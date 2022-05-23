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Брифинг Минобороны России (23.05.2022 г.)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской Народной Республики. Также в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман Луганской Народной Республики. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два – в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области. Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунаровск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовая Харьковской области. Кроме того, перехвачены: над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной автомобильной техники.   

Источник: https://t.me/mod_russia/16051
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