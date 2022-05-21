Война и мир Бориса Васильева

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Русский писатель, лауреат Государственной премии СССР Борис Васильев в 1941 году ещё, будучи школьником, ушёл на фронт. Служил в 8-м гвардейском воздушно-десантном полку 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время боевого сброса 16 марта 1943 года попал на минную растяжку и с тяжёлой контузией был доставлен в госпиталь. После этого случая покинул ряды действующей армии.

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