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Экономика России выдерживает удар и адаптируется к санкциям

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Арабский взгляд на санкционную войну США против РФ.

Экономика России выдерживает удар и адаптируется к санкциям

Сокращение безработицы и уровня инфляции, а также более низкие, чем ожидалось, показатели дефляции — российская экономика демонстрирует отличную устойчивость к западным санкциям. Все благодаря энергетическим ресурсам, но в долгосрочной перспективе Москве все же предстоит решить некоторые проблемы.

По словам ее властей, инфляция снижается и все рабочие места заняты, что противоречит прогнозам многих финансовых экспертов о грядущем крахе российской экономики. Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) поддержал точку зрения России, отметив, что рецессия будет менее масштабной, чем ожидалось, благодаря экспорту нефти и относительно стабильному внутреннему спросу.
МВФ прогнозирует, что падение ВВП в России составит всего 3,4% в течение всего года, что далеко от катастрофического прогноза, сделанного в марте после начала военной операции на Украине.

Кроме того, МВФ указывает на устойчивость экспорта сырой нефти и внутреннего спроса при усилении поддержки фискальной и денежно-кредитной политики и восстановлении доверия к российской финансовой системе. В сентябре Владимир Путин подчеркнул: "Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден".
По его словам, это нашло отражение в снижении уровня безработицы до самого низкого показателя в 3,8% и инфляции до 13,7% в течение одного года. Как известно, уровень безработицы и инфляции достигли рекордно высоких значений весной после первого пакета международных санкций.

"Можно сказать, что влияние первых санкций прошло, особенно в финансовом секторе, — говорит заместитель главного экономиста Института международных финансов Елена Рыбакова. — России удалось подготовиться и адаптироваться к санкциям".

Дипломатическое и экономическое расхождение с Западом ускорило сближение Москвы с Пекином, ее энергоемким соседом, с которым страна имеет общую границу протяженностью более 4000 километров.
"Перед лицом практически недостижимого европейского рынка компании вынуждены искать альтернативы в других регионах, особенно в Азии и Турции", — говорит профессор Московского государственного университета Наталья Зубаревич.
Москва и Пекин заявили о желании оплачивать газовые контракты в рублях и юанях, что является победой России по снижению зависимости ее экономики от доллара.

Кроме того, Москва высоко оценила заявление альянса ОПЕК+ на прошлой неделе о намерении резко сократить добычу нефти, что вызвало гнев Вашингтона. Российская сторона может извлечь большую выгоду из повышения цен на черное золото.
Трудности, с которыми столкнулись европейцы и "Большая семерка" при определении цен на российскую нефть, способны помочь российской экономике преодолеть все препятствия. Однако структурно она окажется в зависимости от непредвиденных энергетических доходов, а сектора с более высокой добавленной стоимостью ожидает дальнейший спад.

Усиление изоляции, вероятно, обременит тех, кто зависит от зарубежных стран с технологической точки зрения, тем более что обещания относительно создания альтернативных российских продуктов пока не претворены в жизнь.
В частности, Россия сталкивается с нехваткой деталей, необходимых для сборки автомобилей. В середине сентября, например, японская компания Toyota закрыла сборочный завод в Санкт-Петербурге из-за дефицита ключевых материалов.
Еще одной проблемой является европейское эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 декабря. Оно будет предшествовать запрету на нефтепродукты, запланированному на февраль 2023 года, когда российская экономика особенно зависит от энергоносителей.
Отметим, что по данным Минфина России, в период с января по август 2022 года более 40% федеральных доходов приходилось на продажу газа и нефти.

(с) "Asharq Al-Awsat"

https://inosmi.ru/20221016/sanktsii-256780092.html – цинк
https://aawsat.com/home/article/3926966/الاقتصاد-الروسي-يمتصّ-الصدمة-ويتكيف-مع-العقوبات – оригинал на арабском

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7918553.html
Метки: арабы, газ, Европа, Китай, нефть, Россия, санкции, США, экономика, энергоносители
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