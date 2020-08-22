«Мертвые русские не наше дело». Кто помог нацистам бежать в Южную Америку?

Этот преподаватель всегда общался с небольшой группой слушателей. Мужчина с интеллигентным лицом, улыбчивый, деликатный, чисто выбрит. Обычно работал вместе с переводчиком: английским владел не слишком хорошо. Зато было видно, что является профессионалом в своём деле — вёл уроки техники допроса: как «раскалывать» подозреваемого, дабы тот выложил нужные сведения. «Не начинайте с насилия, сперва действуйте правильной беседой, — объяснял он. — Угрожайте узнику, унижайте, сломите пленного морально — и получите всё, что надо». В пытках тоже не являлся новичком: рассказывал, как загонять иглы под ногти, избивать в «мясо», лить ледяную воду в ноздри, чтобы человек ужасно страдал, но неделями оставался живым. «Помните: вы делаете это не для личного удовольствия, — тихо и вежливо объяснял учитель. — Вам требуется информация: сколько партизан в отряде, где прячется враг».

Клаус Барби после ареста (слева) и в форме офицера СС. Фото: Commons.wikimedia.org

Он знал, что говорит — начальник гестапо города Лиона, гауптштурмфюрер СС Клаус Барби за 17 дней пыток до смерти замучил лидера французского Сопротивления Жана Мулена. Всего Клаус был ответственен за гибель 14 000 людей — подпольщиков, евреев, казнённых заложников. В 1947 году Барби наняли агентом в армейскую контрразведку США — CIC, где бывший гауптштурмфюрер консультировал офицеров-американцев по искусству допросов. В арсенал его умений в Лионе входило сдирание с узника живьём кожи (понемногу, полосками) и опускание головы жертвы в ведро с фекалиями. Экс-гестаповец получал хорошую зарплату, пока через пару лет о нём не узнала Франция: там Барби заочно был приговорён к смертной казни. Американцы срочно сделали своему сотруднику фальшивые документы и переправили в Боливию — Клаус благополучно жил в городе Кочабамба до 1983 года, но после свержения военной хунты был выдан новыми властями французскому суду. Каким же образом десяткам тысяч нацистских убийц удалось бежать аж в другое полушарие, почему именно в Аргентине, Бразилии, Чили доживали свой век офицеры СС? Им помогли работники спецслужб США и… скромные священники и монахи из Ватикана.

Квартира для палача

Каналы, созданные для бегства бывших эсэсовцев, в среде самих нацистов цинично именовали «крысиные тропы»: чёрные и серые крысы олицетворяли цвет формы СС. Одним из создателей таких «троп» стал давний поклонник Гитлера, австрийский епископ Алоис Худал. Как вспоминал виновный в смерти 900 тысяч человек экс-комендант концлагеря СС Треблинка Франц Штангль, «в панике и страхе я приехал в Рим: без денег, не зная языка, сразу стал искать резиденцию Худала… Ерунда, что мы даже не были знакомы — он помогал всем немцам». Худал снял ему квартиру, организовал визу и билет в Сирию, щедро снабдил наличными, нашёл рабочее место на сирийской фабрике. Убедившись, что его не преследуют, Штангль подкопил долларов и в дальнейшем сам перебрался из Дамаска в Бразилию. Святой отец устроил переправку из Генуи в Аргентину и «рижского мясника», капитана СС Эдварда Рошмана, ответственного за гибель 24 000 узников еврейского гетто Риги. В 1948 году через Италию в Буэнос-Айрес без проблем добрался демон концлагеря Освенцим, ставивший изуверские опыты на живых людях, умертвивший огромное количество узников — врач Йозеф Менгеле.

Австрийский епископ Алоис Худал. Фото: Commons.wikimedia.org

Убийца умер от желтухи

Даже начальник сектора IVB4 в Управлении имперской безопасности Адольф Эйхман, причастный к гибели четырёх миллионов евреев, два года прятался по монастырям в Италии: пока в 1950 году не обрёл качественные документы на имя «Рикардо Клемента» и не уплыл в Аргентину. Схема была проста: каждому эсэсовцу делали бумаги на выдуманное имя, затем (порой за взятку) оформляли визу в нужных посольствах, покупали билет, сажали на пароход — и всё.

Выдачей паспортов для убийц не брезговал даже «Международный Красный Крест» под управлением швейцарца Карла Якоба Буркхардта: президент МКК охотно спасал гитлеровских сволочей, оправдывая себя словами: «Коммунизм значительно большее зло, чем нацизм». Визы в Аргентину штамповал кардинал Антонио Каджиано — только он один помог исчезнуть в Южной Америке пяти тысячам бывших офицеров СС. Целых четыре года по монашеским кельям Рима в рясе «фрателло» скрывался экс-губернатор Галиции, создатель украинской дивизии СС «Галичина» группенфюрер Отто Густав Вехтер, пока не умер в 1949 году в монастырской больнице, подхватив случайно желтуху. Когда Алоиса Худала спрашивали, как можно давать убежище подобной твари, тот отвечал: «Ну, Отто же принял постриг, теперь он наш христианский брат и находится в руках Господа». Сам глава Ватикана папа римский Пий XII знал о помощи подчинённых нацистам, но предпочитал закрывать на это глаза — мол, пусть немцы лучше бегут в тропики Америки, чем гниют в тюрьмах Европы.

Карл Якоб Буркхардт. Фото: Commons.wikimedia.org

Спасали от советских тюрем

Знаковую роль в маршрутах «крысиных троп» сыграло и правительство США. В 1947-1950 гг. американские спецслужбы спрятали от возмездия сотни необходимых им по работе офицеров гестапо и СС. Американцам помогал католический епископ (из боснийских хорватов) Крунослав Драганович, «прославившийся» тем, что сумел устроить трансфер в Аргентину «фюрера» прогитлеровского «Государства Хорватия» Анте Павелича. Рассекреченные в 2002 году в архивах США документы свидетельствуют: американцы финансировали работу Драгановича по «путешествиям» в Латинскую Америку немцев и австрийцев, виновных в военных преступлениях. В основном это были эсэсовцы, уничтожавшие мирное население оккупированных территорий СССР. Американцы на сей факт реагировали просто: «мёртвые русские не наше дело».

Крунослав Драганович. Фото: Commons.wikimedia.org

Как было сказано в одном из донесений, «специалисты, работавшие на CIC, стали ощущать дискомфорт: советское командование обнаружило их присутствие в американской зоне оккупации Австрии». СССР потребовал выдать ему нацистских убийц, дабы предать тех суду: по спецсоглашению между Советским Союзом и США, американцы обязаны экстрадировать подобных преступников. Однако союзники предпочли ничего не делать, иначе вскрылись бы факты сотрудничества эсэсовцев с разведкой Соединённых Штатов.

Обратились к Драгановичу, и тот взял на себя всю «грязную работу». На американские деньги Драганович оформил итальянские и аргентинские паспорта, получил необходимые визы и печати, купил билеты на пароход — сотни палачей без проблем отбыли в Латинскую Америку. За 1945-1959 гг. в рамках отдельной операции «Скрепка» спецслужба CIC перевезла в Соединённые Штаты 1 600 нацистских учёных, физиков, и «ракетчиков», включая и творцов баллистических ракет ФАУ, убивших тысячи людей при обстрелах Лондона. Разумеется, предварительно уничтожив все документы об их принадлежности к НСДАП и причастности к преступлениям Адольфа Гитлера.

Обложка: Сам глава Ватикана, папа римский Пий XII знал о помощи подчинённых нацистам, но предпочитал закрывать на это глаза. © / Commons.wikimedia.org

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Источник: https://nstarikov.ru/mertvye-russkie-ne-nashe-delo-kto-pomog-nacistam-bezhat-v-juzhnuju-ameriku-118202