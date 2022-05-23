В сочинской резиденции Бочаров Ручей состоялась встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры общались в формате один на один.

В приветственной части, открытой для прессы, Путин отметил, что они с Лукашенко встречались не так давно в Москве и договорились провести отдельную встречу в Сочи, «потому что, действительно, обстоятельства требуют серьёзного, глубокого разговора». В первую очередь речь идёт о вопросах, связанных с безопасностью в регионе, с безопасностью двух стран и с экономикой.

«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика выдерживает санкционный удар, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Я сейчас не буду перечислять, в ходе беседы покажу Вам, что происходит, – сказал российский лидер. – Да, конечно, всё непросто, всё, что происходит, требует от экономического блока правительства особого внимания, особых усилий. И в целом, хочу это подчеркнуть, эти усилия дают положительный эффект. Это отражается и на уровне товарооборота между нашими странами. В прошлом году был достигнут рекордный уровень – почти 38,5 миллиарда долларов. Кстати говоря, переход в торговле с нашими партнёрами на национальную валюту, на рубли, тоже даёт о себе знать… Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали, – и в целом не в ущерб нашим партнёрам, я хочу это подчеркнуть, выполняя все свои обязательства. Мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля. Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового, мы в национальных валютах торгуем давно, и объёмы эти увеличиваются».

Путин заметил, что Союзное государство послужит фундаментом для дальнейшего развития. Этот процесс, по его словам, протекает «спокойно, без всякой спешки». Среди ключевых направлений он выделил промышленную кооперацию, сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве, «причём во всей его совокупности».

«Каждый шаг выверяем, с тем, чтобы каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, вовне, укреплял наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития», — сказал президент.

Лукашенко, в свою очередь, назвал текущую ситуацию «временем возможностей» и заметил, что западные страны лишь подтолкнули наши страны более интенсивно заняться своей экономикой.

«Вы знаете, очень важно, Вы как-то это отмечали, что экономика в России и вообще у нас в союзе [Союзном государстве] не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется: возьмите инфляцию, возьмите безработицу – она оказалась меньше, падает уровень безработицы, – обратил внимание он. – Это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами, чтобы мы тут не переборщили. Поэтому неожиданные вещи происходят. Но это для них неожиданные, мы-то ожидали, что это будет, это время возможностей. И они, сами не понимая того, Запад, нас подтолкнули заниматься более интенсивно своей экономикой».

«Наши правительства по нашему поручению определили основные направления по импортозамещению, даже посчитали, во что это обойдётся. Деньги совсем небольшие, не хочу сейчас публично называть, потому что они примерные, ну совсем смешные деньги. Но мы выйдем по основным моментам, где не хватает комплектующих и прочее, на хорошее импортозамещение, — заявил глава белорусского государства. – Я уже не говорю по линии безопасности. Мы уже хорошо работаем в сфере безопасности по производству того, что нужно нашей совместной армии, которая здесь действует. Поэтому в экономике, действительно, спасибо им, что дали нам толчок к собственному развитию. У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии. А что происходит там – они явно недооценили. Они жили, читая свои СМИ, и получили: и инфляцию, и прочее. “Путин виноват”, там во всём виноват Путин».

«Мы с ним серьёзно поговорим», – шутя отметил российский лидер.

«Да, – засмеялся президент Белоруссии. – Поэтому здесь у нас неплохо складываются дела».

Рассуждая о внешних угрозах, Лукашенко заявил о настороженности Минска по поводу действий Североатлантического альянса. «Натовцы концентрируют всё-таки на западных рубежах войска, – констатировал он. – Есть интересные какие-то вещи, неожиданно, на Украине… Нас, да и Вас это должно беспокоить, наверное, тоже, что они, политики, уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти, помочь таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности – это и стратегия по Западной Белоруссии. Поэтому мы ухо востро держим, и, как я говорил, ещё украинцам придётся нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция».

Лукашенко согласился, что на переговорах целесообразно уделить внимание вопросам безопасности: «Я Вас поддерживаю, здесь у нас проблем немало. Но мы их будем решать, мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили: наше дело правое, и рано или поздно мы всё равно победим».

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости