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Война и мир Бориса Васильева | Центральное телевидение

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Война и мир Бориса Васильева
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Русский писатель, лауреат Государственной премии СССР Борис Васильев в 1941 году ещё, будучи школьником, ушёл на фронт. Служил в 8-м гвардейском воздушно-десантном полку 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время боевого сброса 16 марта 1943 года попал на минную растяжку и с тяжёлой контузией был доставлен в госпиталь. После этого случая покинул ряды действующей армии.

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"Центральное телевидение" – это телевидение вечных ценностей: документальные и исторические фильмы, ток-шоу, программы о науке и культуре, медицине, путешествиях и кулинарии.

На телеканале – авторские проекты известных телеведущих: Д.Дибров, Б. Ноткин, Л.Млечин, И.Усачев, А.Ширвиндт, культовые телешоу: «Жена. История любви», «Мой герой. с Татьяной Устиновой», «Фабрика мысли», «Временно доступен» ,«Сто вопросов к взрослому», а также золотая коллекция документального кино, фильмы о звездах, познавательные и развлекательные проекты.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iFNXNvPcL6E
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