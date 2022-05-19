Менгеле. Нацист, ушедший от наказания/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Егор Яковлев рассказывает о нацистском враче, проводившем опыты над узниками Освенцима – «ангеле смерти» Йозефе Менгеле.
Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова 31 марта 2022 года. В связи с актуальностью темы публикуем его на «Цифровой истории».
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0:00 Менгеле не один такой: другие нацистские врачи
3:23 Кто такой Менгеле
21:22 Злодеяния Менгеле в Освенциме
27:23 Побег Менгеле
31:33 Поиски Менгеле и других нацистов
Расписание экскурсий Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip
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