское общество «требует крови»
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о существующих настроениях в обществе и отметил, что народ «требует крови».
По словам генпрокурора, общество поддерживает принятие крайних мер для возвращения доверия к ведомству. Он указал на то, что такие настроения в народе обусловлены усталостью украинцев от несправедливости. Информацией об этом глава ведомства поделился в интервью «Левому берегу».
Рябошапка считает, что доверие можно вернуть, в том числе, громкими посадками.
Генпрокурор отметил, что готов прислушаться к людям и выполнить то, что они хотят.
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Странная «реконструкция» — в окрестностях Киева у памятника советским воинам выставили эсэсовский караул (ВИДЕО)
Поселок-курорт Ворзель в Киевской области очень странно отметил 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Как сообщают местные жители, при содействии Ворзельского сельсовета, Бучанской ОТГ и лично ее секретаря Василия Олексюка (бывшего офицера, кстати), отдела культуры, национальностей и религий Ирпенского горсовета люди в форме солдат Вермахта и СС встали в почетный караул у братской могилы красноармейцев и возложили к ней цветы.
Конечно, необходимо отметить, что это были участники военно-исторической реконструкции.
Но данный эпизод хорошо свидетельствует, насколько для украинских чиновников стерлось понятие «свои и чужие» и чувство меры. Когда украинское государство годами, десятилетиями превращает историю в фарс и топчется по исторической памяти, это неизбежно приводит к разрушению души.
Особенно символично на фоне всего этого смотрится отбитая на памятнике буква «Д» в слове «отдавшим».
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«Ты трепло, почему не в армии?» — житель Луганщины заткнул за пояс украинского «журналиста», не дав сказать ему ни слова (ВИДЕО)
Тема разведения войск на Донбассе мучает украинских пропагандистов, и в попытках выяснить, зрада ли это и капитуляция, они периодически пристают к жителям Донбасса (по их сторону линии разграничения, само собой — прим. РВ).
«Русская Весна» уже показывала, как «журналисты» телеканала Порошенко нарвались на смелую женщину в Золотом, которая не побоялась сказать всё как есть. На этот раз в небольшом городке Рубежное в оккупированной Киевом части ЛНР юному хипстеру-пропагандисту телеканала ICTV не повезло встретить настоящего донбасского мужика, который мало того, что рубанул правду-матку прямо в камеру, но ещё и загнал юнца в угол неудобными прямыми вопросами.
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Газа много, но вы держитесь: во что обойдётся Украине отказ от российского топлива
Пока глава Минэнерго Алексей Оржель кичится «рекордными запасами» голубого топлива в хранилищах Украины, местные жители тем временем мерзнут даже с отоплением. Однако власти, отказываясь видеть очевидное, намерены расторгнуть контракт с «Газпромом». Во что обойдется Киеву отказ от российского газа?
Оржель горделиво заявил о том, что на Украине сейчас столько топлива, что хватит на несколько сезонов вперед без «поклонения» России.
По его словам, в подземных хранилищах очень много газа, что страна, в принципе, может обойтись без транзита. Так что вопрос о продлении контракта с «Газпромом» стал не особенно актуальным. Но зачем украинский министр так нагло и отчаянно врет?
Все дело в политике, как всегда. Украина одновременно строит из себя жертву, выставляя Россию «злой мачехой», и тут же заявляет о том, что вообще может обойтись без российского газа.
Вместе с этим «Нафтогаз» клепает новые, очевидно глупые, иски к «Газпрому».
Например, компания намерена поменять тариф на транзит газа (но зачем, если у вас в хранилищах лежит много-много запасов?) и потребовать компенсации в размере 11,8 млрд долларов за отказ пересмотреть тарифы в марте 2018 года. Просто «что»?
Москва тем временем не хочет прерывать транзит газа через Украину. Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает в конце 2019 года, и Путин давно дал всем понять, что открыт к переговорам и предложил отказаться от взаимных претензий.
Даже ходили слухи о том, что Москва предложила Киеву размен газового двухлетнего контракта на 2020–2021 годы на отвод сил по «формуле Штайнмайера» — цена 220 $/куб. Украина пока молчит.
А люди тем временем замерзли даже с отоплением. По состоянию на ноябрь, к системе подключили порядка 83% социальных объектов и 78% жилых домов — и это, считайте, почти зимой. В некоторых областях к отоплению подключили всего 50% — меньше всего в Одесской области, во Львовской и вовсе отключили теплоснабжение из-за сокращения расходов.
Учитывая реальное положение дел, а не сказки Оржеля, Украине нужен контракт на транзит газа. Не нужно отрицать очевидный факт, что без российского газа украинская ГТС просто развалится.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Украине предрекают техногенную катастрофу
Россия не будет заключать новый газовый контракт с Украиной, и точка. Строительство обходных трубопроводов на стадии завершения. Поэтому на украинской стороне либо согласятся продлить действующий договор, либо останутся без голубого топлива зимой.
В Киеве планировали договориться с Москвой сразу на 10 лет. Но условия, которые они предложили, — не выгодны для нашей страны. Логика украинских властей вполне понятна. Они хотели заключить длительный контракт на поставку газа по заниженной цене. А пока длится договор — Европа тем временем занялась бы ремонтом разваливающихся труб, который уже стоит крайне остро.
По каким-то непонятным причинам на Украине не понимают, что России невыгоден, да и не нужен контракт на длительный срок. Москва на это просто не пойдет. Да, действительно, РФ не успевает запустить обходные трубопроводы к началу нового года. Но это вопрос времени. Не запустит в первом квартале, значит запустит во втором. Так что, как ни крути, но России новое соглашение на несколько лет не нужно.
Несмотря на патовую ситуацию, на Украине не унывают. Там только сейчас стали подавать тепло в квартиры украинцев, при этом стоит учитывать, что на дворе глубокая осень. Министр энергетики Украины Алексей Оржель утверждает, что страна готова к отопительному сезону, хватит и угля, и газа, даже если РФ прекратит подачу газа после нового года.
Но не все разделяют оптимизм министра. Специалисты утверждают, что после завершения транзита газа из России Украину ждет катастрофа. Без продления договора «незалежная» замерзнет. К тому же потеряет еще один источник дохода в размере $3 млрд.
Эксперты по энергетике считают, что Оржель нагло врет, заверяя о необходимых запасах газа в украинских хранилищах. Власти Киева в данном конкретном случае рассчитывают на европейские страны. Они считают, что Европа вынудит Россию сохранить транзит газа через Украину. Но этого не произойдет. Для стран ЕС больше нет никакого прока тянуть на себе «незалежную» с ее проблемами. Страна больше не будет единственным транзитером.
Существует вероятность, что из-за нехватки топлива зимой его стоимость резко возрастет, многие украинские города останутся без газоснабжения.
Специалисты предрекают Украине техногенную катастрофу. Без транзита транспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Киеве рассказали о «раковой опухоли» украинской экономики
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.
«У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере.
Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция», — сказал он во время выступления на ток-шоу «Свобода слова» на канале «ictv» в понедельник вечером.
Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса раковой опухолью для украинской экономики.
«Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует», — считает Тарасюк.
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В Совфеде высмеяли претензии «Нафтогаза» к «Газпрому»
Сенатора Алексея Пушкова удивили суммы, которые «Нафтогаз» требует взыскать с «Газпрома».
Ранее глава украинской компании Андрей Коболев суммарно оценил претензии к российскому концерну в 22 миллиарда долларов.
«Нафтогаз прекратил основную работу и без устали считает мнимые долги Газпрома. И то у него 12 млрд выходит, то 22…А почему не 18.7 или 31.2 — неясно: в Нафтогазе и сами не знают, откуда такие цифры выходят. В общем, подсчеты в духе конторы „Рога и копыта“. Киевский нонсенс», — написал Пушков в Twitter.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Госдума РФ от имени Путина принимает закон об отправке солдат срочной службы в горячие точки воевать в Сирию, Африку и т.д. Для уничтожения русских детей на чужбине за интересы еврейского олигархата. А на Украине, на каналах телевидения идёт пропаганда об агрессивной России и Русском мире. Запад грамотно рассчитал, пусть русские солдаты афишируются как агрессоры против всех стран мира, а он, Запад,будет грабить эти страны. Причем, за счёт русского бюджета.Молодцы, французы и англосаксы!
Украинцы которые не желают идти в Европу имеют разнообразные возможности.
Можно переселиться на Дальний Восток или присоединиться к Донбассу (но только с оружием в руках).
После Нового года Россия улучшит яркость льгот для братьев и даже департирует на родину очень многих, которые мучаются в России в ожидании.
Но нападения на братьев не будет.