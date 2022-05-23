Почему экономическая система СССР перестала работать?
Почему советская экономика стала буксовать после 1956 года, и в итоге совсем перестала работать? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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