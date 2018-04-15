Как американские спецслужбы применяли опыт нацистов по контролю над сознанием

Источник: russian.rt.com

65 лет назад была запущена секретная программа ЦРУ по контролю над сознанием MK-Ultra Monarch. Официально она считается последним масштабным исследованием подобного рода в США. В общей сложности эксперименты, целью которых была разработка эффективных методов воздействия на разум человека, длились более 20 лет. В своих трудах американцы опирались на «достижения» нацистских учёных. По словам экспертов, от подобных опытов в Штатах не отказались до сих пор, хотя сейчас они носят иной характер. Как в Америке пытались промывать мозги по рецептам Третьего рейха, разбирался RT.



«Наследство» Третьего рейха

Преамбулой к масштабным научным опытам США по контролю над сознанием стала операция Paperclip («Скрепка»). Штаты стремились завербовать учёных Третьего рейха. В частности, благодаря этой программе Вашингтон смог завершить Манхэттенский проект по разработке ядерного оружия.

Американцы оценили потенциал многоплановой научной работы, проведённой Третьим рейхом, и сделали всё возможное, чтобы технологические наработки нацистов, а также многочисленные исследования психики и психологии человека не оказались в распоряжении СССР.

Так, спецслужбы США сразу после окончания военных действий на территории Европы нелегально переправили через океан более 1,7 тыс. ведущих психологов, психиатров, а также физиков и биологов из бывшей нацистской Германии, сфальсифицировав их биографии. Прошлое «лучших умов Третьего рейха» Вашингтон не интересовало.

В первую очередь группа немецких учёных принялась за разработку ракетных установок, двигателей и боеголовок, однако через несколько лет США привлекли иммигрантов к разработке психологического оружия.

Программа контроля над разумом Blue Bird («Синяя птица») проводилась в 1950—1953 годах. Перед тем как её запустить, руководство ЦРУ поручило полковнику Шеффилду Эдвардсу изучить документы Нюрнбергского процесса, содержавшие информацию о методиках пыток и допросов, которые применяли нацисты.

Перед группой специалистов стояла задача подобрать методы, позволяющие подчинять разум другого человека и в результате достичь такого уровня контроля над сознанием, чтобы человек мог исполнять любые приказы против своей воли, забыв об инстинкте самосохранения.

Зомбирование проходило в несколько этапов. Для начала человека на долгое время лишали сна, пищи и тепла, оказывали мощное психологическое давление. На втором этапе, когда подопытный уже плохо контролировал свои действия, ему давали наркотические вещества, повышая таким образом его внушаемость. Затем объект опыта заставляли выполнять определённые действия с помощью гипноза. Однако после этого у подопытного вызывали психогенную амнезию. Наконец, на пятом этапе человеку подавали специально разработанный условный сигнал, после которого он должен был выполнить все действия, на которые был запрограммирован. В случае, если эксперимент оказывался неудачным, все этапы повторяли заново.

«Перед своей нацией мы были непогрешимы»

В скором времени Blue Bird эволюционировала в проект Artichoke («Артишок»), а позже — в MK-Ultra. Первый проект был назван в честь любимого овоща директора ЦРУ.

«Перед своей нацией мы были непогрешимы. Все самые сложные и опасные опыты, порой с летальным исходом, мы проводили не на американцах и не в Штатах, а в Западной Германии, на иностранцах», — вспоминал один из руководителей проекта, офицер ВМС США Сэмюэл Томпсон.

В августе 1952 года американский самолёт с тремя сотрудниками ЦРУ на борту вылетел в Западную Германию. Незадолго до этого профессор Ричард Уэндт, руководитель факультета психологии одного из университетов Рочестера, доложил начальству, что ему удалось разработать «сыворотку правды», благодаря которой у человека можно было выпытать любые секретные данные. Её основными компонентами были транквилизатор (секонал) и психостимулятор амфетаминовой группы (декседрин).

Для опытов на территории Германии отделение ЦРУ во Франкфурте выделило два загородных конспиративных дома, которые круглосуточно охраняли американские военные.

Первым подопытным стал подозреваемый в шпионаже в пользу СССР. Эксперимент с применением сыворотки длился три дня, однако никаких результатов не дал. Затем американцы провели ещё несколько опытов, но они также оказались неудачными. После этого программу решили закрыть.

Однако перспектива контролировать умы была для американцев слишком заманчива. Следующую программу под руководством директора ЦРУ Аллена Даллеса MK-Ultra Monarch, по некоторым данным, разработал Ангел Смерти из Освенцима — нацистский врач Йозеф Менгеле.

Йозеф Менгеле © Wikimedia Commons/Public Domain

Своим названием проект обязан одноимённому виду бабочек. Как выяснилось, под действием электрошока перед глазами человека возникают световые пятна, по форме напоминающие бабочек. В этом насекомом американцы усмотрели и символический смысл: метаморфозы на всех этапах развития бабочки напоминают идею «преобразования личности» в рамках MK-Ultra Monarch.

В ходе проекта, длившегося с апреля 1953 года до конца 60-х годов, были разработаны и испытаны химические средства воздействия на психику человека.

В психиатрической клинике The Allan Memorial Institute в канадском Монреале психиатр Дональд Камерон продолжал эксперименты с наркотическими веществами. Особое внимание учёный уделил препаратам нервнопаралитического действия, всевозможным вариациям ЛСД, а также психотропным веществам. Камерон применял и электросудорожную терапию.

globallookpress.com © Three Lions

Объектами экспериментов стали пациенты института с различными невротическими и тревожными расстройствами. При этом ни один из больных не был до конца проинформирован о сути и последствиях предлагаемого «лечения».

Медикаментозная терапия проводилась на протяжении нескольких месяцев. Подопытных вводили в коматозное состояние, при этом на магнитофоне воспроизводились повторяющиеся команды. Таким образом учёные рассчитывали выработать методику стирания памяти и полностью переформатировать личность.

Однако после того, как один из пациентов The Allan Memorial Institute скончался, деятельностью клиники заинтересовался конгресс США. Но в 1973 году ЦРУ уничтожило основные отчёты MK-Ultra Monarch, из-за чего расследование зашло в тупик. В итоге программа была закрыта. Она считается последним проектом ЦРУ по контролю над сознанием.

В 1992 году психолог из университета Юты, известный своими исследованиями в области клинического гипноза, Коридон Хаммонд выступил с докладом «Гипноз при MPD (множественном расстройстве личности)». Учёный подчеркнул, что сотрудники ЦРУ, проводившие опыты в 1950-х—1960-х годах, фактически являются наследниками нацистов.

Однако эксперты отмечают, что, несмотря на официальное завершение подобных госпрограмм, США не отказались от попыток установить контроль над сознанием человека. Просто теперь для этого используются другие методы.

«В США разработана целая система методов воздействия на людей, и исследования такого рода процветают и очень хорошо финансируются. В основном они посвящены изменениям поведения человека. В частности, есть очень интересные опыты, направленные на вынужденное согласие человека, когда он не осознаёт, что его заставили что-то сделать, но тем не менее он это делает и в результате считает себя сторонником идеи, которую отвергал раньше», — заявил в интервью RT кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

По словам психолога, в США до сих пор проводится огромное количество экспериментов на внушаемых людях. В результате этих опытов раскрывается множество способов по изменению поведения личности.

«Например, человека просят оправдать действия США в Ираке, Сирии или Ливии. И если человек попадает под это внушение, то ему начинает казаться, что США были правы. У всех ведущих вузов Соединённых Штатов есть специальные кафедры, где изучают, каким образом можно повлиять на социальное поведение человека и изменить его установки», — рассказал Невеев в беседе с RT.

Тонкая настройка

Современные психологи отмечают, что управлять сознанием не так сложно, как кажется на первый взгляд.

«В V веке этим занимались ещё тюркоязычные кочевые народы. Пленных они связывали, после чего надевали им шапочки из верблюжьей кожи и оставляли под палящим солнцем на несколько дней. За это время шапочка высыхала и сильно сжималась на голове. У тех, кто оставался в живых после таких пыток, навсегда стиралась память», — рассказала в интервью RT кандидат биологических наук, сотрудник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Лариса Жиганова.

Сегодня, по словам эксперта, любые манипуляции мыслительными процессами направлены исключительно на психологическую реабилитацию людей. Их проводят, например, для лечения депрессии и посттравматических синдромов.

«Учёным удалось провести важные и успешные эксперименты, внедрив в мозг мышей ложные приятные воспоминания или изменив эмоциональную окраску воспоминаний на противоположную. Это были эксперименты с нейронами гиппокампа (отдела головного мозга, отвечающего за память. — RT). Конечно, у мышей мозг меньше человеческого, и повлиять на память людей таким способом будет сложнее. Но в перспективе нет никаких препятствий, чтобы изменять или создавать новые воспоминания у человека, всего лишь настроив необходимые нейроны», — подытожила Жиганова.

Автор: Анастасия Ксенофонтова

Источник: nstarikov.ru