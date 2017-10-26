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Витязь на распутье, или Перестать холить в себе зверя и потакать ему

17:11. 26 октября 2017 Просмотров - 179 8 коммент. Опубликовал:

Résultat de recherche d&apos;images pour &quot;ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ…&quot;Российская экономическая система сегодня находится точно посредине между прогрессивным, цивилизованным устройством экономики и его антиподом: экономической бойней.

Россия находится в стадии «благотворительного патернализма», равноудалённого и от гарантий социального государства, и от «карнавала смерти» инфернальной «демоНОкратии».

И тут нужно подробнее объяснить читателю, в чём мы застряли, где выход наверх, а где провал в окончательный низ…

С точки зрения всей цивилизации (который, кроме крайних маргиналов, веками никто и не пытался опровергать) – идеалом выступает экономическая система гарантированного жизнеобеспечения.

Власть гарантирует людям определённый набор благ, причём у этого есть две стороны: присяжная и технологическая.

Власть присягает (клянётся), что будет обеспечивать человека по нормативу, и создаёт для этого технические возможности: ведь мало хотеть, нужно ещё и мощности иметь, дабы удовлетворить гарантированный спрос.


Такая власть является для населения экономически-идеальной. Она, во-первых, не хочет бросать гражданина в беде, а во-вторых, технически способна ему реально помочь. У неё есть и желание и средства.

Нетрудно заметить, что мы описываем устоявшую и преодолевшую временные трудности снабжения советскую систему Госплана.

Исторически эта система существовала очень недолго, не имела достаточного для неё уровня технических средств (например, современных компьютеров и интернета) и подвергалась извне чудовищным сотрясениям.

Поэтому здания в законченном виде мы не увидели, мы наблюдали только строительную площадку со всем её строительным мусором и хламом.

Вообразите, что система Госплана существует и по сей день (или возрождена). У неё был бы совершенно другой уровень возможностей! Считают-то уже не на счётах, таблицы сводят уже не на перфокартах! Каналы связи и обратной связи на порядок более быстрые и совершенные! Исходя из этого я и вижу идеальную экономику.

На основе всех современных технических средств человек формирует заказ. Ему не нужно стоять в очереди за колбасой – он просто написал за месяц вперёд, сколько колбасы ему нужно, и ему в положенный срок доставили, либо в пункт получения, либо на дом.

Эта система совершенствует производство, поскольку оно избавляется от нехваток – и в то же время от экологически обременительных излишков, попросту сгнивающих без употребления.

Но эта система совершенствует и человека, развивает его интеллект и ответственность. Человек учится планировать на длительное время, и через это развивается его ум, человек становится менее эмоциональным и более рациональным, у него всё меньше внезапных нелепых капризов, а каждое решение – хорошо продумано.

Ведь человек и стал-то человеком – когда попытался в первый раз планировать своё будущее, а не просто плыть по течению случайных событий…

Система именного планового заказа (фьючерсного контракта) – не только полезна для экологии, ибо избавляет природу от излишнего мусора, утилизированного невостребованного продукта и упаковочных отбросов, затрат топлива и энергии (и связанных с ними выбросов) на производство ненужных вещей. С точки зрения экономики плановый именной заказ снижает себестоимость продукта. У человека получается возможность покупать продукт значительно дешевле, чем на свободном рынке[1].

Словом, именной плановый заказ – оптимизирует производство, защищает экологию, минимизирует отпускную цену, минимизирует число спекулятивных посредников, и, помимо всего прочего, способствует умственному и нравственному развитию потребителя.

Когда покупки планируешь на год вперёд – приходится думать гораздо интенсивнее, чем во время безмозглого сиюминутного «шоппинга»- бессмысленного и беспощадного.

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Экономический либерализм можно выстроить из нашей картины «от противного». То есть, если всё перевернуть на 180°. Никто ничего не планирует, все живут (или не живут) – на «авось», как получится. Власть послала сограждан на три буквы, или, иначе говоря, «дала им свободу»: делайте, что хотите, ко мне не приставайте! Производители мечутся, пытаясь обмануть потребителей. Потребители мечутся, пытаясь обмануть производителей. В итоге все обманывают всех и уровень жизни неуклонно снижается…

Про экологию болтают, но так как она общая проблема, а у каждого – свои проблемы, то это «разговоры в пользу бедных» Реально экологией никто не заморачивается – пока мафии не нужно задушить конкурента под экологическим предлогом. Стоимость красочных упаковок – то есть сразу для помойки произведённого продукта – составляет до 40% стоимости товара.

Интеллектуальное развитие человека подменяется его «свободой самовыражения». Вместо того, чтобы учиться считать и познавать мир – человек учится только качать права и заедать ближних.

В итоге, естественно, производство то производит слишком мало товаров, то наоборот, слишком много. В одном случае очень плохо потребителю, в другом – очень плохо производителю. Поскольку большинство людей и покупатели, и производители, то им плохо всё время.

Наступает время КАРНАВАЛА СМЕРТИ…

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«Карнавал смерти» – законченная форма либерального уклада, в котором праздник успеха и похороны неудачников совмещаются в одно мероприятие. Кто-то выиграл, сорвал куш и пирует, орёт от радости. И тем заглушает вопли о помощи того, кого в это же самое время душат, убивают…

При карнавале смерти песни, пляски, веселуха следуют с убийствами "через запятую", и трудно различить, где кончается одно и начинается другое.

В сущности, это перенесённая в человеческое общество первобытная саванна. Запах торжества хищника, терзающего жертву, смешивается до неразличимости с запахом ужаса расчленяемой жертвы.

Законченный либерализм (освобожденчество) – это такое поведение людей, как если бы цивилизация, со всеми её ограничениями, вообще не начиналась. То есть она остаточно присутствует, в качестве вещи из прошлого, как археологический артефакт, но в действии уже участия не принимает (как фортепьяно в доме, где на нём все разучились играть).

Если хотите посмотреть карнавал смерти на видео – не пожалейте пяти минут времени, наберите в поисковике клип группы ВИА Гра «Убей мою подругу»… Вот уж где всё снято «от и до»! Убийство между хихиканьями, хихиканья между убийствами, хаос в блёстках, плюс эротизм, специально подобранные «породистые» девахи, которые должны (как это и бывает в житейской практике карнавала смерти) отвлекать животными мыслями от сути происходящего…

И, что тоже очень характерно, всё в шутку: и жизнь в шутку, и смерть в шутку. Поскольку всё шутейное (а народное имя сатаны – «Шутейка», или «Лукавый», т.е. шутник) – сняты грани между добром и злом, умным и глупым, красивым и безобразным. Всё в перемешку – это и есть карнавал смерти.

Клип «выстрелил» в 2002 году, на пике либерального кошмара. Сейчас бы такой, со столь красочными деталями карнавала смерти, наверное, уже не сняли бы. Хихикающие советские пожилые ведущие, хихикающий старенький дирижёр, убийство в атмосфере праздника… Кровавый абсурд – смех, подменяющий выражение ужаса на лице…

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Между двумя полюсами – миром рацио и миром окончательной зоологии, расположился современный российский экономический уклад. Он, что называется, «ни туда, ни сюда». Патерналистическая благотворительность не является ни убийственной, ни обязательной. Она – хотя бы в общих чертах – приостанавливает карнавал смерти, но её милости – скорее каприз, чем закон.

Чтобы это понять, вообразите бытовую ситуацию: к вам на порог приполз умирающий от голода нищий. Вы, как добрый человек, помогли ему, покормили. Потом и на второй день, и на третий… Нищий привык у вас столоваться. А потом вдруг выходит закон, по которому вы теперь ОБЯЗАНЫ его кормить! Ничего себе поворот?

Вы как бы снизошли к неудачнику, от доброты сердца ему помогли, и даже неоднократно – а теперь на вас его повесили, как обязаловку!

Любому такое было бы обидно. И власти (её персоналиям) тоже обидно. Одно дело – швырнуть милостыню, когда есть и возможности и настроение. Совершенно другое – принять на себя уже не право, а обязанность кормить и содержать тех нищих, которым ранее добровольно подавал, если хотелось…

Кремль не хочет карнавала смерти на костях страны и народа – но он не хочет и принудиловки в деле обеспечения народа.

Когда ты из доброго барина превращаешься в обслуживающий персонал, и тебе даже спасибо говорить не обязаны – потому что ты не милостыню даёшь, а обязанности свои служебные исполняешь…

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В 1980 году средняя зарплата составляла, если говорить о натуральных, устойчивых, сопоставимых величинах, 1084 в кг. картофеля. В 1983 году – 1144 кг. В 1988 году – 1250 кг.

В лучшем из путинских годов, 2008 – превысив более чем в три раза уровень 90-х годов, средний заработок в реальных величинах составил 1036 (в кг. картофеля). Потом пошло на спад, 2009 – 849 кг, 2010 – 718 кг… В общем и целом потребление в РФ с 2008 года сократилось более чем на 14%. Сокращается оно с уровня, составляющего меньшую величину, чем в 80-х годах прошлого века(!).

Но дело же не только в натуральных величинах. Как мы видим из статистики, да и просто помним – в советское время средняя зарплата постоянно росла. За это советскую власть никто не хвалил, и даже наоборот: ругали, что медленно. Исходили из того, что такой рост – ОБЯЗАННОСТЬ, ВМЕНЁННАЯ ВЛАСТИ. Это не то, что она такая добрая – нам дарит от души. Она всего лишь выполняет свою функцию…

Что касается власти пост-советской, после «великой криминальной революции» – то она сделала заботу о населении для себя добровольной. Не то, чтобы она злая – когда может, подкидывает деньжат…

С 1999 по 2014 гг. Путину удалось увеличить потребление почти в три раза (плюс 197%). Но рост-то шёл тогда от концлагерной ельцинской пайки!

Для сравнения: за вторую половину правления Л.И. Брежнева, длившуюся 8 лет (1974-1982 гг.) и вошедшую в историю страны как эпоха застоя, ВВП СССР увеличивался на 1,6 % в среднем в год. Это воспринималось современниками (нами?) как черепаший шаг! Это заставляло ругаться и проклинать…

Потому что обеспечить рост – для старой власти это было обязанностью, а для дегенеративного пост-советского устройства – лишь правом. Хочу и могу – повышаю уровень жизни (я же добрый!). А надоело возится – могу и снизить, и всем пофиг…

Безусловно, вместе с крахом СССР мы имеем чудовищный общецивилизационный провал, который нельзя измерить ТОЛЬКО килограммами реальных величин.

Да, факт: в 1988 году средний человек зарабатывал 1250 кг. картофеля, в 2010 – 718 кг. Конечно результат (-532 кг.) в пользу прошлого(!) века впечатляет. Ведь новый век всегда имеет фору по сравнению с предыдущим, значительную фору! Проиграть прошлому веку – само по себе нонсенс, а уж тем более с таким разгромным счётом, доказывая, что четверть века росли наоборот, вниз…

Но, однако, выплывает нечто более важное, чем просто минус килограммы реального, товарного веса заработка. Всплывает принципиальное изменение отношения власти к снабжению населения.

То, что платёж человеку стал меньше – само собой. Но кроме того, изменилось ведь и отношение власти к платежу: власть перестала считать даже этот, сниженный, платёж – обязательным и сделала его добровольным. Могу, хочу – плачу. Надоело обеспечивать рост – бросила. И никто мне не указ…

Понятно, почему такой подход ОЧЕНЬ УДОБЕН власти, и признаётся ими куда лучше брежневского. Но понятно и другое: почему такой подход анти-цивилизационен, почему он влачит всех нас из модерна в архаику…

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С одной стороны мы, пережившие карнавал смерти в 90-е, всеми силами приветствуем эпоху патерналистской благотворительности. Понятно, что она лучше первобытных джунглей в стиле «убей мою подругу». С другой стороны мы, как представители человеческой цивилизации, насчитывающей более 5 тыс. лет, подчеркиваем, что конечный пункт добровольной нравственности – принудительный закон.

Всякая нравственная норма развивается через три стадии:

1. Стадия дикости. Нравственная норма вообще отсутствует (как при Ельцине).
2. Нравственная норма возникает как добровольный выбор некоторых добродетельных людей.
3. Нравственная норма становится консенсусом подавляющего большинства и принимает форму закона с принудительным механизмом.

На добровольной благотворительности ничего закончиться не может (хотя благотворителям хотелось бы, чтобы всё на ней и закончилось).

Человечество уже один раз проходило это, что сорвал ад ельцинизма: добровольность поддержания нищих со второй половины ХХ века во всех странах мира стала законом и обязанностью для богатых и власть имеющих. Есть ли иной путь?

Да, есть: в первобытную саванну, к хищному зверью. Нравственная норма не может остаться произвольным поступком. Или она движется в сторону законодательного закрепления, или она движется в обратную сторону, к полной отмене.

Такова, например, судьба содомии: сперва её перестали карать по закону, оставив общественно-порицаемым деянием, а потом испарилось и общественное порицание. Содомия стала нормой жизни и даже особой привилегией на Западе

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Если мы не движемся в векторе цивилизации – мы неизбежно начинаем откат обратно в дикость. Весь пост-советский период есть колоссальный откат в варварство, где-то средневековое, где-то и первобытное. Необходимо вооружится ОТЦ[2] и стать ВНУТРЕННЕ цивилизованным человеком.

Выделить в себе зверя – а затем локализовать его в клетку, как делали десятки колен наших предков. Перестать холить этого зверя и потакать ему!

Это трудно – но не невозможно. А главное – в рамках общечеловеческой цивилизации этому нет никакой альтернативы.

Либералы – не просто клоуны и бестолочи. Они воплощение Зверя с большой буквы, который считает всё, что было с начала государственности (и появления государственного регулирования, государственной цензуры) – ошибкой.

Если мы уступим этому зверю – то он всех нас сожрёт. Это нужно помнить, как «Отче наш»…

[1] На свободном рынке сбыт не гарантирован, и потому торговец вынужден включать риск убытка за нераспроданные товары в цену распроданных. Например, если гарантированно берут 100 роз, то можно сделать накрутку всего в 1 рубль – и будешь со 100 рублями прибыли. Но если из 100 роз у тебя купили только 90, то 10 увядших составили твой убыток.

Его нужно покрывать из цены проданных роз, больше неоткуда. Если эти розы обошлись тебе в 99 рублей, то минимальная ценовая накрутка в 1 рубль не прокатит никак: убыток 990 рублей, а прибыль 100?

Словом, если нет гарантий сбыта товара – то ты вынужден продавать его дорого. Если же есть гарантии сбыта всей партии товара, то появляется возможность продавать его с минимальной накруткой.

[2] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации.



А. Леонидов


***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, госплан, Запад, леонидов, либералы, нравственность, Россия, система, советский, ссср, цивилизация, человек
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8 коммент.»

  • 15917 7433
    Ursus 26 октября 2017 в 18:13 Ссылка Пометить
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    Если реальная зарплата за одну и ту же работу стала меньше, вывод может быть только один – кто-то стал слишком много воровать. И это не Обама.

    Инфляции, девальвации, реновации – просто словесная мишура для отвлечения внимания от этого факта.

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  • 314 40
    Странник 26 октября 2017 в 18:51 Ссылка Пометить
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    Справка.
    Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в январе 2017 года составила 35369 рублей. Или 30,8 тысяч рублей после вычета подоходного налога в размере 13 %.
    30800р. : 16р.(цена картофеля в магазине “Пятёрочка” на 26.10.2017) = 1925 кг.

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      Ursus Странник 26 октября 2017 в 18:54 Ссылка Пометить
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      Это много? И у меня сомнения насчет 35 тыс. Даже если сложить зарплату Сечина с зарплатой обычного работяги не выйдет средняя 35. Думаю медианная тыс 25-30.

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        Странник Ursus 26 октября 2017 в 19:28 Ссылка Пометить
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        Ursus или Gringo – есть люди которые трудятся, а есть которые своей профессией выбрали гадить на Государство, народ веру и т.д.. Они другого не умеют. Только и мечтают как бы загнать Россию в 90_е. Это их профессия – профессия Родину продавать, хотя судя под какими флагами ты выступаешь это чувство тебе чуждо.. Ну а если ты к России не имеешь ни какого отношения, что ты тут воняешь? А воняешь ты потому, что ты просто враг.

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          Ursus Странник 26 октября 2017 в 19:32 Ссылка Пометить
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          Не нужно смешивать Родину и паскудный режим.
          Ты как-то быстро перешел на личности. Нодовец или просто туповат?

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      serjoza Странник 26 октября 2017 в 19:02 Ссылка Пометить
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      это средняя-что за формулировка?.Тут не надо цепляться к цифрам..вот на западе тоже самое..там уровень благосостояния так и остался на уровне 1958 года.

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        Странник serjoza 26 октября 2017 в 19:29 Ссылка Пометить
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        serjoza (1534), сережа (92), serjoza65 (30), sergei (23), cергей (3), сергей (3), клим чугункин (1)
        Извини, с генетическим мусором не общаюсь.

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    serjoza 26 октября 2017 в 18:58 Ссылка Пометить
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    супер статья очень хорошая информация ..ПОЛЕЗНАЯ…дебилам рекомендуемая,а что ходят и голосуют за Единую Россию.за партию негодяеев.

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