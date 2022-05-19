Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Брифинг Минобороны России (18.05.2022 г.)

33 2

 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 За прошедшие сутки  на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке.
 
 За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Константиновка, а также 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка Донецкой Народной Республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.
 
 Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции  радиоэлектронной борьбы.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БпЛА «Байрактар-ТБ2».

 Кроме того, в районах населенных пунктов Топольское, Малая Камышеваха, Семеновка, Шпаковка, Глинское, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов, 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15882
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Специальный брифинг Минобороны России по вопросам катастрофы рейса MH17 в небе Украины
Брифинг Минобороны России (24.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г. Вечер)
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (21.03.2022 г.)
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru