Новости Украины и Новороссии 12 августа 2018
- 08:00 Приказано уничтожить: Как украинская «Доктор Смерть» разрушает систему здравоохранения.
- 07:00 «Властям все лучше, а людям — все хуже»: экономику Украины спасают мигранты (ФОТО).
- 06:30 Украина скрывает катастрофу: оккупированным ВСУ городам Донбасса грозят эпидемии.
- 01:36 Не бывать жене Медведчука на 1+1!.
- 00:14 Лучший президент Украины.
- Вчера 23:39 Правда о российско-украинской границе глазами украинского политика.
Приказано уничтожить: Как украинская «Доктор Смерть» разрушает систему здравоохранения
Тот, кто в Вашингтоне направлял Супрун одной из американских «смотрящих» по Украине, несомненно, является любителем исторических аналогий и явно обладает своеобразным чувством юмора.
Достаточно взглянуть на более чем выразительное, скажем так, лицо пани Ульяны, чтобы в этом убедиться.
Сразу же возникает ассоциация с такими ее известными предшественниками, получившими прозвище «доктор смерть», как врачи-нацисты, проводившие опыты над заключенными концлагерей: Йозеф Менгеле и Ариберт Хайм, Исии Сиро из японского «Отряда 731», отец эвтаназии Джек Кеворкян или британский серийный доктор-убийца Гарольд Шипман.
Впрочем, аналогия не совсем точна сразу по двум причинам. Украинская Менгеле доктором является только по диплому, но ее профессиональный уровень так и не позволил им поработать.
В США, где требования к уровню подготовки медиков весьма жесткие, достигнутая вершина Супрун в медицине, не считая чисто административных постов в разных, далеко не лучших, клиниках, — младший клинический профессор по радиологической диагностике. В украинской и европейской медицине это соответствует лаборанту радиологической лаборатории, но никак не доктору.
Уже в этом чувствуется презрение белых хозяев к «евромайданному» бантустану. Конечно, можно было подобрать для командировки на Украину полноценного медика с украинскими корнями, но сочли, что для туземцев хватит и неликвида, не сумевшего профессионально реализоваться дома.
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Что напомнило старую историю с ющенковским министром юстиции гражданином США Романом Зварычем, у которого не было не только юридического, но и вообще высшего образования. Если, конечно, не считать курсы подготовки для сотрудников ЦРУ.
Так что более точно называть страшненькую миссис из штата Мичиган не доктором, а лаборанткой смерти.
Впрочем, с остальными анкетными данными у командировочной все в полном порядке. Происходит из образцовой оуновской семьи, бежавшей вместе с немецкими хозяевами, с младых лет активный член украинских националистических организаций в Америке, начиная с детского «Пласта».
Во время первого майдана — организатор митингов «украинской общественности США» в поддержку Ющенко и «сбора помощи протестующим».
Вторая, уже неформальная, причина та, что по сравнению с американской лаборанткой даже «ангел смерти из Освенцима» выглядит не слишком масштабно. У Менгеле на счету были десятки тысяч жертв, что Супрун давно количественно превзошла и в недалекой перспективе запишет на свой счет еще миллионы смертей.
Внедрение бандеровки из США в украинскую власть прошло просто до чрезвычайности. Во время путча американская гражданка, при полном бездействии СБУ, — один из руководителей «медицинской службы евромайдана».
Те события заслуживают более подробного рассказа, но достаточно упомянуть, что, нарушая клятву Гиппократа, супруновские «медики» вообще не оказывали помощи захваченным погромщиками раненым сотрудникам милиции.
Своим же, в том числе подстреленным снайперами Пашинского, «помогали» так, чтобы увеличить необходимый для раскручивания пропагандисткой истерии список «жертв кровавого режима».
После победы путча американка с «евромайдана» становится консультантом комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья и на этой должности создает законодательную основу готовящейся менгелевской «медреформы».
При этом, будучи всего лишь консультантом без всяких полномочий, не говоря уже об американском гражданстве, руководила ощущающими себя неизменно хозяевами жизни нардепами. «Человек из Вашингтона» — это несравненно круче АП, выше начальства не существует.
Когда законодательная основа была подготовлена, Порошенко перевел Супрун в Минздрав для практической реализации выписанных глобальных планов. В июле 2016 года она назначается первым замминистра здравоохранения, а через две недели, после того как президент избавился от протеже Саакашвили Александра Квиташвили, становится и. о. министра и продолжает им оставаться до настоящего времени.
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При этом Петра Алексеевича, как и всю Раду, не смущает грубейшее нарушение закона, четко определяющего, что руководство министерством в статусе и. о. не может превышать трех месяцев.
Однако в преддверии приближающихся выборов многие депутаты просто не рискнут голосовать за назначение министром более чем одиозной американки, и все более слабеющая АП не имеет возможности их додавить. Что заставляет Порошенко воздерживаться от подачи представления в парламент, да и нынешнее положение никак не мешает и. о. полноценно добивать украинскую медицину.
Получив в свое полное распоряжение Минздрав, экс-майдановка начала действовать без малейших сантиментов, не обращая ни малейшего внимания на такую чепуху, как возмущение туземцев.
Первое, что сделала Супрун, — остановила программу госзакупок лекарственных препаратов для медучреждений и инвалидов. Как с ужасом рассказывал всемирно известный кардиохирург директор Центра сердца Борис Тодуров, у него были отложены все операции: медикаменты, поступавшие за счет бюджета и в самые трудные годы, Минздрав перестал оплачивать.
Аналогичная картина была во всех украинских лечебных учреждениях: если ничего не оставалось из старых запасов, все приходилось покупать самим пациентам, но для многих это было абсолютно финансово неподъемно.
Еще более страшный удар был нанесен по десяткам тысяч инвалидов, в первую очередь по диабетикам, для которых ежедневный прием препаратов — вопрос жизни и смерти. Многие из них, больше не получая бесплатных лекарств, были обречены безжалостной рукой украинской Менгеле на мучительную смерть.
Не замедлила и. о. министра отменить и лицензирование ряда украинских и зарубежных препаратов, что автоматически означало запрет их продажи в аптеках.
В следующем году госзакупки, хотя и в значительно урезанном объеме, были возобновлены, но уже препаратов близких к Супрун фармкомпаний. Причем все препараты были намного худшего качества (инсулин, например, большинство больных вообще не могло использовать) и значительно дороже. Также заняли лекарства фармкомпаний, «откатывающих» и. о. министра, и освободившиеся места в аптеках
Одновременно министерством была закрыта государственная целевая программа «Онкология». Как цинично заявил один из замов Супрун: «Онкобольные все равно обречены».
Была полностью ликвидирована как «советский пережиток» и вакцинация, что является бомбой с часовым механизмом под здоровье нынешних детей. Дети вообще Супрун интересуют только в качестве источника дохода.
Дошло до того, что единственный специализированный украинский медицинский центр по лечению тяжелобольных детей «Охматдет» переведен ею на самофинансирование.
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Отдельный подарок западным фармкомпаниям состоял в том, что украинские больные сделаны бесплатными подопытными кроликами для испытания на них новых препаратов. И. о. министра был подписан приказ «О проведении клинических испытаний лекарственных препаратов», разрешивший проводить испытания на пациентах практически без ограничений.
И со времени его выхода таким образом протестированы десятки препаратов. Выбора у больных все равно нет: или препарат с неизвестными побочными эффектами, или полное отсутствие лечения.
Однако главным делом для Супрун стало уничтожение самой системы здравоохранения, до последнего времени хоть плохо, но работавшей.
Принцип, которым руководствуется штатовская назначенка, — под камуфляжем перехода к «страховой медицине» сделать все медицинские услуги платными.
Совершенно очевидно, что в нищей стране подавляющее большинство населения не в состоянии выплачивать страховку, обеспечивающую хотя бы минимальную медицинскую помощь.
Что же касается страховых взносов, покрывающих расходы на лечение серьезных заболеваний, то они неподъемны даже для жалких остатков практически уничтоженного «евромайданом» среднего класса.
Несмотря на постоянные заверения Супрун, что ею создается «европейская» система здравоохранения, на самом деле это копия латиноамериканской, в первую очередь бразильской. Для подавляющего большинства бразильцев медицинская помощь практически недоступна, состоятельные люди пользуются частной медициной, а правящая элита лечится исключительно за границей.
И. о. министра очень старается, чтобы ничего в здравоохранении не уцелело. Уже ликвидирована система скорой помощи и заменена «парамедиками».
Последние в состоянии только транспортировать пациента в больницу и не могут (да и не имеют права) оказывать никакой помощи, даже при необходимости проведения срочных реанимационных мероприятий. Тысячи опытных врачей только в результате подобного «улучшения» выброшены на улицу, но что до них заокеанской реформаторше?
Под видом перехода от многопрофильных поликлиник к «семейным врачам» сложилась ситуация, при которой население теперь не может получить от врача ничего, кроме самых общих рекомендаций.
Точнее, получить медицинскую помощь можно, но или на платной основе в еще оставшихся, хотя и постоянно сокращаемых государственных медучреждениях, или в частных клиниках, чьи владельцы, разумеется, являются горячими сторонниками реформ министерши.
В украинских, даже полностью лояльных режиму, масс-медиа регулярно появляются материалы об уничтожении Супрун медицины, зашкаливающей коррупции в Минздраве, постоянных трагедиях людей, обреченных на смерть без возможности получить необходимое лечение. И несомненно, что именно Супрун является одной из наиболее ненавистных в народе фигур из числа правящей клики.
Но гражданку США ненависть жителей чужой ей страны не волнует. Бояться ей нечего при самом негативном сценарии.
После отбывания вахты на Украине бывшая и. о. спокойно вернется в страну постоянного проживания тратить полученные за счет жизни людей миллионы.
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Дмитрий Тесленко
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«Властям все лучше, а людям — все хуже»: экономику Украины спасают мигранты (ФОТО)
Юлия Тимошенко раскритиковала на Facebook украинские власти за неэффективные реформы. По ее словам, экономика страны держится на денежных переводах трудовых мигрантов. Действительно, только в этому году они отправили родственникам пять миллиардов евро, в основном из России и Польши. Причем по числу желающих остаться и получить российское гражданство Украина — лидер.
Золотой для Украины злотый
«Наша власть может объяснить что угодно. Единственное, что никак не объяснить, — почему самой власти живется все лучше, а людям — все хуже. Почему по телевизору все хорошо, а в холодильниках — не очень», — негодует Тимошенко. И лишь трудовые мигранты «реально заботятся о своей семье и стране».
На заработках за границей сейчас примерно пять миллионов украинцев. Пять лет назад было всего 1,2 миллиона. Поток мигрантов вырос после Евромайдана. Каждый месяц страну покидают по 100 тысяч граждан.
Алексей Бойко в Варшаве уже несколько лет. Работает таксистом. На родине трудоустроиться сложно, его знакомые в поисках дохода собрались в Польшу. Алексей подумал и решил присоединиться. «Поселились в хостеле. Порядка 40 комнат, в каждой — по шесть человек. Думали, будем там одни с Украины. Удивились, когда поняли, что во всех комнатах — наши», — рассказывает он РИА Новости.
Самое привлекательное место — это, конечно, столица. «Если в Варшаве можно, например, развозить пиццу и получать за это приличные деньги, то в маленьких городах за ту же зарплату придется попотеть», — поясняет Алексей. Домой он ездит редко и все чаще задумывается о том, чтобы остаться в Польше навсегда.
«На Украине мне не видать такого заработка. В Польше много бюрократии, но вроде власти хотят упростить для нас получение гражданства. Надоело жить на две страны», — признается таксист.
В Европу — на любую работу
Сейчас в Польше работают до двух миллионов украинских граждан. Но даже этого полякам мало. Чтобы сохранить набранный темп экономического роста, стране нужен еще миллион. К выбору гастарбайтеров власти подходят щепетильно, избегают ближневосточных мигрантов. Украинские предпочтительнее. В Варшаве предложили создать для них агентство, информирующее о вакансиях.
Увеличить для граждан Украины квоту на трудоустройство собираются и в Чехии. Глава МИД Мартин Стропницкий сообщил, что в прошлом году по квоте в стране работали 9,6 тысячи украинцев. Общее число трудовых мигрантов с Украины чешские власти оценивают в 100 тысяч человек.
Венгрия, Словакия и другие страны Восточной Европы тоже заинтересованы в украинцах. Такое единодушие они объясняют общими ценностями.
«Даже разлад между Будапештом и Киевом из-за закона об образовании не снизил значимость украинских мигрантов для венгерских властей. Единство европейских ценностей для них важнее, чем политизированные законы», — пояснил РИА Новости Пал Дунай, профессор Будапештского университета имени Лоранда Этвёша.
После введения безвизового режима украинцы потянулись в Италию, Германию, Испанию. У них нет права на работу в ЕС, но европейские предприниматели, нуждающиеся в дешевой рабочей силе, часто сами помогают мигрантам обойти закон.
«Украинцы быстро встраиваются в трудовой ритм Европы, не брезгуют никакой работой. Издержки на них минимальны. Это привлекает работодателей в ЕС, и они пытаются помочь украинцам остаться», — объясняет Дунай.
Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше
Понятный и почти родной русский
Несмотря на сложные отношения Киева и Москвы, в прошлом году в России находилось до трех миллионов украинцев. Многие получили российское гражданство.
По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, за последние пять лет Украина заняла второе место по числу граждан, желающих получить российский паспорт. Только в прошлом году более 85 тысячам украинцев предоставили гражданство. Чаще всего по упрощенной схеме — как участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Пик ее популярности пришелся на 2014 и 2015 годы, когда на юго-востоке Украины шли активные боевые действия.
В России легче найти работу, да и платят больше. У многих здесь родственники, готовые помочь на первых порах. Кроме того, постепенно упрощается процесс легализации иностранных граждан и получения российского паспорта.
Показательна история Татьяны Маляр. Она переехала в Подмосковье три года назад, когда начались обстрелы в ее родном селе Счастье в Луганской области. Рассчитывала на статус беженца, но все оказалось не так просто. «В миграционной службе сослались на соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Украиной, которое не позволяет предоставлять статус беженца гражданам обеих стран», — рассказывает РИА Новости Татьяна.
Ей предложили встать на миграционный учет, затем получить патент, дающий краткосрочное право работать в стране. Оформление документов в многофункциональном миграционном центре заняло всего час.
«Через неделю выдали патент, и я легально устроилась на работу», — продолжает Татьяна.
Чтобы остаться в России подольше, она оформила разрешение на временное проживание, а потом — вид на жительство. Когда услышала, что для выходцев с Украины могут отменить экзамен по русскому языку, обрадовалась: «Я сдавала русский язык на каждом этапе подготовки документов, хотя считаю его родным».
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
В мае Татьяна наконец подала документы на гражданство. «В новостях говорили, что соотечественникам из стран, охваченных вооруженными конфликтами, упростят процедуру. Уберите эту бюрократию — и поток украинцев в Россию еще больше увеличится», — говорит она.
Больше всего ее беспокоит возможное прекращение железнодорожного сообщения. Все ее родственники пока на Украине, и поезд — это наиболее доступный способ добраться до них.
«Украинцы же от этого и пострадают, — уверена она. — Многие задумаются о том, чтобы уже навсегда перевезти родных в Россию».
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Галия Ибрагимова
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина скрывает катастрофу: оккупированным ВСУ городам Донбасса грозят эпидемии
Последствия «освобождения»: из-за отсутствия хлора жители оккупированных Киевом городов Донбасса пьют неочищенную воду.
Как известно, ещё в середине июня из-за проблем с оплатой газа остановил работу завод «ДнепрАзот» — единственное предприятие Украины, производящее вещества для очистки питьевой воды. Таким образом, водоканалы страны остались без жидкого хлора, что создало угрозу экологической катастрофы общегосударственного масштаба.
Дошло до того, что в водопоставляющих компаниях Киева, Харькова, Николаева, Кривого Рога и других крупных городов страны начали всерьёз говорить об ограничении или же полной остановке водоснабжения.
Через месяц с лишним появилась информация о возобновлении работы «ДнепрАзота» и отгрузке первых цистерн с хлором, однако, по данным некоторых украинских СМИ, в производстве было задействовано всего 10% мощностей завода. Впрочем, иллюзия решения проблемы была создана, и данная тема ушла с «первых полос».
Но существенное недопроизводство стратегически важного вещества на ситуации с водоснабжением не сказаться не могло.
Судя по всему, ответственным государственным чиновникам пришлось выбирать, куда ставший дефицитным хлор нужно поставить в первую очередь, а где могут и «потерпеть». В число последних, как можно догадаться, попали и подконтрольные Украине города Донбасса.
По имеющейся информации, хлор, необходимый для очистки питьевой воды, поступающей из канала «Северский Донец — Донбасс», закончился уже более месяца назад. В связи с этим вода на протяжении нескольких недель очищалась при помощи старых запасов марганца. Однако около двух недель назад эти запасы закончились, и в данный момент вода, поставляемая абонентам КП «Вода Донбасса», живущим на территориях, оккупированных Киевом, вообще ничем не очищается.
При этом сотрудникам водоснабжающей компании под страхом увольнения строго запрещено уведомлять граждан и публично сообщать о том, что из кранов льётся неочищенная вода.
Обычное кипячение недезинфицированной воды, естественно, не избавляет население от опасности заражения такими страшными заболеваниями как дифтерия или холера, потому угроза возникновения эпидемий в подконтрольной Киеву части Донбасса становится вполне серьёзной.
А регулярно покупать и употреблять исключительно экологически чистую воду многие люди просто не в состоянии, прежде всего, по финансовым причинам.
Украинские власти, которые, безусловно, знают о проблеме, предпочитают её замалчивать, а не решать. Ведь закупать хлор у «страны-агрессора» как-то неудобно, а завозить его из Европы — слишком дорого.
То, что жертвами такой политики могут стать тысячи невинных людей, официальный Киев абсолютно не волнует. Впрочем, своя античеловеческая логика в этом, пожалуй, есть: чем с большим количеством жителей «неблагонадёжного сепарского региона» случится беда, тем меньше граждан проголосует за оппонентов нынешнего режима на ближайших выборах.
Ну, а нам в данной ситуации остаётся лишь пожелать крепкого здоровья своим землякам и надеяться, что, несмотря на преступное разгильдяйство киевских властей, непоправимого каким-то чудом всё же не случится.
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Алексей Карпушев, специально для «Русской Весны»
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Не бывать жене Медведчука на 1+1!
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Лучший президент Украины
Опрос на телеканале Zik https://zik.ua/ru/tv.Янукович доминирует.
На самом деле это было очевидно, что после происходящего на Украине бардака, времена Януковича будут восприниматься как "утраченный золотой век", который конечно никаким "золотым веком" не был, но все познается в сравнении, особенно когда предлагают очередной "чудо-выбор" между Порошенко и Тимошенко.
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Правда о российско-украинской границе глазами украинского политика
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