"Отменить" каждую из этих систем нельзя риторикой и даже сильными ударами в наиболее чувствительные места.

"Отмена России" — это репетиция "отмены Китая", а там недалеко и до "большой отмены", "отмены цивилизации".

Россию можно считать масштабной самоорганизующейся и даже глобальной системой, которая представляет собой матрёшку из других систем. Она не менее масштабна, чем другая грандиозная система, которой является Китай, и обе эти системы сравнимы с собственно мировой системой, "системой систем", цивилизационных и национальных.

В статье шла речь о трёх видах инновационного оружия, при помощи которого Запад собирается не просто поставить Россию на колени, а собирается "отменить её", стереть с карты и из памяти этого и будущих поколений.

О системном оружии коллективного Запада Через две недели после начала на территории Украины специальной военной операции России в газете The New York Times была опубликована колонка ветерана американской журналистики Томаса Фридмана . Она называлась "Отмена матушки-России идёт полным ходом".



Отменить систему можно лишь системно — то есть не просто обладая самыми современными системами сбора и обработки информации, но и умея их использовать, принимать неочевидные, но эффективные решения в интересах построения — или в данном случае, слома, уничтожения, ликвидации — системы.

Вот что пишет в своей статье Томас Фридман:

"Мир теперь настолько взаимосвязан, что обладающие сверхвозможностями люди, компании и группы общественных активистов могут массово вводить собственные санкции и бойкоты без каких-либо правительственных распоряжений, усиливая изоляцию и экономическое удушение России сверх того, что, вероятно, будут делать национальные государства.



Эти новые акторы — своего рода особое глобальное проукраинское движение солидарности и сопротивления — коллективно отменяют Путина и Россию".

В России статья Фридмана прошла практически незамеченной, меж тем в ней открыто заявляется о методологии нового системного сверхоружия, предназначенного не только и даже не столько для того, чтобы "поставить на колени" Россию.

Речь в статье шла о важнейших, системных вещах, о новом инструментарии Левиафана, уже выросшего из коротких штанишек.



При помощи этого инновационного оружия сегодня отрабатывается технология "выпиливания" из глобальной системы любого государства, человека или структуры.

Технология системного выпиливания

Левиафан, созданный глобальными финансистами и спецслужбами "Пяти глаз" на рубеже XX и XXI веков, делает попытку "отменить" не просто страну, когда-то вторую сверхдержаву.



Идёт кропотливая, масштабная, и довольно успешная работа по обнулению, по "отмене" весьма важной и до сих пор ключевой части всей глобальной системы. Хотят методично стереть её прошлое и обнулить её будущее, причём высшее умение системного управления состоит в том, что платит за процесс обнуления сама обнуляемая часть.

Такое высшее умение обеспечивается тем, что организация управления как обнуляющей системой, так и обнуляемой, по сути, уже находятся у Левиафана. Таким образом становится возможной координация действий "обнуляющей" и "обнуляемой".

Итак, "отмена России" — только репетиция предстоящей "отмены Китая" и следующей за ней серии "отмен" всякой системы, всякой части системы, будь то страна, отрасль, фирма или отдельный человек, что посмеет не встраиваться — или слишком вяло встраиваться — в глобальную повестку.

Давайте присмотримся, как работает "отмена" в системном понимании, благо об этом нам весьма откровенно рассказывает Томас Фридман.

От "отмены Медведя" к "отмене Дракона"

Фридман с самого начала даёт понять, что целят американцы в Россию, а попасть хотят в Китай. Вот что он пишет:

"Китайским стратегам, захваченным старыми представлениями о том, что любая война, которая ослабляет двух основных соперников современного Китая — Америку и Россию — должна быть благом, я бы сказал следующее: каждая война приносит с собой инновации (новые способы ведения войны, позволяющие победить и выжить), и война на Украине — не исключение.



Важнейшим нововведением в этой войне является использование экономического эквивалента ядерной бомбы, развёрнутого одновременно сверхдержавой (США. — Прим. ред.) и индивидуально — "сверхмощными людьми".

Под "сверхмощными людьми" Фридман понимает людей, ведомых роевым сознанием. Люди тут становятся нейронами большой нейросети, они слаженно действуют, чтобы достичь конкретной цели.

Надо понимать, что это не размытая цель, связанная с идеологией, это вполне конкретная цель по "затиранию" конкретного объекта, в том числе человека, или по возможно более широкому распространению эмоционального заражения.

Отметим этот момент: "сверхмощные люди" становятся элементами системы, которая будет использовать их снова и снова.

Итак, первая системная "инновация" войны — это "экономическая атомная бомба", то есть "отмена экономики", "выпиливание" России из экономической системы мира. Фридман пишет:

"Соединённые Штаты вместе с Европейским союзом и Великобританией ввели санкции против России, которые наносят ущерб её экономике, создают серьёзную угрозу для компаний и разрушают сбережения миллионов россиян с беспрецедентной скоростью и масштабами, которые напоминают ядерный взрыв.



Теперь Путин понял это и прямо заявил: санкции, введённые США и ЕС, "сродни объявлению войны" (Владимир, ты ещё и половины не почувствовал)".

Второе "инновационное оружие", по Фридману — это рой людей, управляемых санкцией Левиафана и обладающих в массе своей "сверхвозможностями". И действительно, Левиафан позволяет мгновенно управлять эмоциональными реакциями миллиардов людей по всему миру, а они, в свою очередь, могут иметь чрезвычайно разрушительный экономический эффект.

"Глобализация морального возмущения", по Фридману, позволяет резко сократить путь от стимула к действию, и делает это в немыслимых ранее масштабах.

Первый этап — "просмотр короткого видео, показывающего, например, стреляющих российских солдат".



Второй этап — публикация работником какой-то фирмы этого видео на своей странице в "Фейсбуке"*.



Третий этап — формирование группы сотрудников, отправляющих электронное письмо своему начальству с призывом бойкота России.

Такие призывы, осенённые роевой санкцией, становятся обязательными к исполнению — иначе сама фирма может столкнуться с собственной "отменой".

Главное, пишет Фридман, "не просить своих руководителей что-то сделать, а указать им, что они должны что-то сделать, иначе они потеряют работников и клиентов".

Так функционирует роевое управление, и оно работает.

"Россия и русские теперь отменяются со всех сторон — от балерин до футбольных команд, компаний и оркестров, — и это всё чаще происходит по инициативе "сверхмощных людей" и небольших групп" — восторженно пишет Фридман, который находится в подобной эйфории, может быть, впервые с "войны Судного дня". — "Когда земснаряд отмены становится глобальным, он действует безжалостно".

В то время как национальные государства могут и снять свои санкции "по жёстким причинам реальной политики", негосударственные, особенно децентрализованные субъекты могут этого не делать.

"Когда "Анонимус", глобальный хакерский консорциум, объявил, что он пытается отключить российские веб-сайты, это было сделано не по распоряжению правительства, — пишет Фридман. — "Кому должна позвонить Россия, чтобы заставить "Анонимус" согласиться на прекращение огня?"

Действительно, старые подходы, согласно которым любую проблему можно уладить, если найти человека, принявшего то или иное решение, перестаёт действовать. Решения исходят, по сути, от системы цифрового Левиафана.

Наконец, третье оружие, о котором пишет Фридман — "одновременно новое и старое, духовное и эмоциональное: Запад заново открыл свой голос".

Это оружие может показаться даже сентиментальным и не слишком эффективным — ну что же, в самом деле, из того, что "Запад поёт с одного голоса" — но на деле, если вдуматься, это очень мощное средство воздействия.

Ведь до этого мультиразумные элементы системы — люди, страны, сообщества — преследовали каждый свои интересы, часто конфликтовали. Теперь же они объединились — не только против "общей угрозы", но и за — как раз за тот самый "общий голос".

"Свободный мир проснулся", — пишет Фридман.

Происходит обучение элементов системы взаимодействию, синергии. Западу показали экзистенциального врага — врага, с которым, как было показано выше, необходимо не задумываясь прекратить все отношения.

Прав был тот журналист, который нашёл у Фридмана "оттенок садизма". С большим наслаждением Фридман говорит о тотальностях и необратимостях — о тотальности "отмены России", например.



И снова у него проступает юношеская эйфория от победы "еврейского Давида над арабским Голиафом" — это ощущение явно питает Томаса Фридмана и сейчас, он пронёс его через десятилетия. Вот что пишет американец:

"Путин был полным невеждой в отношении мира, в котором он жил, поэтому он поставил всё на кон в казино глобализации XXI века, где, в конце концов, всегда побеждает крупье!"

"Поставил всё" — перевод правильный, но не передающий все оттенки. На американском английском фраза звучит "bet the farm" — то есть "поставить на кон ферму". Ферма тут означает — самое дорогое, что есть.

"Или крупье не останется", — добавляет Фридман. Да, вопрос по-прежнему идёт о выживании, он ставится именно так, — как в "шестидневной войне" 1967 года, так и в конфликте года 2022-го. Этим дополнением подчёркивается острота ситуации, в которой сам крупье может потерять всё.

В системном, не сразу прочитываемом смысле это означает, что сама система, избавляясь от своей важной части, может самоуничтожиться. Такие, как Фридман, сознают этот риск — например, связанный с тем, что противник может, собственно, прибегнуть к "оружию Судного дня".

Разведка показывает, что в случае "отмены России" этого не должно случиться — но сам этот риск щекочет нервы, возбуждает. На кону выживание человечества в атомной войне!

Каково же будет удовольствие игрока, когда и при таком риске Голиаф признает поражение…

Далее расчётливым ударом Фридман перекидывает мяч на сторону Китая. Ещё не побеждён "инновационным орудием" "российский Голиаф", "медведь, которого стёрли", а игрок уже готовит поле для следующего, куда более мощного экономически и политически.

Риск в прямом сражении здесь неприемлем — но организационное, системное, инновационное оружие уже опробовано и неплохо себя зарекомендовало.

Ключом к использованию этого оружия является, конечно, доступ к Левиафану, и Фридман убеждён, что доступ находится у США. Не обязательно у государства, или у его могущественных спецслужб, может быть, ключи лежат где-нибудь в корпоративных штаб-квартирах Кремниевой долины…

В своём обращении к китайцам — а есть уверенность, что китайцы его прочтут — Фридман откровенен:

"Есть признаки того, что Китай признаёт некоторые из этих новых реалий — что ни одна страна не является слишком большой, чтобы её можно было отменить в соединённом мире".

То есть, по мнению обозревателя, Китай понимает игру и понимает ставки.

Вопрос в том, удастся ли запугать Китай или соблазнить его? Казалось бы, это совершенно разные, противоположные вещи, — но, похоже, мастерство хуцпы состоит в том, чтобы угроза выглядела соблазнительно, а соблазнение обязательно сопровождалось запугиванием.

"Первоначальный инстинкт Китая, похоже, состоит в том, чтобы попытаться изолировать себя от этой реальности, — предостерегает американец. — Изолировать себя, а не вмешаться… На что я говорю: удачи с таким подходом. Китай нельзя подключить и отключить одновременно!"

Предложение Фридмана — это не компромисс, оно тотально. Вы можете лишь принимать новую реальность, новый мировой порядок, во всей его полноте, — или отказаться.

Компромисс здесь невозможен в принципе. Именно это американец пытается донести до Си Цзиньпина — можно не сомневаться, что именно к нему обращён посыл.

"Я надеюсь не только на то, — заключает Фридман, — что лидеры Китая не ставят свою ферму на быстрый захват Тайваня. Я надеюсь, что вместо этого Пекин присоединится к Западу и большей части остального мира в противодействии Путину".

Фридман — настоящий слуга Левиафана, слуга, знающий хозяина. Он знает, что говорит. Его ультиматум звучит жёстко, это, по сути, револьвер, приставленный к виску.

Некоторые в российской власти ещё питают иллюзии насчёт некого компромисса, каких-то "договорённостей", на то, что можно будет тянуть до последнего, а потом, как в "Повести о Ходже Насреддине", "сдохнет или эмир, или ишак".

В том-то и дело, что может умереть Фридман, может умереть Байден, — но не умрёт их хозяин, Левиафан.

Стоит немного пойти на поводу, как петля на шее затянется ещё туже, пространство для манёвра уменьшится ещё сильнее. При этом не удастся выиграть время: система Левиафана настроена на то, что при промедлении вы будете сами ухудшать свои позиции.

Но и махать руками во всех направлениях — тоже значит раскрыться, показать силу своих ударов. Тех самых ударов, которые будут использоваться системой против вас же.

Что же делать, как победить Левиафана?

Это можно сделать, только используя целостный подход, только разобравшись, как устроена эта система, в чём её слабые стороны, и как это можно использовать.

Экспансия Левиафана ведь не закончится на Китае, и даже не закончится в глобальном масштабе — установлением Нового мирового порядка (ради чего он был создан).

Дальше "отмене" подвергнется вся человеческая система — я имею в виду человека как систему и человечество как систему. Увидев серию "отмен" самых могущественных систем в мире — России, Китая, других наций, сообществ, отдельных людей — многие придут к выводу, что сопротивление бесполезно.



И всегда после произошедшего будут встраиваться в повестку сначала глобалистов, а потом тех, кого Левиафан назначит, приведёт вместо них.

А может быть, системе уже никто после этой победы не будет нужен.

Именно сейчас решается главный вопрос современности: произойдёт ли "абсолютная отмена", "большая отмена", если хотите.

Цель "отмены" — стереть саму цивилизацию, саму культуру из памяти этого и будущих поколений.

Слуги Левиафана давно занимались системами и прекрасно освоили их. Они создали Левиафана и подключили к нему Россию, потом они сумели столкнуть лбами Россию и Украину. Сейчас они отменяют Россию и одновременно с этим строят Новый мировой порядок.

Надо помнить, что это своего рода "родовая травма" Лефиафана — он был создан против России и во многом за счёт России. "Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России", — писал Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска", вышедшей в 1997 году.

Суверенизация стратегий и решений

Левиафан будет пытаться уничтожить, "отменить" "систему Россия" целиком и полностью. Он не пойдёт на попятный. Поэтому сама идея для России встроиться в Новый мировой порядок — означает верную её гибель, причём через самоуничтожение.

Необходимо отчётливо осознать, что наша страна не сможет быть даже сырьевым придатком созданной глобалистами системы. Для многих управленцев это разрыв шаблона, но чем раньше такое осознание придёт в полной мере, тем менее болезненным будет выход из кризиса.

Стране нужна суверенизация во всех смыслах слова и прежде всего — суверенизация стратегий, стратегических решений.



Это означает отказ от бездумного следования швабовской повестке "четвёртой промышленной революции", социальный смысл которой в подгонке человека под проект разделения гомо сапиенс на несколько видов, в построении планетарного человейника с тоталитарным режимом, под полным контролем созданного глобалистами цифрового Левиафана.

Представьте себе, что "цифровизация" в России проводилась бы ещё быстрее, чем сегодня.



Тогда множество ключевых предприятий полностью управлялись бы через "цифровых двойников", расположенных на калифорнийских или скандинавских серверах, в облаках от "Майкрософт", "Амазон" и других американских компаний, на софте, по стандартам и процедурам, к созданию которых и к контролю над которыми Россия не имела бы никакого отношения.



В таком случае Западу нетрудно было бы парализовать работу практически всей промышленности, в том числе и военной, всех российских организаций и даже правительства.

Необходимо фундаментально переосмыслить цели и задачи технологического развития страны. Что, например, даёт цифровизация, понимаемая как развитие систем слежки, тотального контроля за людьми и встраивания российских производств и структур в западные цепочки контроля и управления?



Нужна полная переоценка принятых решений, дорожных карт и проектов — иначе неизбежны новые серьёзные провалы по типу оставления на Западе половины золотовалютных резервов.

Необходима суверенизация интернета, который в его нынешнем виде создаёт всё больше угроз для самого существования нашей страны. Эта суверенизация назрела уже давно, и откладывать серьёзные решения здесь уже нельзя.



Ведь Запад через систему спутников от Илона Маска и других консорциумов близок к возможности замещения нынешнего интернета космическим, более масштабным. Это даст ему возможность отключения России от всемирной сети, настоящей "виртуальной отмены" нашей страны.

С другой стороны, создание своего, полностью независимого и надёжного интернета с инфраструктурой, например, в стратосфере, потянет за собой развитие самых высокотехнологичных отраслей.

Нужно выводить на новый уровень космическую индустрию, что даст толчок как развитию суверенного интернета, так и созданию новых видов транспорта.



Имеются проекты, например, общепланетарной транспортной системы, которая бы строилась прежде всего в экваториальных странах и обеспечила бы России дружбу и сотрудничество в этих самых, пожалуй, перспективных регионах планеты.

Без своей современной авиации Россия как единое государство существовать не сможет, а значит, и здесь — область приложения новых технологий, смелых решений.

Сложнейшие инженерные задачи ставит и создание средств производства в промышленности. Здесь найдут своё применение в том числе и автономные системы с применением искусственного интеллекта.



Такие машины и решения нужны сельскому хозяйству, на транспорте, в логистике. Важно только стратегически оценивать ограничения и риски, связанные с ИИ, понимать, что это не панацея, и что "выпиливание" человека из цепочки принятия решений чревато не только десуверенизацией, но и снижением уровня развития самих людей, что может иметь неисчислимые и непредвиденные последствия.

Новые стратегии пространственного развития России потребуют внимания к новым видам транспорта, к автономной энергетике, к новым технологиям "линейных городов", к экотехнологиям.

Настоятельно требуется и выход из долларовой кабалы, создание по-настоящему независимой денежной системы, возможно, на базе концепций русского экономиста С. Шарапова.



Это также является стратегической задачей, где пригодятся и цифровые технологии — но не те, что уничтожают душу и ставят под контроль человеческое тело, а те, что помогают людям в кооперации, в совместном ведении хозяйства.

Во главе угла при построении совершенно новой экономической системы должно быть разумное сочетание прав личности с коллективной пользой.



Технократ здесь — это инженер, учёный, человек, принадлежащий к профессиональному сообществу, которое связано высокими этическими принципами. Он не барыга, не подручный агент Левиафана, не конкистадор собственного народа, а его слуга.

Россия стоит перед вызовом, от ответа на который зависит существование её народа. Но у нас есть все возможности ответить на вызов должным образом.

* "Фейсбук" (Facebook) — соцсеть запрещённой в РФ экстремистской организации Meta Platforms Inc.

И. Шнуренко



***

.